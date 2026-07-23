Ce pensie primești dacă ai lucrat doar 15 ani. Calcul simplu, pe înțelesul tuturor
Mulți români ajung la vârsta de pensionare fără cei 35 de ani de stagiu complet de cotizare, fie din cauza perioadelor petrecute în afara pieței muncii, fie din cauza unor contracte neînregistrate corect. Vestea bună este că legea permite deschiderea dreptului la pensie și cu un stagiu mult mai mic — dar există un prag sub care sistemul public nu mai acordă nimic. Iată exact cum funcționează calculul și la ce sumă te poți aștepta dacă ai cotizat doar 15 ani.
Care este stagiul minim de cotizare în 2026
Conform legislației în vigoare, stagiul minim de cotizare necesar pentru a deschide dreptul la pensie pentru limită de vârstă este de 15 ani. Această perioadă trebuie să provină exclusiv din contribuții efective plătite la sistemul public de pensii — anii de facultate, stagiul militar sau alte perioade asimilate nu se iau în calcul pentru acest prag minim. Fără cei 15 ani de contribuții reale, dosarul de pensionare nu poate fi aprobat, indiferent de vârsta solicitantului.
Cum se calculează efectiv pensia
Formula rămâne neschimbată în 2026: pensia = numărul total de puncte acumulate × valoarea punctului de referință (VPR). VPR este, în prezent, de 81 de lei, valoare înghețată prin lege și pentru 2025 și 2026.
Numărul de puncte se calculează lunar, prin raportarea salariului brut propriu la salariul mediu brut pe economie din luna respectivă. Practic, cine câștigă exact cât media națională acumulează aproximativ 1 punct pe an de muncă; cine câștigă sub medie acumulează mai puțin, iar cine câștigă peste medie, mai mult.
Exemplu de calcul, pentru un venit apropiat de media pe economie
Să presupunem un angajat care, în toți cei 15 ani lucrați, a avut un salariu apropiat de media pe economie (punctaj mediu anual în jur de 1):
- 15 ani × 1 punct/an = 15 puncte
- 15 puncte × 81 lei = aproximativ 1.215 lei pensie contributivă
Această sumă se situează sub pragul minim garantat de stat, care este de 1.281 de lei pe lună în 2026. În acest caz, Casa Națională de Pensii Publice completează automat diferența, iar persoana va primi efectiv 1.281 de lei — indemnizația socială pentru pensionari.
Dacă salariul a fost peste medie (spre exemplu, un punctaj mediu de 1,5 pe an), calculul arată diferit:
- 15 ani × 1,5 puncte/an = 22,5 puncte
- 22,5 puncte × 81 lei = aproximativ 1.822 lei pensie contributivă
Aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de evoluția reală a veniturilor din fiecare an de contribuție, dar arată tiparul general: cu doar 15 ani de stagiu, majoritatea pensionarilor ajung, cel mai probabil, la nivelul pensiei minime garantate, cu excepția celor care au avut venituri constant peste media națională.
Poți completa stagiul dacă îți lipsesc câțiva ani
Pentru persoanele aflate aproape de prag, legea permite achiziționarea retroactivă de vechime, de până la 5 ani, contra cost. Această opțiune poate face diferența între obținerea dreptului la pensie și pierderea lui completă, mai ales pentru cei cărora le lipsesc doar câteva luni sau câțiva ani până la cei 15 impuși de lege.
Ce trebuie să reții
- Stagiul minim de cotizare pentru pensie este de 15 ani, format exclusiv din contribuții reale.
- Pensia se calculează prin înmulțirea punctelor acumulate cu valoarea punctului de referință (81 lei în 2026).
- Cu doar 15 ani lucrați, majoritatea beneficiarilor ajung la nivelul pensiei minime garantate de 1.281 lei.
- Cumpărarea de vechime este o soluție legală pentru cei cărora le lipsesc câțiva ani până la prag.