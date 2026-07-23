Ce pensie primești dacă ai lucrat doar 15 ani. Calcul simplu, pe înțelesul tuturor

Cum se calculează efectiv pensia

Formula rămâne neschimbată în 2026: pensia = numărul total de puncte acumulate × valoarea punctului de referință (VPR). VPR este, în prezent, de 81 de lei, valoare înghețată prin lege și pentru 2025 și 2026.

Numărul de puncte se calculează lunar, prin raportarea salariului brut propriu la salariul mediu brut pe economie din luna respectivă. Practic, cine câștigă exact cât media națională acumulează aproximativ 1 punct pe an de muncă; cine câștigă sub medie acumulează mai puțin, iar cine câștigă peste medie, mai mult.

Exemplu de calcul, pentru un venit apropiat de media pe economie

Să presupunem un angajat care, în toți cei 15 ani lucrați, a avut un salariu apropiat de media pe economie (punctaj mediu anual în jur de 1):

15 ani × 1 punct/an = 15 puncte

15 puncte × 81 lei = aproximativ 1.215 lei pensie contributivă

Această sumă se situează sub pragul minim garantat de stat, care este de 1.281 de lei pe lună în 2026. În acest caz, Casa Națională de Pensii Publice completează automat diferența, iar persoana va primi efectiv 1.281 de lei — indemnizația socială pentru pensionari.

Dacă salariul a fost peste medie (spre exemplu, un punctaj mediu de 1,5 pe an), calculul arată diferit:

15 ani × 1,5 puncte/an = 22,5 puncte

22,5 puncte × 81 lei = aproximativ 1.822 lei pensie contributivă

Aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de evoluția reală a veniturilor din fiecare an de contribuție, dar arată tiparul general: cu doar 15 ani de stagiu, majoritatea pensionarilor ajung, cel mai probabil, la nivelul pensiei minime garantate, cu excepția celor care au avut venituri constant peste media națională.

Poți completa stagiul dacă îți lipsesc câțiva ani

Pentru persoanele aflate aproape de prag, legea permite achiziționarea retroactivă de vechime, de până la 5 ani, contra cost. Această opțiune poate face diferența între obținerea dreptului la pensie și pierderea lui completă, mai ales pentru cei cărora le lipsesc doar câteva luni sau câțiva ani până la cei 15 impuși de lege.