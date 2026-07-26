Faruri care bat prea jos după schimbarea becurilor: montaj, reglaj sau senzor de nivel

Becul poate fi montat greșit chiar dacă funcționează

La becurile cu halogen, soclul are de obicei o poziție precisă în carcasa farului. Becul poate intra aparent în locaș, dar să rămână ușor înclinat dacă una dintre clemele de fixare nu este prinsă corect, dacă mufa împinge în lateral sau dacă marginea soclului nu s-a așezat complet. De aceea, este util să observi poziția becului înainte de demontare și să verifici cu atenție fixarea corectă după înlocuire.

Un indiciu important este diferența dintre cele două faruri. Dacă numai farul la care ai schimbat becul luminează mai jos, este foarte probabil ca becul să fie poziționat incorect. Poți vedea și o formă neregulată a fasciculului, o zonă întunecată sau o linie de tăiere diferită față de farul opus. În această situație, reglarea din șurub poate masca temporar problema, dar nu corectează distribuția greșită a luminii.

Trebuie verificat și dacă becul instalat corespunde exact tipului prevăzut pentru far. Un bec cu alt soclu, un adaptor improvizat sau o sursă LED montată într-un far proiectat pentru halogen poate schimba poziția punctului luminos. Chiar dacă becul încape și se aprinde, reflectorul nu mai proiectează lumina în forma pentru care a fost calculat.

În cazul becurilor LED de înlocuire, problema poate fi și mai evidentă. Cipurile luminoase trebuie să imite cât mai fidel poziția filamentului unui bec cu halogen. Dacă acestea sunt orientate greșit sau corpul becului nu intră complet în soclu, lumina poate fi împrăștiată, prea joasă sau insuficient concentrată pe carosabil.

Reglajul din habitaclu și senzorii de nivel pot coborî ambele faruri

Dacă ambele faruri bat prea jos, verifică mai întâi rotița de reglare a înălțimii din habitaclu. Aceasta compensează încărcarea mașinii și trebuie readusă în poziția corespunzătoare atunci când circuli fără pasageri și fără bagaje grele. Pozițiile superioare coboară fasciculul tocmai pentru a preveni orbirea șoferilor din sens opus atunci când partea din spate a mașinii este încărcată.

La mașinile cu reglare automată, înălțimea poate fi controlată prin senzori montați în zona suspensiei. Aceștia măsoară poziția caroseriei și transmit informația către modulul care comandă motorașele farurilor. Un braț desprins, o mufă oxidată sau un senzor deteriorat poate face sistemul să adopte o poziție de protecție, de obicei cu farurile orientate prea jos.

Problema poate apărea și după lucrări la suspensie. Dacă a fost schimbat un amortizor, un arc, un braț sau o bieletă, senzorul de nivel poate fi montat într-o poziție greșită. În acest caz, sistemul primește informații eronate despre înclinarea mașinii și coboară farurile chiar dacă vehiculul stă perfect drept.