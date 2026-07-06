Cum poţi fi declarat străin de moştenire? Un avocat explică legea din 2026
Moștenirea nu se transmite automat în toate situațiile, iar simplul fapt că o persoană este moștenitor legal nu garantează că va dobândi bunurile rămase după decesul unei rude. Legea prevede un termen care trebuie respectat pentru acceptarea succesiunii, iar depășirea acestuia poate avea consecințe importante. Un avocat explică în ce condiții o persoană poate ajunge să fie considerată străină de moștenire, chiar dacă nu a depus o declarație de renunțare.
Termenul de un an poate face diferența
Potrivit explicațiilor oferite de avocata Gabriela Ursărescu, o persoană poate pierde dreptul la moștenire chiar și în lipsa unei declarații prin care renunță în mod expres la succesiune.
Răspunsul este clar: „da”.
Situația apare atunci când moștenirea nu este acceptată în termen de un an de la data decesului persoanei de la care se moștenește.
Conform explicației, dacă în acest interval un alt moștenitor acceptă succesiunea, cel care nu a făcut acest demers riscă să piardă întreaga moștenire.
Avocatul precizează:
„Dacă nu a fost acceptată succesiunea în termen de un an de la data decesului defunctului (persoana pe care o moșteniți), iar un alt moștenitor a făcut un act de acceptare tacită a moștenirii sau a dat o declarație prin care acceptă moștenirea în termenul de un an de la deces, puteți pierde întreaga moștenire.”
Ce înseamnă acceptarea tacită a moștenirii
Nu doar o declarație oficială poate demonstra acceptarea succesiunii. Există și situații în care legea poate considera că un moștenitor a acceptat moștenirea prin anumite fapte concrete, fără o declarație expresă.
Avocatul explică faptul că acceptarea tacită poate consta în plata unor obligații legate de bunurile rămase după deces.
Printre exemplele oferite se numără plata unei taxe, achitarea impozitului pentru un imobil sau plata facturilor, a utilităților ori a cheltuielilor de întreținere.
Astfel, asemenea acte pot reprezenta o acceptare tacită a moștenirii.
De ce este importantă declarația de acceptare
Deși există situații în care acceptarea poate rezulta din anumite acțiuni, avocatul atrage atenția asupra importanței respectării termenului prevăzut de lege.
Acesta subliniază că declarația de acceptare a moștenirii trebuie făcută în termen de un an de la data decesului.
Explicația este formulată astfel:
„Prin urmare, este important să fie făcută declarația de acceptare a moștenirii în termen de un an de zile de la deces.”
Respectarea acestui termen este esențială pentru persoanele care doresc să își păstreze drepturile succesorale, în condițiile prezentate de avocat.
Când poate fi pierdută întreaga moștenire
Din explicațiile prezentate rezultă că simpla lipsă a unei declarații de renunțare nu este suficientă pentru păstrarea drepturilor asupra moștenirii.
Dacă termenul de un an expiră fără ca succesiunea să fie acceptată, iar un alt moștenitor a acceptat moștenirea, fie printr-o declarație, fie printr-un act de acceptare tacită, persoana care nu a făcut niciun demers poate pierde întreaga moștenire.
Acesta este motivul pentru care avocatul recomandă ca acceptarea moștenirii să fie făcută în termenul prevăzut de lege, pentru a evita situațiile în care un moștenitor poate fi considerat străin de moștenire.