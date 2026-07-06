Cum poţi fi declarat străin de moştenire? Un avocat explică legea din 2026

Răspunsul este clar: „da”.

Situația apare atunci când moștenirea nu este acceptată în termen de un an de la data decesului persoanei de la care se moștenește.

Conform explicației, dacă în acest interval un alt moștenitor acceptă succesiunea, cel care nu a făcut acest demers riscă să piardă întreaga moștenire.

Avocatul precizează:

„Dacă nu a fost acceptată succesiunea în termen de un an de la data decesului defunctului (persoana pe care o moșteniți), iar un alt moștenitor a făcut un act de acceptare tacită a moștenirii sau a dat o declarație prin care acceptă moștenirea în termenul de un an de la deces, puteți pierde întreaga moștenire.”

Ce înseamnă acceptarea tacită a moștenirii

Nu doar o declarație oficială poate demonstra acceptarea succesiunii. Există și situații în care legea poate considera că un moștenitor a acceptat moștenirea prin anumite fapte concrete, fără o declarație expresă.

Avocatul explică faptul că acceptarea tacită poate consta în plata unor obligații legate de bunurile rămase după deces.

Printre exemplele oferite se numără plata unei taxe, achitarea impozitului pentru un imobil sau plata facturilor, a utilităților ori a cheltuielilor de întreținere.