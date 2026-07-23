„Ce fac dacă vecinul refuză să plătească jumătate din gard?”. Sfatul unui avocat, paşi de urmat pentru rezolvarea problemei

Potrivit explicațiilor oferite de avocatul Ștefan Rebega, primul lucru care trebuie făcut este încercarea rezolvării amiabile a situației. O discuție directă între proprietari poate elimina neînțelegerile și poate evita un conflict de durată.

Dacă această variantă nu dă rezultate, există și alte demersuri care pot fi urmate pentru recuperarea sumei datorate.

Ce poți face dacă vecinul refuză să contribuie

Specialistul în drept recomandă ca, înainte de orice acțiune, proprietarul care a suportat costurile să păstreze toate documentele care dovedesc cheltuielile efectuate pentru gard.

În cazul în care vecinul continuă să refuze plata, următorul pas este notificarea acestuia și solicitarea oficială a contribuției care îi revine.

Dacă nici această etapă nu conduce la rezolvarea problemei, litigiul poate ajunge în instanță, unde vor fi analizate documentele și situația concretă.

Avocatul subliniază că legea stabilește obligația vecinilor de a contribui în mod egal la cheltuielile gardului dintre proprietăți, motiv pentru care proprietarul care a suportat integral costurile are posibilitatea de a solicita recuperarea părții datorate.

Este important ca toate demersurile să fie făcute în ordine și să existe dovezi privind cheltuielile efectuate și încercările de soluționare pe cale amiabilă.