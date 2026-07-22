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TEHNOLOGIE

Cum ștergi complet datele personale înainte să vinzi un telefon. Greșeala pe care mulți români încă o fac VIDEO

Cum ștergi complet datele personale înainte să vinzi un telefon. Greșeala pe care mulți români încă o fac VIDEO
SPECIAL
Trucuri pentru păstrarea în siguranță a datelor / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Telefonul mobil a devenit, fără să ne dăm seama, locul în care păstrăm aproape întreaga noastră viață. Fotografii, conversații private, parole salvate, aplicații bancare, documente, istoricul locațiilor și chiar copii ale actelor de identitate. Tocmai de aceea, atunci când îl vinzi sau îl oferi altcuiva, simpla resetare la setările din fabrică nu este întotdeauna suficientă dacă sari peste câțiva pași importanți.

Cuprins
  1. Fă mai întâi o copie de siguranță
  2. Dezactivează conturile înainte de resetare
  3. Scoate cardurile și șterge informațiile sensibile
  4. Abia acum resetează telefonul
  5. Verifică dacă telefonul pornește ca unul nou
  6. De ce merită să acorzi câteva minute în plus

Mulți utilizatori fac o singură greșeală: intră în meniul telefonului, apasă „Resetare” și cred că totul a dispărut. În realitate, înainte de acest pas există câteva lucruri esențiale care trebuie făcute pentru ca noul proprietar să nu poată accesa informațiile tale și pentru ca dispozitivul să nu rămână blocat de sistemele de securitate Android sau iPhone. Iată ce trebuie să faci înainte să vinzi orice telefon.

Fă mai întâi o copie de siguranță

Primul pas este și cel mai important. Înainte să ștergi orice, asigură-te că toate fotografiile, videoclipurile, contactele și documentele importante sunt salvate.

Pe Android poți folosi Google Drive și Google Photos, iar pe iPhone backup-ul prin iCloud sau pe un computer rămâne cea mai sigură variantă. Verifică dacă toate datele s-au sincronizat înainte să continui.

Este momentul în care merită să verifici și aplicațiile de autentificare, parolele salvate sau conversațiile din WhatsApp și Telegram, dacă dorești să le păstrezi.

Dezactivează conturile înainte de resetare

Acesta este pasul pe care foarte mulți îl uită. Pe telefoanele Android trebuie eliminat contul Google din telefon înainte de resetare. În caz contrar, după ștergerea dispozitivului se activează protecția Factory Reset Protection (FRP), iar noul proprietar nu va putea configura telefonul fără datele fostului cont.

Pe iPhone trebuie dezactivată funcția Find My iPhone și eliminat dispozitivul din contul Apple. Dacă nu faci acest lucru, telefonul va rămâne blocat prin Activation Lock și nu va putea fi utilizat de noul proprietar.

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Tot acum este recomandat să te deloghezi și din aplicațiile bancare, portofelele digitale și serviciile de autentificare în doi pași.

Scoate cardurile și șterge informațiile sensibile

Înainte de resetare, scoate cartela SIM și cardul microSD, dacă telefonul folosește unul. Mulți uită că pe cardul de memorie pot exista fotografii, documente, înregistrări audio sau copii ale unor fișiere importante. Acesta nu este afectat de resetarea telefonului.

Merită să verifici și dacă ai documente descărcate în memoria internă, copii după buletin, pașaport, contracte sau alte fișiere care nu sunt sincronizate în cloud.

Abia acum resetează telefonul

După ce ai făcut backup și ai eliminat toate conturile importante, poți trece la resetarea dispozitivului. Pe Android, opțiunea se găsește în general în Setări – Sistem – Resetare – Ștergere toate datele.

Pe iPhone trebuie accesat meniul Setări – General – Transfer sau resetare iPhone – Șterge conținut și configurări. Procesul poate dura câteva minute, în funcție de model și de cantitatea de date stocată.

Verifică dacă telefonul pornește ca unul nou

După resetare, nu împacheta imediat telefonul. Pornește-l și verifică dacă apare ecranul de configurare inițială, exact ca atunci când dispozitivul era nou. Dacă observi că îți cere parola vechiului cont Google sau Apple ID, înseamnă că ai omis unul dintre pașii anteriori și trebuie să îl rezolvi înainte de vânzare.

Această verificare durează doar câteva minute și te poate scuti de telefoane și reclamații ulterioare din partea cumpărătorului.

De ce merită să acorzi câteva minute în plus

Un telefon modern conține mult mai multe informații decât un laptop avea în urmă cu zece ani. De la istoricul locațiilor și parole salvate până la aplicații bancare și copii ale actelor personale, aproape întreaga viață digitală se află pe acel dispozitiv.

Din acest motiv, procesul de ștergere a datelor nu ar trebui tratat ca o simplă formalitate. Un backup verificat, eliminarea conturilor Google sau Apple și resetarea corectă reduc aproape complet riscul ca informațiile personale să ajungă în mâinile altcuiva.

Dacă vrei să vinzi telefonul pe o platformă de anunțuri sau să îl dai unui membru al familiei, câteva minute investite înainte de resetare îți pot proteja fotografiile, conturile și datele personale mult mai bine decât o simplă apăsare pe butonul „Resetare din fabrică”.

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