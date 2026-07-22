Cum ștergi complet datele personale înainte să vinzi un telefon. Greșeala pe care mulți români încă o fac VIDEO

Fă mai întâi o copie de siguranță

Primul pas este și cel mai important. Înainte să ștergi orice, asigură-te că toate fotografiile, videoclipurile, contactele și documentele importante sunt salvate.

Pe Android poți folosi Google Drive și Google Photos, iar pe iPhone backup-ul prin iCloud sau pe un computer rămâne cea mai sigură variantă. Verifică dacă toate datele s-au sincronizat înainte să continui.

Este momentul în care merită să verifici și aplicațiile de autentificare, parolele salvate sau conversațiile din WhatsApp și Telegram, dacă dorești să le păstrezi.

Dezactivează conturile înainte de resetare

Acesta este pasul pe care foarte mulți îl uită. Pe telefoanele Android trebuie eliminat contul Google din telefon înainte de resetare. În caz contrar, după ștergerea dispozitivului se activează protecția Factory Reset Protection (FRP), iar noul proprietar nu va putea configura telefonul fără datele fostului cont.

Pe iPhone trebuie dezactivată funcția Find My iPhone și eliminat dispozitivul din contul Apple. Dacă nu faci acest lucru, telefonul va rămâne blocat prin Activation Lock și nu va putea fi utilizat de noul proprietar.

Tot acum este recomandat să te deloghezi și din aplicațiile bancare, portofelele digitale și serviciile de autentificare în doi pași.

Scoate cardurile și șterge informațiile sensibile

Înainte de resetare, scoate cartela SIM și cardul microSD, dacă telefonul folosește unul. Mulți uită că pe cardul de memorie pot exista fotografii, documente, înregistrări audio sau copii ale unor fișiere importante. Acesta nu este afectat de resetarea telefonului.