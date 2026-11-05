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EDUCAȚIE

Cât câștigă un profesor care predă doar patru ore pe zi. Cum se calculează salariul în funcție de norma didactică

Cât câștigă un profesor care predă doar patru ore pe zi. Cum se calculează salariul în funcție de norma didactică
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Un profesor care predă, în medie, patru ore pe zi poate avea normă întreagă și poate primi salariul integral aferent încadrării sale. Cele 20 de ore săptămânale la clasă nu reprezintă întregul program de muncă, stabilit prin lege la 40 de ore pe săptămână. Pentru un profesor debutant cu studii superioare de lungă durată, la gradația 0, salariul de bază este de 6.446 de lei brut, înaintea celorlalte drepturi salariale aplicabile.

Patru ore de predare pe zi pot însemna o normă întreagă

Pentru profesorii de gimnaziu, liceu și postliceal cărora li se aplică norma de 20 de ore săptămânal, patru ore la clasă pe zi reprezintă o medie calculată pe cinci zile. Orarul poate fi repartizat diferit, astfel încât profesorul să aibă mai multe ore într-o zi și mai puține în alta.

Această normă a fost stabilită prin Legea nr. 141/2025, care a majorat timpul de predare pentru mai multe categorii de cadre didactice. Există și norme diferite, în funcție de postul ocupat, nivelul de învățământ și excepțiile prevăzute de legislație.

Programul total de muncă este însă mai lung decât timpul petrecut în fața elevilor. Articolul 207 alineatul (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilește un interval zilnic de opt ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, pentru activitatea personalului didactic de predare.

În acest program intră pregătirea lecțiilor, evaluarea lucrărilor, activitățile metodico-științifice, managementul clasei și alte responsabilități profesionale. Prin urmare, dacă vezi în orarul unui profesor patru ore de predare, nu poți deduce că lucrează cu jumătate de normă.

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Ce salariu primește profesorul cu normă completă

Salariul nu se stabilește doar după numărul orelor dintr-o anumită zi. Contează funcția, nivelul studiilor, gradul didactic, vechimea în învățământ și gradația de vechime în muncă, precum și drepturile suplimentare pentru care sunt îndeplinite condițiile legale.

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Un reper concret este profesorul debutant cu studii superioare de lungă durată și gradația 0. Pentru această încadrare, grila prevede un salariu de bază de 6.446 de lei brut lunar, aferent unei norme întregi.

Această valoare nu reprezintă automat venitul brut total de pe fluturaș și nici suma încasată în cont. La salariul de bază se pot adăuga drepturi salariale aplicabile situației profesorului, iar venitul net rezultă după calcularea contribuțiilor, impozitului și eventualelor deduceri.

Pentru anul 2026, Legea nr. 141/2025 prevede menținerea salariilor de bază din sectorul public la nivelul acordat în decembrie 2025, dacă persoana ocupă aceeași funcție și lucrează în aceleași condiții. Astfel, simpla mențiune „patru ore de predare pe zi” nu permite stabilirea unui salariu unic pentru toți profesorii.

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Cum se calculează salariul pentru o fracțiune de normă

Situația se schimbă atunci când profesorul este încadrat efectiv pentru o fracțiune de normă. Articolul 106 alineatul (2) din Codul muncii prevede că drepturile salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal.

Pentru a ilustra calculul salariului de bază, putem porni de la aceeași încadrare de debutant și de la o normă completă de 20 de ore săptămânal. Exemplele de mai jos privesc o încadrare proporțională, nu plata unor ore suplimentare în regim de plată cu ora.

Calculul urmărește proporția dintre fracțiunea ocupată și norma completă. Pentru jumătate de normă, de exemplu, salariul de bază din exemplu este de 6.446 × 50%, adică 3.223 de lei brut.

Nici aceste valori nu trebuie confundate cu salariile nete. Suma încasată depinde de toate componentele salariale și de tratamentul fiscal aplicabil, iar pentru încadrarea concretă trebuie verificat contractul de muncă.

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