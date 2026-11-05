Cât câștigă un profesor care predă doar patru ore pe zi. Cum se calculează salariul în funcție de norma didactică

Această normă a fost stabilită prin Legea nr. 141/2025, care a majorat timpul de predare pentru mai multe categorii de cadre didactice. Există și norme diferite, în funcție de postul ocupat, nivelul de învățământ și excepțiile prevăzute de legislație.

Programul total de muncă este însă mai lung decât timpul petrecut în fața elevilor. Articolul 207 alineatul (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilește un interval zilnic de opt ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, pentru activitatea personalului didactic de predare.

În acest program intră pregătirea lecțiilor, evaluarea lucrărilor, activitățile metodico-științifice, managementul clasei și alte responsabilități profesionale. Prin urmare, dacă vezi în orarul unui profesor patru ore de predare, nu poți deduce că lucrează cu jumătate de normă.

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Ce salariu primește profesorul cu normă completă

Salariul nu se stabilește doar după numărul orelor dintr-o anumită zi. Contează funcția, nivelul studiilor, gradul didactic, vechimea în învățământ și gradația de vechime în muncă, precum și drepturile suplimentare pentru care sunt îndeplinite condițiile legale.

Un reper concret este profesorul debutant cu studii superioare de lungă durată și gradația 0. Pentru această încadrare, grila prevede un salariu de bază de 6.446 de lei brut lunar, aferent unei norme întregi.

Această valoare nu reprezintă automat venitul brut total de pe fluturaș și nici suma încasată în cont. La salariul de bază se pot adăuga drepturi salariale aplicabile situației profesorului, iar venitul net rezultă după calcularea contribuțiilor, impozitului și eventualelor deduceri.