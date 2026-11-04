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EDUCAȚIE

Cât ar putea câștiga un profesor debutant din 2027. Diferența dintre salariul actual și cel propus de Guvern

Cât ar putea câștiga un profesor debutant din 2027. Diferența dintre salariul actual și cel propus de Guvern
Cu cât ar putea crește salariul unui profesor debutant / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Un profesor debutant cu studii superioare de lungă durată ar avea un salariu de bază de 7.600 de lei brut, la gradația 0, potrivit variantei din august 2026 a proiectului noii legi a salarizării. Comparativ cu baza actuală de 6.446 de lei brut, diferența este de 1.154 de lei pe lună, aproximativ 17,9%. Suma propusă pentru 2027 reprezintă un calcul pe baza proiectului, nu o majorare salarială deja aprobată.

Cuprins
  1. Cum rezultă salariul de 7.600 de lei brut
  2. Cu cât ar crește baza salarială față de nivelul actual
  3. De ce au apărut sume diferite în variantele proiectului
  4. Cum contează vechimea în muncă pentru un debutant

Cum rezultă salariul de 7.600 de lei brut

În varianta transmisă partenerilor sociali pe 20 august 2026, calculul pornește de la coeficientul de salarizare atribuit funcției. Pentru profesorul debutant cu studii superioare de lungă durată, acesta este de 1,90.

Coeficientul se înmulțește cu valoarea de referință de 4.000 de lei, prevăzută în proiect pentru anul 2027. Rezultatul este salariul de bază de 7.600 de lei brut, înainte de gradațiile pentru vechimea în muncă și de eventualele sporuri sau indemnizații.

Această valoare de referință apare la articolul 38 alineatul (3) din proiect. Formula permite calcularea salariului pentru fiecare funcție prin raportare la coeficientul corespunzător din anexele documentului.

Pentru un profesor aflat la început de carieră, suma din grilă nu trebuie confundată cu banii primiți în cont. Este o valoare brută, din care se rețin contribuțiile și impozitul aplicabile, iar venitul final depinde și de celelalte drepturi salariale.

Cu cât ar crește baza salarială față de nivelul actual

Grila actuală prevede 6.446 de lei brut pentru profesorul debutant cu studii superioare de lungă durată, la gradația 0. Acest nivel apare și în documentele Ministerului Educației privind salariile de bază stabilite începând din iunie 2024.

Comparând aceeași funcție și aceeași gradație, propunerea din august ar aduce o creștere a bazei salariale cu 1.154 de lei brut. Procentul rezultat este de aproximativ 17,9%, fără includerea altor componente ale remunerației.

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Diferența din tabel privește exclusiv salariul de bază. Ea nu reprezintă suma suplimentară netă pe care un profesor ar urma să o primească lunar și nici o comparație între veniturile totale ale tuturor debutanților.

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De ce au apărut sume diferite în variantele proiectului

Proiectul salarizării a trecut prin mai multe variante, iar schimbarea coeficienților sau a valorii de referință a modificat rezultatele. De aici provin diferențele dintre sumele prezentate în ultimele luni pentru aceeași categorie de profesori.

În varianta din mai, salariul de bază propus pentru debutant era de 7.544 de lei brut. Ulterior, folosirea coeficientului de 1,90 și a unei valori de referință de 4.100 de lei conducea la 7.790 de lei brut.

În documentul din august, valoarea de referință a coborât la 4.000 de lei. Coeficientul de 1,90 a rămas, astfel că rezultatul calculului a devenit 7.600 de lei brut, cu 190 de lei sub suma obținută folosind referința anterioară.

Edupedu.ro a semnalat această diferență și în cazul simulării realizate de sindicate, care utiliza valoarea de 4.100 de lei. Pentru comparația din acest articol este folosită referința de 4.000 de lei prevăzută în textul proiectului din august.

Citește și: Ce salariu vor avea profesorii debutanți după aplicarea noii legi a salarizării. Ce sporuri dispar și cum vor fi calculate veniturile

Cum contează vechimea în muncă pentru un debutant

Statutul de profesor debutant și gradația pentru vechimea în muncă sunt lucruri diferite. O persoană poate intra în învățământ după ce a lucrat în alt domeniu, astfel că începutul carierei didactice nu înseamnă automat lipsa oricărei vechimi profesionale.

Proiectul prevede gradații acordate în funcție de vechimea în muncă. De exemplu, pentru gradația 1, corespunzătoare intervalului de la trei la cinci ani, majorarea prevăzută este de 7,5%.

Aplicată bazei de 7.600 de lei, această majorare ar conduce la 8.170 de lei brut. Este un exemplu de calcul pentru condițiile proiectului, distinct de situația debutantului încadrat la gradația 0.

Sporurile și indemnizațiile se analizează separat, în funcție de activitatea desfășurată și de condițiile prevăzute pentru fiecare drept. Salariul efectiv va depinde de forma adoptată a legii și de regulile de aplicare, nu doar de valoarea de bază discutată în august.

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