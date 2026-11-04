Cât ar putea câștiga un profesor debutant din 2027. Diferența dintre salariul actual și cel propus de Guvern

Coeficientul se înmulțește cu valoarea de referință de 4.000 de lei, prevăzută în proiect pentru anul 2027. Rezultatul este salariul de bază de 7.600 de lei brut, înainte de gradațiile pentru vechimea în muncă și de eventualele sporuri sau indemnizații.

Această valoare de referință apare la articolul 38 alineatul (3) din proiect. Formula permite calcularea salariului pentru fiecare funcție prin raportare la coeficientul corespunzător din anexele documentului.

Pentru un profesor aflat la început de carieră, suma din grilă nu trebuie confundată cu banii primiți în cont. Este o valoare brută, din care se rețin contribuțiile și impozitul aplicabile, iar venitul final depinde și de celelalte drepturi salariale.

Cu cât ar crește baza salarială față de nivelul actual

Grila actuală prevede 6.446 de lei brut pentru profesorul debutant cu studii superioare de lungă durată, la gradația 0. Acest nivel apare și în documentele Ministerului Educației privind salariile de bază stabilite începând din iunie 2024.

Comparând aceeași funcție și aceeași gradație, propunerea din august ar aduce o creștere a bazei salariale cu 1.154 de lei brut. Procentul rezultat este de aproximativ 17,9%, fără includerea altor componente ale remunerației.

Diferența din tabel privește exclusiv salariul de bază. Ea nu reprezintă suma suplimentară netă pe care un profesor ar urma să o primească lunar și nici o comparație între veniturile totale ale tuturor debutanților.