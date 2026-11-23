Ce a prezentat Tesla și ce cifre rămân promisiuni

Tesla a descris trei versiuni ale noului Roadster. Performance folosește ventilatoare pentru a crește apăsarea și are o țintă anunțată de sub 1,6 secunde până la circa 97 km/h. Thrust adaugă propulsoare cu gaz rece în spate, iar ținta declarată pentru același sprint scade sub 0,9 secunde. Varianta Rocket, cu un singur loc și un aranjament mai amplu de propulsoare, nu este destinată drumurilor publice. Accelerările sunt afirmații ale companiei, nu rezultate pe care să le tratezi ca validate independent pentru mașini de serie.

Cifra de 97 km/h vine din pragul folosit în demonstrațiile americane și nu echivalează cu sprintul european până la 100 km/h. Dacă vrei să compari performanțele, cere aceeași metodă de cronometrare, aceleași condiții de aderență și o precizare privind distanța parcursă înainte de pornirea cronometrului. Mai rămân deschise prețul și calendarul ferm de producție. O referire la 2028 nu ține loc de o dată contractuală de livrare.

Chiar și la o demonstrație reușită, modul în care mașina revine sub control imediat după aterizare este o temă separată de viteza în linie dreaptă. Sunt două performanțe care nu se validează prin aceeași măsurătoare.

Pariul Porsche cu Mission S este de altă natură

Mission S este un concept cu motor central, poziționat peste 911. Arhitectura prezentată permite luarea în calcul a unei motorizări hibride sau termice, în loc să fixeze proiectul ca rival electric direct al Roadsterului. Leiters spune că cele două proiecte nu sunt construite pentru același public. Pentru Porsche, întrebarea este dacă poate transforma acel concept într-o mașină pentru care cumpărătorii vor plăti peste nivelul unui 911.

De la circuitul din România până la o ieșire pe un drum de munte, datele pe care le simți sunt cât de consecvent frânează mașina, cât de previzibil intră în viraj și ce poate repeta după câteva accelerări puternice. Oricare dintre producători poate obține atenție cu un singur moment spectaculos. Confruntarea devine tehnic interesantă când apar configurații finale și măsurători comparabile, iar clienții știu ce pot comanda și folosi.