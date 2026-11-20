Regulile sunt stabilite prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și prin Statutul elevului, aprobat prin Ordinul nr. 5.707/2024.

Mutarea disciplinară în aceeași școală presupune încălcarea gravă a regulamentelor sau a normelor de comportament, asociată cu fapte de violență ori distrugerea bunurilor școlare. O notă mică sau o neînțelegere cu un profesor nu reprezintă, prin ele însele, condițiile prevăzute pentru această sancțiune.

Abaterea este cercetată de comisia școlii care se ocupă de prevenirea și combaterea violenței. Aceasta propune sancțiunea, consiliul profesoral o aprobă, iar directorul o aplică. Așadar, decizia presupune mai mulți pași și implicarea structurilor competente ale unității.

Sancțiunea se consemnează în catalog și în registrul matricol. Poate fi însoțită de scăderea notei la purtare.

Pentru copiii din clasele pregătitoare–a IV-a, mutarea disciplinară la o clasă paralelă este interzisă. Această limită trebuie respectată chiar dacă părinții altor copii cer schimbarea colectivului.

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În ce condiții poate ajunge elevul la altă școală

Lista sancțiunilor nu include un transfer disciplinar imediat la o altă unitate de învățământ. Ea cuprinde însă exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, într-o altă școală.