Poate un elev să fie mutat disciplinar la altă clasă sau școală? În ce condiții este permisă sancțiunea
Un elev poate fi mutat disciplinar la o clasă paralelă din aceeași școală, pentru abateri grave asociate cu violența sau distrugerea bunurilor școlare. Sancțiunea nu se aplică în învățământul primar. Trimiterea la altă școală are un regim diferit: legislația prevede exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor într-o altă unitate, în condiții restrictive.
Când poate fi mutat elevul la o clasă paralelă
Un profesor nu poate decide singur că un copil trebuie să plece din clasă definitiv. Nici solicitarea celorlalți părinți nu înlocuiește procedura disciplinară. Școala trebuie să cerceteze faptele, să respecte dreptul elevului la apărare și să comunice sancțiunea în scris.
Regulile sunt stabilite prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și prin Statutul elevului, aprobat prin Ordinul nr. 5.707/2024.
Mutarea disciplinară în aceeași școală presupune încălcarea gravă a regulamentelor sau a normelor de comportament, asociată cu fapte de violență ori distrugerea bunurilor școlare. O notă mică sau o neînțelegere cu un profesor nu reprezintă, prin ele însele, condițiile prevăzute pentru această sancțiune.
Abaterea este cercetată de comisia școlii care se ocupă de prevenirea și combaterea violenței. Aceasta propune sancțiunea, consiliul profesoral o aprobă, iar directorul o aplică. Așadar, decizia presupune mai mulți pași și implicarea structurilor competente ale unității.
Sancțiunea se consemnează în catalog și în registrul matricol. Poate fi însoțită de scăderea notei la purtare.
Pentru copiii din clasele pregătitoare–a IV-a, mutarea disciplinară la o clasă paralelă este interzisă. Această limită trebuie respectată chiar dacă părinții altor copii cer schimbarea colectivului.
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În ce condiții poate ajunge elevul la altă școală
Lista sancțiunilor nu include un transfer disciplinar imediat la o altă unitate de învățământ. Ea cuprinde însă exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, într-o altă școală.
Statutul elevului leagă această măsură de abateri deosebit de grave, care au pus în pericol siguranța elevilor sau a personalului. Sunt vizați elevi deja exmatriculați care, potrivit evaluării consilierului școlar realizate după perioada de exmatriculare, nu se pot reintegra în același colectiv.
Reînscrierea se face în același an de studiu. Prin urmare, măsura nu înseamnă continuarea automată a cursurilor, de a doua zi, într-o școală aleasă de conducerea unității.
În învățământul obligatoriu, sancțiunile severe au condiții speciale, legate de pericolul pentru siguranța comunității școlare. Elevii sancționați beneficiază de consiliere, intervenție psihologică și activități remediale. Școala trebuie să asigure și protejarea celor afectați de incident.
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Cum poate fi contestată sancțiunea și ce presupune un transfer obișnuit
Dacă propriul copil este vizat de o procedură disciplinară, aveți dreptul să aflați ce faptă i se impută. Elevul are dreptul la apărare, iar sancțiunile colective sunt interzise. Decizia trebuie comunicată individual, în scris, elevului și părinților sau reprezentanților legali.
Mutarea disciplinară poate fi contestată în scris la consiliul de administrație al școlii, în maximum cinci zile lucrătoare de la aplicarea sancțiunii. Contestația se soluționează în 15 zile lucrătoare de la depunerea la secretariat. Hotărârea poate fi atacată ulterior în contencios administrativ, potrivit legii.
Separat, familia poate solicita un transfer obișnuit. Acesta urmează regulile ROFUIP, inclusiv aprobarea consiliului de administrație al școlii primitoare, avizul consultativ al școlii de plecare și respectarea condițiilor privind locurile disponibile.
Transferurile se fac, de regulă, în vacanțe, cu excepțiile prevăzute de regulament. O asemenea cerere și o sancțiune disciplinară au proceduri diferite. Dacă primiți doar o solicitare verbală să mutați copilul, cereți școlii să precizeze în scris măsura și temeiul legal.