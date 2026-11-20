Gabriel Budescu explică alegerea prin complexitatea investițiilor administrate. Un proiect de autostradă presupune multe documente, resurse importante și termene care trebuie urmărite pe parcursul implementării.

„Un proiect de autostradă înseamnă volume uriașe de documentație, contracte complexe, termene strânse, resurse importante și decizii zilnice cu impact major. Aici, inteligența artificială face o diferență reală”, transmite directorul general.

Concret, conducerea CNIR indică patru direcții de utilizare a tehnologiei:

analizarea mai rapidă a documentațiilor tehnice și contractuale;

urmărirea stadiului lucrărilor pe baza datelor din teren;

identificarea timpurie a riscurilor de întârziere și de depășire a costurilor;

îmbunătățirea planificării și reducerea timpului alocat activităților repetitive.

Obiectivul anunțat este ca echipele să aibă mai mult timp pentru deciziile importante.

„Pentru cei care așteaptă autostrăzile, asta înseamnă un lucru simplu: decizii mai bune, luate mai repede”, afirmă Gabriel Budescu.

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CNIR a cumpărat 25 de licențe și pregătește instruirea angajaților

Introducerea instrumentelor AI a început cu pregătirea echipei de conducere. Programul urmat, „AI Business Mastery”, a inclus 12 module dedicate inteligenței artificiale.

„Am finalizat, împreună cu echipa de conducere CNIR, un program de perfecționare de 12 module dedicat inteligenței artificiale, AI Business Mastery. Nu a fost un curs bifat, ci o decizie strategică: am vrut ca primii care învață să lucreze cu inteligența artificială să fie chiar cei care iau deciziile”, explică Budescu.

Compania utilizează deja platforma Claude, pentru care a achiziționat 25 de licențe. Directorul spune că acestea permit creșterea numărului de colegi care lucrează zilnic cu instrumentul.

Pregătirea nu se va limita la persoanele cu funcții de conducere.