Autostrăzi construite cu ajutorul AI în România. Ce rol va avea inteligența artificială în marile proiecte rutiere
Compania Națională de Investiții Rutiere folosește inteligența artificială pentru analiza documentațiilor, urmărirea proiectelor și identificarea riscurilor de întârziere sau de depășire a costurilor. CNIR a achiziționat 25 de licențe pentru platforma Claude, iar echipa de conducere a finalizat un program de pregătire în 12 module. Directorul general Gabriel Budescu anunță că instruirea va continua cu toți angajații și că deciziile vor rămâne supuse verificării umane.
Ce va face inteligența artificială în proiectele de autostrăzi
Utilizarea AI anunțată de CNIR vizează gestionarea informațiilor și sprijinirea deciziilor din proiectele rutiere. Documentațiile tehnice, contractele și datele primite din teren se numără printre informațiile pe care compania urmărește să le analizeze mai repede.
Gabriel Budescu explică alegerea prin complexitatea investițiilor administrate. Un proiect de autostradă presupune multe documente, resurse importante și termene care trebuie urmărite pe parcursul implementării.
„Un proiect de autostradă înseamnă volume uriașe de documentație, contracte complexe, termene strânse, resurse importante și decizii zilnice cu impact major. Aici, inteligența artificială face o diferență reală”, transmite directorul general.
Concret, conducerea CNIR indică patru direcții de utilizare a tehnologiei:
- analizarea mai rapidă a documentațiilor tehnice și contractuale;
- urmărirea stadiului lucrărilor pe baza datelor din teren;
- identificarea timpurie a riscurilor de întârziere și de depășire a costurilor;
- îmbunătățirea planificării și reducerea timpului alocat activităților repetitive.
Obiectivul anunțat este ca echipele să aibă mai mult timp pentru deciziile importante.
„Pentru cei care așteaptă autostrăzile, asta înseamnă un lucru simplu: decizii mai bune, luate mai repede”, afirmă Gabriel Budescu.
Citește și: Autostrăzile care s-ar putea deschide în 2027, în România. Harta rutieră se schimbă
CNIR a cumpărat 25 de licențe și pregătește instruirea angajaților
Introducerea instrumentelor AI a început cu pregătirea echipei de conducere. Programul urmat, „AI Business Mastery”, a inclus 12 module dedicate inteligenței artificiale.
„Am finalizat, împreună cu echipa de conducere CNIR, un program de perfecționare de 12 module dedicat inteligenței artificiale, AI Business Mastery. Nu a fost un curs bifat, ci o decizie strategică: am vrut ca primii care învață să lucreze cu inteligența artificială să fie chiar cei care iau deciziile”, explică Budescu.
Compania utilizează deja platforma Claude, pentru care a achiziționat 25 de licențe. Directorul spune că acestea permit creșterea numărului de colegi care lucrează zilnic cu instrumentul.
Pregătirea nu se va limita la persoanele cu funcții de conducere.
„Nu ne oprim la conducere. În perioada următoare, toți angajații CNIR vor urma un curs de utilizare a platformei Claude, nivel de bază”, anunță acesta.
Budescu prezintă adoptarea tehnologiei ca parte a modului în care dorește să funcționeze compania publică. În mesajul său, pune accent pe investițiile în pregătirea personalului și pe adaptarea continuă la instrumentele noi.
Citește și: Autostrăzile care au pierdut finanțarea PNRR. Cât s-a construit și cine achită lucrările rămase
Deciziile vor fi verificate de specialiști
Conducerea CNIR precizează că inteligența artificială va completa activitatea inginerilor, juriștilor și economiștilor. Protecția datelor și verificarea umană sunt condițiile de utilizare menționate în anunț.
„Inteligența artificială nu înlocuiește expertiza inginerilor, juriștilor și economiștilor noștri. O completează. O folosim responsabil: cu protecția datelor pe primul loc și cu verificare umană pentru fiecare decizie”, transmite Gabriel Budescu.
Directorul leagă folosirea AI de capacitatea organizației de a răspunde schimbărilor tehnologice. El susține că pregătirea angajaților trebuie continuată pe măsură ce instrumentele evoluează.
„Tehnologia evoluează de la o lună la alta, iar noi nu ne permitem să stăm pe loc. Adaptarea continuă nu mai este un proiect cu început și sfârșit, ci un mod de lucru”, afirmă acesta.
După instruirea conducerii și achiziția licențelor, compania urmărește extinderea utilizării platformei în activitatea curentă. „Acum urmează partea care contează cu adevărat: să aplicăm, în fiecare zi, ceea ce am învățat”, este mesajul directorului CNIR.