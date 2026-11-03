Poate profesorul să citească în fața clasei notele tuturor elevilor? Unde se termină informarea și începe expunerea copilului

Textul nu impune citirea cu voce tare a tuturor notelor în fața colectivului. Totodată, nu formulează o interdicție generală potrivit căreia orice notă rostită la oră, inclusiv după o evaluare orală, ar constitui automat o abatere.

Contează ce informații sunt comunicate, cui și în ce scop. Explicarea rezultatului unei evaluări și discutarea greșelilor frecvente au un rol didactic, dar acesta trebuie păstrat fără expunerea inutilă a situației individuale a copiilor.

De exemplu, profesorul poate explica întregii clase cum se rezolvă un exercițiu sau ce criterii au fost folosite la corectare. Pentru această explicație nu este necesară prezentarea nominală a tuturor elevilor care au greșit.

Notele sunt date personale, iar părinții nu au acces la situația tuturor copiilor

O notă asociată unui elev identificat sau identificabil reprezintă o informație despre acea persoană. Statutul elevului recunoaște expres, la articolul 6 alineatul (4), dreptul la protecția datelor cu caracter personal, conform Regulamentului general privind protecția datelor.

Această protecție nu împiedică școala să evalueze elevii, să țină catalogul și să comunice rezultatele persoanelor îndreptățite. Ea cere însă ca folosirea informațiilor să respecte scopul educațional și limitele accesului la acestea.

Pentru părinți, ROFUIP conține o regulă explicită. Articolul 153 alineatul (2) prevede că părintele sau reprezentantul legal are dreptul să obțină informații numai despre situația propriului copil.

Prin urmare, ședința cu toți părinții nu oferă automat acces la notele nominale ale întregii clase. Profesorul poate discuta despre rezultatele generale și dificultățile colectivului, iar situația individuală a copilului poate fi abordată separat cu familia sa.