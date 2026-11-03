Poate profesorul să citească în fața clasei notele tuturor elevilor? Unde se termină informarea și începe expunerea copilului
Profesorul are obligația să comunice notele elevilor și părinților, însă această obligație nu echivalează cu o permisiune generală de a prezenta întregii clase situația fiecărui copil. Regulamentele școlare protejează atât dreptul la informare, cât și datele personale și demnitatea elevului, iar anunțarea unui rezultat în cadrul evaluării trebuie deosebită de citirea unor liste pentru comparații, reproșuri sau umilire.
Ce prevede regulamentul despre comunicarea notelor
Articolul 107 alineatul (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a școlilor, cunoscut drept ROFUIP, stabilește că notele și calificativele se comunică obligatoriu elevilor și părinților sau reprezentanților legali. Profesorul care le acordă le consemnează și în documentele școlare prevăzute de regulament.
Textul nu impune citirea cu voce tare a tuturor notelor în fața colectivului. Totodată, nu formulează o interdicție generală potrivit căreia orice notă rostită la oră, inclusiv după o evaluare orală, ar constitui automat o abatere.
Contează ce informații sunt comunicate, cui și în ce scop. Explicarea rezultatului unei evaluări și discutarea greșelilor frecvente au un rol didactic, dar acesta trebuie păstrat fără expunerea inutilă a situației individuale a copiilor.
De exemplu, profesorul poate explica întregii clase cum se rezolvă un exercițiu sau ce criterii au fost folosite la corectare. Pentru această explicație nu este necesară prezentarea nominală a tuturor elevilor care au greșit.
Notele sunt date personale, iar părinții nu au acces la situația tuturor copiilor
O notă asociată unui elev identificat sau identificabil reprezintă o informație despre acea persoană. Statutul elevului recunoaște expres, la articolul 6 alineatul (4), dreptul la protecția datelor cu caracter personal, conform Regulamentului general privind protecția datelor.
Această protecție nu împiedică școala să evalueze elevii, să țină catalogul și să comunice rezultatele persoanelor îndreptățite. Ea cere însă ca folosirea informațiilor să respecte scopul educațional și limitele accesului la acestea.
Pentru părinți, ROFUIP conține o regulă explicită. Articolul 153 alineatul (2) prevede că părintele sau reprezentantul legal are dreptul să obțină informații numai despre situația propriului copil.
Prin urmare, ședința cu toți părinții nu oferă automat acces la notele nominale ale întregii clase. Profesorul poate discuta despre rezultatele generale și dificultățile colectivului, iar situația individuală a copilului poate fi abordată separat cu familia sa.
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Când comunicarea rezultatului devine umilire
Elevul are dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii, potrivit articolului 6 alineatul (3) din Statutul elevului. Acest drept rămâne valabil indiferent de rezultatele sale școlare.
Anunțarea unei note nu îi permite profesorului să jignească elevul, să îi atribuie etichete degradante sau să îl transforme în ținta ridiculizării. O explicație despre lipsurile unei lucrări privește ce trebuie îmbunătățit, nu valoarea copilului ca persoană.
ROFUIP stabilește și că rezultatul evaluării nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție. Articolul 102 alineatul (4) cere ca nota, calificativul sau punctajul să reflecte strict rezultatele învățării.
Într-o situație concretă, diferența dintre informare și expunere se analizează inclusiv prin formulările folosite, context și scop. Citirea repetată a rezultatelor slabe pentru a provoca rușine ridică alte probleme decât comunicarea unei note și explicarea criteriilor de evaluare.
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Ce poți face dacă elevul spune că a fost expus în fața colegilor
Dacă propriul copil reclamă o asemenea situație, poți cere clarificări despre ce s-a spus și în ce împrejurări. Sunt utile data, disciplina, formulările relatate și diferența dintre simpla comunicare a notei și eventualele comentarii care au însoțit-o.
Articolul 156 din ROFUIP prevede discutarea amiabilă a conflictelor cu personalul implicat și cu învățătorul sau dirigintele. Dacă problema nu se rezolvă, părintele se poate adresa în scris conducerii școlii, iar ulterior inspectoratului școlar.
Sesizarea poate solicita verificarea respectării demnității copilului și a regulilor privind comunicarea informațiilor școlare. Dacă problema privește divulgarea datelor personale, poate fi cerută și analizarea situației de către responsabilul cu protecția datelor al școlii.