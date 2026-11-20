Banii pentru elevi au început să fie virați. Cine primește 500 de lei pe cardul educațional pentru anul școlar 2026–2027
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a început alimentarea a 545.007 carduri educaționale pentru anul școlar 2026–2027. Operațiunea îi vizează pe beneficiarii care și-au păstrat eligibilitatea și pentru care nu s-a schimbat reprezentantul legal. Sprijinul este de 500 de lei pentru fiecare copil eligibil, acordat într-o singură tranșă anuală, iar banii pot fi folosiți pentru rechizite și îmbrăcăminte necesare frecventării cursurilor.
Cine intră în operațiunea de alimentare a cardurilor
Suma totală alocată pentru cele 545.007 carduri educaționale este de 272.503.500 de lei. Anunțul transmis vineri, 20 noiembrie, privește demararea procesului de alimentare pentru beneficiarii care îndeplinesc în continuare condițiile programului.
Pentru această categorie, MIPE precizează și condiția ca datele privind reprezentantul legal să nu fi fost modificate. Situațiile care necesită verificări sau clarificări sunt tratate separat, pe parcursul anului școlar.
Sprijinul educațional are o valoare anuală, nu lunară. Fiecare beneficiar eligibil primește o singură tranșă de 500 de lei pentru anul școlar 2026–2027.
Programul se adresează copiilor dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Acordarea banilor depinde de îndeplinirea criteriilor legale și de validarea eligibilității.
Ce condiții de venit sunt prevăzute pentru beneficiari
Pentru elevii din clasele primare și gimnaziale, cadrul legal prevede un venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară. Criteriul este cel utilizat pentru Programul național de rechizite școlare.
În cazul preșcolarilor, eligibilitatea se stabilește potrivit condițiilor pentru sprijinul educațional acordat copiilor din familii defavorizate, în baza Legii nr. 248/2015. Prin urmare, verificarea nu se face după o regulă de venit identică pentru toate nivelurile de învățământ.
Tichetele sunt acordate în cadrul schemei reglementate prin OUG nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare. Măsura urmărește susținerea participării la educație și prevenirea abandonului școlar.
Finanțarea este asigurată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. Implementarea revine Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în colaborare cu instituțiile implicate în verificarea beneficiarilor și distribuirea cardurilor.
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Când sunt alimentate cele 125.899 de carduri noi
Pentru copiii nou-intrați în program au fost emise 125.899 de carduri educaționale. Alimentarea lor se face etapizat, după ce școlile confirmă că documentele au ajuns la părinți sau la reprezentanții legali.
Confirmarea distribuirii trebuie înregistrată în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, SIIIR. Această operațiune este necesară pentru alimentarea cardurilor nou-emise.
Dacă în procesul de verificare au apărut atenționări, emiterea sau încărcarea cardului depinde de soluționarea situației respective. MIPE precizează că aceste cazuri vor fi procesate pe parcursul anului școlar 2026–2027, după clarificările transmise de Ministerul Educației și Cercetării.
Nu a fost anunțată o singură dată la care toate cardurile noi vor avea banii disponibili. Pentru situația individuală, părinții pot solicita școlii informații despre distribuirea cardului și înregistrarea predării acestuia.
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Până când pot fi cheltuiți cei 500 de lei
Sumele aferente anului școlar 2026–2027 pot fi utilizate până la 31 august 2027 inclusiv. Destinația banilor este limitată la rechizite școlare și articole de vestimentație necesare participării la cursuri.
Astfel, sprijinul este destinat cumpărăturilor legate de frecventarea școlii sau a grădiniței. Cardul educațional nu reprezintă o sumă acordată pentru orice tip de cheltuială a familiei.
Pentru beneficiarii noi, disponibilitatea banilor depinde de alimentarea efectivă a cardului, după confirmarea distribuirii. Primirea cardului și încărcarea acestuia sunt două operațiuni distincte în procedura anunțată.
Termenul de utilizare comunicat de MIPE este același pentru sumele acordate în acest an școlar. Părinții trebuie să urmărească disponibilul de pe card și să respecte destinația sprijinului până la expirarea perioadei de folosire.