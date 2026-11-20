Pentru această categorie, MIPE precizează și condiția ca datele privind reprezentantul legal să nu fi fost modificate. Situațiile care necesită verificări sau clarificări sunt tratate separat, pe parcursul anului școlar.

Sprijinul educațional are o valoare anuală, nu lunară. Fiecare beneficiar eligibil primește o singură tranșă de 500 de lei pentru anul școlar 2026–2027.

Programul se adresează copiilor dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Acordarea banilor depinde de îndeplinirea criteriilor legale și de validarea eligibilității.

Ce condiții de venit sunt prevăzute pentru beneficiari

Pentru elevii din clasele primare și gimnaziale, cadrul legal prevede un venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară. Criteriul este cel utilizat pentru Programul național de rechizite școlare.

În cazul preșcolarilor, eligibilitatea se stabilește potrivit condițiilor pentru sprijinul educațional acordat copiilor din familii defavorizate, în baza Legii nr. 248/2015. Prin urmare, verificarea nu se face după o regulă de venit identică pentru toate nivelurile de învățământ.

Tichetele sunt acordate în cadrul schemei reglementate prin OUG nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare. Măsura urmărește susținerea participării la educație și prevenirea abandonului școlar.

Finanțarea este asigurată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. Implementarea revine Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în colaborare cu instituțiile implicate în verificarea beneficiarilor și distribuirea cardurilor.