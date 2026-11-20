Una dintre cele mai mari atracții ale GTA 6 este și una dintre principalele provocări ale jocului: dimensiunea impresionantă a lumii virtuale. Statul fictiv Leonida oferă numeroase locuri de explorat, însă deplasarea între două puncte îndepărtate de pe hartă poate deveni un proces consumator de timp, mai ales atunci când vrei să avansezi rapid în poveste.

Din fericire, Rockstar Games a introdus mai multe metode de deplasare rapidă, cunoscute în industria gamingului sub denumirea de fast travel. Potrivit GameSpot, acestea funcționează însă diferit față de sistemele întâlnite în majoritatea jocurilor open-world, fiind inspirate mai degrabă din viața reală.

De altfel, așa cum Playtech a relatat anterior, harta din GTA 6 este considerabil mai mare decât cea din GTA 5, iar posibilitățile de explorare sunt mult mai numeroase.

Cum folosești taxiurile și echivalentul Uber din GTA 6

Rockstar Games a introdus în noul Grand Theft Auto două servicii de transport privat: Paradise Taxi și RydeMe. Ambele devin disponibile în primele etape ale campaniei și pot fi accesate direct de pe telefonul personajului.

Paradise Taxi apare în lista de contacte, în timp ce RydeMe funcționează sub forma unei aplicații dedicate, asemănătoare serviciilor Uber sau Bolt din lumea reală.

Pentru a beneficia de transport rapid, deschide harta și marchează destinația la care vrei să ajungi. Ulterior, comandă o mașină folosind unul dintre cele două servicii și așteaptă sosirea acesteia.

Principala diferență dintre cele două opțiuni este că RydeMe îți afișează costul călătoriei înainte de a confirma comanda, în timp ce Paradise Taxi îți arată tariful după ce urci în mașină.

Odată ajuns în interiorul vehiculului, ai mai multe posibilități. Pentru cinci dolari virtuali, îi poți cere șoferului să accelereze. Dacă plătești încă cinci dolari, acesta va conduce și mai agresiv, provocând uneori accidente și situații comice în trafic.

Dacă nu ai răbdare să parcurgi întregul traseu, poți plăti 100 de dolari virtuali, suplimentar față de tariful obișnuit, pentru a ajunge aproape instantaneu la destinație.

Autobuzele și trenurile, alternativa pentru cei care vor să economisească bani

Deși GTA 6 a impresionat criticii de specialitate prin atenția acordată detaliilor și realismului, unele dintre mecanicile sale presupun inclusiv gestionarea atentă a banilor.

Dacă ești la începutul campaniei și nu dispui de resurse financiare suficiente, poți apela la transportul public. Autobuzele și trenurile reprezintă alternative mai accesibile decât serviciile private de transport.

Pentru a utiliza aceste mijloace de transport, trebuie să ajungi într-o stație și să aștepți sosirea vehiculului. Dezavantajul este că traseele și orarele sunt prestabilite, iar destinațiile sunt limitate la stațiile existente.

Prin urmare, este posibil să fii nevoit să parcurgi ultima parte a drumului pe jos sau să faci ceea ce a consacrat franciza Grand Theft Auto: să furi o mașină.

Trucul prin care te poți teleporta gratuit în GTA 6

O altă metodă de deplasare rapidă implică utilizarea celor două personaje principale, Jason și Lucia.

După ce avansezi suficient în campanie, deblochezi posibilitatea de a schimba personajul pe care îl controlezi, o mecanică familiară celor care au jucat GTA 5.

Spre exemplu, dacă te afli cu Lucia în Vice City, iar Jason a rămas la locuința din Key Lento, poți comuta direct la acesta, fără să mai parcurgi întreaga distanță dintre cele două locații.

Metoda nu îți permite să alegi orice destinație de pe hartă, însă este complet gratuită și poate fi extrem de utilă atunci când vrei să te întorci la una dintre locuințele protagoniștilor.

Disponibil începând cu 19 noiembrie 2026 pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S, GTA 6 reușește astfel să transforme inclusiv deplasările banale într-o experiență de gameplay, fără să sacrifice complet confortul jucătorilor care preferă să avanseze rapid în poveste.