Elevul îl înregistrează pe profesor în timpul orei. Când poate deveni o problemă disciplinară
Un elev care folosește telefonul pentru a înregistra profesorul în timpul orei poate încălca regulile școlare. Sancțiunea nu este însă automată și trebuie raportată la fapta concretă, împrejurări și gravitate. Înregistrarea unei lecții, surprinderea unui posibil abuz și publicarea imaginilor pe internet sunt situații care trebuie analizate separat.
Ce reguli se aplică înregistrării unei ore
Articolul 223 alin. (4) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede că înregistrarea activității didactice se face în conformitate cu actele normative emise de Ministerul Educației. Sunt exceptate situațiile în care înregistrarea este dispusă în temeiul altor prevederi legale.
Aceeași lege stabilește că multiplicarea înregistrărilor trebuie să respecte cadrul legal. Prin urmare, simplul fapt că un elev participă la lecție nu îi oferă un drept nelimitat de a o înregistra și distribui.
Separat, articolul 15 lit. h) din Statutul elevului interzice folosirea telefoanelor și a altor echipamente de comunicații în timpul orelor, cu excepțiile prevăzute de document. Utilizarea în scop educativ este permisă cu acordul cadrului didactic.
De exemplu, permisiunea de a folosi telefonul pentru un exercițiu nu înseamnă automat acord pentru filmarea profesorului sau a colegilor. Dacă elevul dorește o înregistrare pentru studiu, condițiile trebuie clarificate înainte, cu respectarea regulilor aplicabile.
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Când poate interveni o sancțiune disciplinară
Folosirea nepermisă a telefonului, perturbarea orei sau alte încălcări ale normelor școlare pot determina analizarea unei abateri. Statutul prevede sancționarea în funcție de gravitate, dreptul elevului la apărare și comunicarea individuală, în scris, a sancțiunii.
Printre sancțiunile prevăzute se află observația individuală și mustrarea scrisă. Nu există însă regula că orice înregistrare atrage automat scăderea notei la purtare, suspendarea sau exmatricularea; fiecare măsură are condiții proprii.
Statutul permite și preluarea telefonului utilizat cu încălcarea regulilor, pentru restituirea la finalul orelor din ziua respectivă, conform procedurii școlii. Pentru elevii minori, documentul prevede restituirea către părinți sau reprezentanții legali.
Ce se întâmplă dacă înregistrarea surprinde un posibil abuz
O înregistrare prezentată pentru sesizarea unei amenințări sau agresiuni ridică o problemă diferită de filmarea făcută pentru amuzament. Regulile școlare trebuie analizate împreună cu prevederile privind protecția copilului și, dacă este cazul, cu cele penale.
Articolul 226 alin. (4) lit. c) din Codul penal prevede o excepție de la infracțiunea de violare a vieții private atunci când este surprinsă o infracțiune sau înregistrarea contribuie la dovedirea acesteia. Aplicarea excepției depinde de situația concretă.
Totodată, articolul 139 alin. (3) din Codul de procedură penală permite folosirea ca mijloace de probă a înregistrărilor privind propriile convorbiri sau comunicări cu alte persoane. Această prevedere nu transformă însă orice filmare din clasă într-o înregistrare legală sau într-o probă admisă automat.
Dacă există un posibil abuz, elevul și părintele pot sesiza conducerea școlii sau autoritățile competente și pot prezenta materialul pentru verificări. Legalitatea obținerii și utilizării lui se analizează în cadrul procedurii, nu se stabilește prin numărul de vizualizări de pe internet.
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De ce publicarea pe internet este o problemă separată
Trimiterea unui fișier către instituția care verifică o sesizare și publicarea lui pe TikTok nu au același scop și nici aceleași consecințe. Imaginile pot identifica profesorul, dar și copii care nu au legătură cu incidentul.
Articolul 73 din Codul civil protejează dreptul la propria imagine, iar exercitarea acestuia are limitele prevăzute de lege. Publicarea poate atrage răspundere, în funcție de conținut, context și atingerea adusă drepturilor persoanelor.
Nici existența unei înregistrări realizate legal nu oferă automat libertatea de a o distribui oricum. În sens invers, simpla apariție a profesorului într-un clip nu înseamnă automat infracțiune, fiind necesară analiza condițiilor legale.