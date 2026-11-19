Aceeași lege stabilește că multiplicarea înregistrărilor trebuie să respecte cadrul legal. Prin urmare, simplul fapt că un elev participă la lecție nu îi oferă un drept nelimitat de a o înregistra și distribui.

Separat, articolul 15 lit. h) din Statutul elevului interzice folosirea telefoanelor și a altor echipamente de comunicații în timpul orelor, cu excepțiile prevăzute de document. Utilizarea în scop educativ este permisă cu acordul cadrului didactic.

De exemplu, permisiunea de a folosi telefonul pentru un exercițiu nu înseamnă automat acord pentru filmarea profesorului sau a colegilor. Dacă elevul dorește o înregistrare pentru studiu, condițiile trebuie clarificate înainte, cu respectarea regulilor aplicabile.

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Când poate interveni o sancțiune disciplinară

Folosirea nepermisă a telefonului, perturbarea orei sau alte încălcări ale normelor școlare pot determina analizarea unei abateri. Statutul prevede sancționarea în funcție de gravitate, dreptul elevului la apărare și comunicarea individuală, în scris, a sancțiunii.

Printre sancțiunile prevăzute se află observația individuală și mustrarea scrisă. Nu există însă regula că orice înregistrare atrage automat scăderea notei la purtare, suspendarea sau exmatricularea; fiecare măsură are condiții proprii.

Statutul permite și preluarea telefonului utilizat cu încălcarea regulilor, pentru restituirea la finalul orelor din ziua respectivă, conform procedurii școlii. Pentru elevii minori, documentul prevede restituirea către părinți sau reprezentanții legali.