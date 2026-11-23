Ce se întâmplă între momentul în care bagi mufa și pornirea încărcării

Când conectezi mașina, importantă este conversația care începe prin cablu. Mașina și stația își pot comunica parametrii de încărcare, dar Plug & Charge adaugă o sarcină: identificarea securizată a contractului care va fi facturat. Într-o implementare bazată pe familia de standarde ISO 15118, mașina folosește un certificat asociat serviciului de încărcare activat. Stația și sistemele din spatele ei verifică dacă acel certificat este de încredere și dacă sesiunea poate fi autorizată. Când toate verificările trec, energia începe să curgă, iar consumul se facturează prin serviciul ales.

Există, așadar, o etapă de configurare în amonte. În funcție de marcă și de ofertă, alegi un furnizor de servicii de mobilitate, înregistrezi o metodă de plată și activezi funcția pentru mașină. Poate fi vorba despre un plan cu taxă lunară sau unul cu plata la utilizare. În momentul conectării, stația nu are nevoie să citească numărul cardului tău. Ea trebuie să primească o confirmare că energia poate fi facturată conform contractului respectiv. Este diferența dintre a introduce datele la fiecare oprire și a le configura o dată pentru mai multe sesiuni.

Aici se află și o sursă frecventă de confuzie. Mufa CCS îți spune ce fel de conexiune fizică poți folosi. Nu îți promite că versiunea software a mașinii, rețeaua de stații și furnizorul ales pot autoriza automat aceeași tranzacție. IONITY, de pildă, explică faptul că funcția cere un vehicul cu Plug & Charge activat și un contract eligibil cu un furnizor de mobilitate. Aplicația operatorului și contractul compatibil sunt două căi distincte de a ajunge la aceeași priză.

Mai există și servicii numite Autocharge. Unele rețele identifică automat o mașină înregistrată pe baza unui identificator folosit în comunicarea cu stația. Din perspectiva ta, gestul poate arăta aproape identic: bagi mufa și începe sesiunea. Metoda de identificare, condițiile de securitate și posibilitatea de a folosi serviciul în alte rețele sunt diferite. Când compari oferte, întreabă ce înseamnă concret „pornire automată” pentru mașina ta și cu ce furnizori funcționează.

Ce se schimbă în 2027 și de ce cardul rămâne util

În Uniunea Europeană, Regulamentul delegat 2025/656 completează specificațiile tehnice ale AFIR, regulamentul privind infrastructura pentru combustibili alternativi. Pentru punctele publice de încărcare în curent alternativ și continuu instalate sau renovate de la 8 ianuarie 2026, textul enumeră părțile 1–5 din familia EN ISO 15118, între care partea 2. De la 1 ianuarie 2027, punctele publice instalate sau renovate trebuie să respecte cel puțin partea 20, generația mai nouă a standardului. Dacă aceste puncte oferă autentificare și autorizare automată, regulamentul cere compatibilitate atât cu partea 2, cât și cu partea 20.

Formularea contează. Termenul din 2027 nu este ordinul ca fiecare stație existentă să ofere tuturor Plug & Charge în dimineața de 1 ianuarie. Aplicarea e legată de instalare sau renovare, iar cerința de a suporta ambele generații privește punctele care oferă funcția. Un încărcător mai vechi poate rămâne în teren, iar o stație nouă, chiar dacă respectă standardul aplicabil, poate să nu ofere serviciul cu furnizorul pe care îl folosești. Schimbarea se va vedea treptat în parcul de echipamente și în ofertele comerciale.

AFIR tratează separat și posibilitatea de a încărca ad-hoc, adică fără să închei în prealabil un contract de servicii de încărcare. Când operatorul oferă autentificare automată, utilizatorul trebuie să poată alege să n-o folosească și să recurgă la încărcarea ad-hoc sau la o altă soluție contractuală disponibilă. Distincția este de folos dacă conduci o mașină închiriată, dacă ești în vizită sau dacă tariful direct al stației îți convine mai mult. O cale simplă de plată rămâne utilă și atunci când legătura dintre stație și furnizorul tău nu funcționează.