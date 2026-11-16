Ce trebuie să poți face fără să îți creezi un cont

Încărcarea ad-hoc, termenul folosit în textul european, este achiziția punctuală a unui serviciu. Nu trebuie să îți faci cont la operator doar ca să pornești o sesiune și nici să alegi un abonament care continuă după ce ai plecat. Plata în sine poate presupune datele necesare tranzacției sau confirmarea obișnuită pe care o cere banca. Diferența este că nu devii clientul unei rețele pentru mai multe încărcări doar fiindcă ai nevoie de energie o dată, într-un loc în care s-ar putea să nu te mai întorci.

Pentru punctele accesibile publicului instalate începând cu 13 aprilie 2024, articolul 5 stabilește ce mijloace de plată electronică trebuie puse la dispoziție. La 50 kW sau mai mult, trebuie să existe fie un cititor de carduri, fie un dispozitiv cu funcție contactless care poate citi carduri de plată. Sub 50 kW se poate folosi și o soluție prin internet care permite o tranzacție securizată, de exemplu un cod QR care duce la o pagină de plată. Pragul se referă la puterea punctului, nu la câți kilowați acceptă mașina ta în ziua respectivă. Un singur terminal poate deservi mai multe puncte din același amplasament de încărcare.

Și un cod QR poate fi o soluție legală sub pragul aplicabil, dacă plata este sigură. Comisia Europeană explică faptul că, în principiu, și un cod static, nu doar unul generat pentru fiecare sesiune, poate fi compatibil cu regulamentul dacă este lizibil și securitatea tranzacției este asigurată. Pentru tine, plata prin browser poate însemna mult mai puțină bătaie de cap decât instalarea unei aplicații. Dacă telefonul nu are semnal, se descarcă sau pagina se blochează, avantajul rămâne pe hârtie. În asemenea locuri, un terminal fizic bine semnalizat are o valoare practică pe care o listă de metode acceptate nu o surprinde complet.

Ce se schimbă la 1 ianuarie 2027 și unde rămân excepții

De la 1 ianuarie 2027, obligația privind cititorul de card sau plata contactless se aplică și punctelor publice de cel puțin 50 kW amplasate de-a lungul rețelei rutiere transeuropene TEN-T sau în zone de parcare sigure și securizate, inclusiv dacă punctele au fost instalate înainte de 13 aprilie 2024. Aceasta este regula care extinde cerința de echipare la o parte din infrastructura mai veche. Acolo unde oprești în tranzit și nu ai o relație prealabilă cu operatorul local, schimbarea poate face o diferență serioasă, mai ales când treci dintr-o țară în alta cu aceleași carduri în portofel.

Pentru un drum prin România, nu presupune că orice ieșire de pe autostradă te duce exact la o stație care intră în aceeași obligație. Locul unde apare un punct pe hartă și statutul amplasamentului nu sunt chiar același lucru. Dacă vrei să faci o oprire punctuală fără aplicație, verifică din timp metoda de plată pe care operatorul o indică pentru punctul ales. Informația îți folosește înainte de termen și după el, dacă oprești în afara coridoarelor vizate.

Există deja exemple de plată cu cardul fără aplicație în România. Rețeaua e-charge prezintă această metodă printre opțiunile oferite șoferilor, alături de încărcarea prin aplicație. Verifică însă punctul exact: faptul că o rețea oferă plata cu cardul nu îți spune unde se află terminalul într-o anumită parcare.

Termenul nu aduce un terminal fizic la fiecare punct public vechi, indiferent de traseu, putere sau amplasament. Imaginează-ți o stație rapidă veche de pe un coridor care intră în regula TEN-T și un punct de 22 kW din parcarea unui hotel, deschis oricărui șofer. Pentru ambele contează accesul public, însă numai prima situație descrisă intră în obligația de modernizare de la începutul lui 2027. Un punct mai vechi aflat în afara acestei obligații poate folosi o altă metodă pentru a oferi acces punctual. Iar dacă încărcarea nu este contra cost, cerințele privind mijloacele de plată nu au același rost: regulamentul exceptează punctele la care serviciul de încărcare nu necesită plată de la acele cerințe.