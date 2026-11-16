Plata la stația de încărcare fără cont și abonament: poate AFIR elimina haosul aplicațiilor?
Mai ai suficientă baterie pentru câțiva kilometri și, în sfârșit, găsești o stație liberă. Cablul ajunge la mașină, dar înainte să înceapă încărcarea trebuie să găsești aplicația potrivită, să confirmi o adresă de e-mail și să citești o ofertă de abonament pe care nu o vrei. Probabil că vei folosi stația o singură dată. Ai fi preferat să apropii cardul de un cititor, să vezi cât costă energia și să pleci când ai suficientă autonomie.
În Uniunea Europeană, regulamentul privind infrastructura pentru combustibili alternativi, cunoscut drept AFIR, schimbă această experiență printr-o regulă simplă: la un punct accesibil publicului trebuie să existe posibilitatea de a încărca punctual, fără să închei un contract pentru servicii de încărcare în afara achiziției propriu-zise. Modalitatea de plată depinde însă de puterea punctului, de data instalării și, în anumite situații, de amplasament. Aici se află diferența dintre dreptul de a cumpăra o încărcare și promisiunea că fiecare stație va avea un cititor de card lângă cablu.
Ce trebuie să poți face fără să îți creezi un cont
Încărcarea ad-hoc, termenul folosit în textul european, este achiziția punctuală a unui serviciu. Nu trebuie să îți faci cont la operator doar ca să pornești o sesiune și nici să alegi un abonament care continuă după ce ai plecat. Plata în sine poate presupune datele necesare tranzacției sau confirmarea obișnuită pe care o cere banca. Diferența este că nu devii clientul unei rețele pentru mai multe încărcări doar fiindcă ai nevoie de energie o dată, într-un loc în care s-ar putea să nu te mai întorci.
Pentru punctele accesibile publicului instalate începând cu 13 aprilie 2024, articolul 5 stabilește ce mijloace de plată electronică trebuie puse la dispoziție. La 50 kW sau mai mult, trebuie să existe fie un cititor de carduri, fie un dispozitiv cu funcție contactless care poate citi carduri de plată. Sub 50 kW se poate folosi și o soluție prin internet care permite o tranzacție securizată, de exemplu un cod QR care duce la o pagină de plată. Pragul se referă la puterea punctului, nu la câți kilowați acceptă mașina ta în ziua respectivă. Un singur terminal poate deservi mai multe puncte din același amplasament de încărcare.
Și un cod QR poate fi o soluție legală sub pragul aplicabil, dacă plata este sigură. Comisia Europeană explică faptul că, în principiu, și un cod static, nu doar unul generat pentru fiecare sesiune, poate fi compatibil cu regulamentul dacă este lizibil și securitatea tranzacției este asigurată. Pentru tine, plata prin browser poate însemna mult mai puțină bătaie de cap decât instalarea unei aplicații. Dacă telefonul nu are semnal, se descarcă sau pagina se blochează, avantajul rămâne pe hârtie. În asemenea locuri, un terminal fizic bine semnalizat are o valoare practică pe care o listă de metode acceptate nu o surprinde complet.
Ce se schimbă la 1 ianuarie 2027 și unde rămân excepții
De la 1 ianuarie 2027, obligația privind cititorul de card sau plata contactless se aplică și punctelor publice de cel puțin 50 kW amplasate de-a lungul rețelei rutiere transeuropene TEN-T sau în zone de parcare sigure și securizate, inclusiv dacă punctele au fost instalate înainte de 13 aprilie 2024. Aceasta este regula care extinde cerința de echipare la o parte din infrastructura mai veche. Acolo unde oprești în tranzit și nu ai o relație prealabilă cu operatorul local, schimbarea poate face o diferență serioasă, mai ales când treci dintr-o țară în alta cu aceleași carduri în portofel.
Pentru un drum prin România, nu presupune că orice ieșire de pe autostradă te duce exact la o stație care intră în aceeași obligație. Locul unde apare un punct pe hartă și statutul amplasamentului nu sunt chiar același lucru. Dacă vrei să faci o oprire punctuală fără aplicație, verifică din timp metoda de plată pe care operatorul o indică pentru punctul ales. Informația îți folosește înainte de termen și după el, dacă oprești în afara coridoarelor vizate.
Există deja exemple de plată cu cardul fără aplicație în România. Rețeaua e-charge prezintă această metodă printre opțiunile oferite șoferilor, alături de încărcarea prin aplicație. Verifică însă punctul exact: faptul că o rețea oferă plata cu cardul nu îți spune unde se află terminalul într-o anumită parcare.
Termenul nu aduce un terminal fizic la fiecare punct public vechi, indiferent de traseu, putere sau amplasament. Imaginează-ți o stație rapidă veche de pe un coridor care intră în regula TEN-T și un punct de 22 kW din parcarea unui hotel, deschis oricărui șofer. Pentru ambele contează accesul public, însă numai prima situație descrisă intră în obligația de modernizare de la începutul lui 2027. Un punct mai vechi aflat în afara acestei obligații poate folosi o altă metodă pentru a oferi acces punctual. Iar dacă încărcarea nu este contra cost, cerințele privind mijloacele de plată nu au același rost: regulamentul exceptează punctele la care serviciul de încărcare nu necesită plată de la acele cerințe.
Nici noțiunea de acces public nu se reduce la stațiile aflate pe terenul primăriei sau lângă autostradă. O stație într-o parcare privată poate fi accesibilă publicului dacă este deschisă utilizatorilor în general, chiar dacă există reguli de acces la locație. O stație din curtea unei firme, rezervată exclusiv propriilor angajați, se află într-o altă situație. Cu alte cuvinte, pentru a înțelege ce poți cere la o stație, contează cine are voie să o folosească și ce caracteristici are, nu doar cine deține terenul sau dacă locul apare într-o aplicație de navigație.
Cum compari prețul unei sesiuni înainte să conectezi cablul
Pentru punctele publice de cel puțin 50 kW, tariful ad-hoc al operatorului trebuie să se bazeze pe prețul energiei livrate, exprimat pe kWh. Poate exista și o taxă de ocupare pe minut, pe care operatorul trebuie să o afișeze împreună cu prețul energiei înainte să pornești sesiunea. Sub 50 kW, componentele aplicabile trebuie să fie prezentate clar înainte de încărcare. Regulamentul stabilește și ordinea lor: prețul pe kWh, prețul pe minut, prețul pe sesiune și eventualele alte componente. Acolo unde există mai multe, merită să te uiți la suma pe care o vei plăti pentru oprirea ta, nu doar la cifra afișată cel mai vizibil.
Să presupunem că iei 25 kWh cu 0,48 euro pe kWh și nu ai alte costuri. Sesiunea ajunge la 12 euro. Dacă se aplică o taxă de ocupare de 0,15 euro pe minut și lași mașina conectată încă zece minute după momentul de la care taxa începe să curgă, mai adaugi 1,50 euro. Exemplul este ipotetic, dar îți arată de ce contează să verifici când se declanșează taxa. La o stație aflată într-o parcare cu acces plătit, verifică separat și costul parcării. Acesta poate fi ușor de ratat dacă îți faci socoteala numai după tariful de pe aparat.
Rămâne util să știi cine îți vinde sesiunea. Dacă alegi să plătești direct la stație, poți vedea tariful ad-hoc al operatorului. Dacă pornești același punct din aplicația unui serviciu de mobilitate, prețul poate fi altul, în funcție de relația comercială și de planul tău. Simplificarea accesului nu uniformizează tarifele. Ar fi și contrar interesului tău să alegi o aplicație doar fiindcă ai mai folosit-o, dacă ai în față un preț direct mai bun. Uită-te la cele două sume când poți să le vezi înainte de plată; contează mai ales dacă încarci mult și diferența se repetă.
De ce aplicațiile pot rămâne utile chiar dacă nu mai sunt biletul de intrare
O aplicație bună îți poate spune înainte de plecare dacă stația funcționează și câte puncte sunt libere. Îți poate arăta cum evoluează sesiunea în timp ce iei masa sau poate păstra documentele într-un singur loc dacă decontezi drumuri de serviciu. Și un abonament poate avea sens dacă folosești regulat aceeași rețea, economisești mai mult decât costă taxa lunară și poți renunța când se schimbă traseele. Beneficiul AFIR este că poți face această alegere când îți folosește, nu în cele cinci minute în care singurul tău obiectiv este să pornești încărcarea.
La o stație pe care nu o cunoști, identifică întâi punctul și conectorul corect. Dacă alegi plata prin cod QR, verifică dacă pagina indică operatorul și punctul la care te afli, iar dacă autocolantul pare suprapus sau adresa nu seamănă cu cea indicată oficial, folosește terminalul ori o altă metodă de plată oferită de operator. Verifică tariful și păstrează dovada sesiunii dacă ai nevoie să ceri o corecție. Unele soluții pot afișa înainte de încărcare o preautorizare pe card; aceasta nu este neapărat suma care va apărea în decontul final.
În plus, dacă mașina se identifică automat prin cablu și pornește sesiunea printr-un serviciu configurat anterior, posibilitatea de a plăti punctual rămâne relevantă. Regulamentul cere ca opțiunea de a nu folosi autentificarea automată să fie oferită clar, atunci când operatorul pune la dispoziție această funcție. Așa poți alege tariful direct chiar dacă, într-un alt loc, folosești de obicei contractul înregistrat în mașină.
Chiar și o stație care respectă regulile de plată poate fi ocupată sau defectă, iar telefonul nu îți poate garanta că ai găsit locul potrivit pentru a face pauza. Pentru un drum lung, ajută să ai o oprire de rezervă și să nu alegi punctul de încărcare abia după ce ai ajuns cu bateria aproape goală. Obligația de acces punctual rezolvă o parte bine delimitată a problemei: ce se întâmplă între momentul în care ajungi la un punct funcțional și cel în care poți plăti ca să încarci.
AFIR poate, așadar, să reducă haosul aplicațiilor. Reușita nu se va măsura în câte iconițe ștergi de pe telefon, ci în cât de firesc poți cumpăra acei 25 kWh atunci când întâlnești o rețea nouă. Dacă vezi prețul, găsești metoda de plată și poți pleca fără o relație contractuală pe care nu ai cerut-o, aplicația își recapătă rolul util: o alegi pentru ce îți oferă, nu fiindcă te desparte de cablu.