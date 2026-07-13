Pleci în vacanță în străinătate? Documentul medical pe care trebuie să îl ceri dacă nu ai primit cardul european

Directorul executiv al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui, Mihaela Chitariu, avertizează că o persoană care pleacă fără cardul european sau fără documentul care îl înlocuiește poate ajunge să achite integral serviciul medical.

„Dacă acolo costă o mie de euro, iar aici costă doar 500 de lei, dumneavoastră veți plăti o mie de euro, dar veți primi doar suma care se decontează în România”, a explicat Mihaela Chitariu.

Cu alte cuvinte, turistul poate cere ulterior recuperarea banilor, însă suma restituită poate fi calculată în funcție de nivelul de decontare aplicabil. Diferența dintre costul tratamentului din străinătate și suma recuperată poate rămâne în sarcina pacientului.

Cardurile europene nu mai pot fi tipărite în această perioadă

Problema a apărut după expirarea contractului cu firma care asigura fabricarea și distribuirea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate. Aceste servicii sunt externalizate, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să atribuie un nou contract printr-o procedură de achiziție publică.

Între timp, platforma cardeuropean.ro a rămas funcțională, iar românii au continuat să transmită cereri. Documentele nu au mai putut însă să fie tipărite, ceea ce explică situațiile în care solicitanții spun că așteaptă cardul de mai multe luni.

Problema este cu atât mai importantă în luna iulie, când foarte mulți români pleacă în concedii în afara țării și au nevoie de document înainte de călătorie.

Certificatul care înlocuiește cardul european de sănătate

Românii care nu au primit cardul pot solicita Certificatul Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. Deși denumirea este complicată, rolul documentului este simplu: certificatul înlocuiește temporar cardul european și oferă aceleași drepturi juridice pe durata unei șederi temporare.

Documentul poate fi folosit în statele Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și în Elveția și Regatul Unit.