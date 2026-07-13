Pleci în vacanță în străinătate? Documentul medical pe care trebuie să îl ceri dacă nu ai primit cardul european
Românii care pleacă în această vară în Grecia, Italia, Spania sau într-o altă țară europeană se pot confrunta cu o problemă neașteptată: cardul european de sănătate solicitat cu săptămâni sau chiar luni în urmă nu a mai ajuns. Emiterea documentelor este blocată în această perioadă, însă persoanele asigurate nu trebuie să plece neapărat fără dovada care le permite să beneficieze de servicii medicale în timpul șederii temporare în străinătate. Există un certificat care înlocuiește cardul și produce aceleași efecte juridice.
Fără document, o urgență medicală poate costa mii de euro
Cea mai importantă problemă pentru turiști nu este lipsa cardului din plastic în sine, ci situația în care au nevoie de îngrijiri medicale în timpul concediului și nu pot dovedi dreptul la servicii acordate în baza sistemului european.
Directorul executiv al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui, Mihaela Chitariu, avertizează că o persoană care pleacă fără cardul european sau fără documentul care îl înlocuiește poate ajunge să achite integral serviciul medical.
„Dacă acolo costă o mie de euro, iar aici costă doar 500 de lei, dumneavoastră veți plăti o mie de euro, dar veți primi doar suma care se decontează în România”, a explicat Mihaela Chitariu.
Cu alte cuvinte, turistul poate cere ulterior recuperarea banilor, însă suma restituită poate fi calculată în funcție de nivelul de decontare aplicabil. Diferența dintre costul tratamentului din străinătate și suma recuperată poate rămâne în sarcina pacientului.
Cardurile europene nu mai pot fi tipărite în această perioadă
Problema a apărut după expirarea contractului cu firma care asigura fabricarea și distribuirea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate. Aceste servicii sunt externalizate, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să atribuie un nou contract printr-o procedură de achiziție publică.
Între timp, platforma cardeuropean.ro a rămas funcțională, iar românii au continuat să transmită cereri. Documentele nu au mai putut însă să fie tipărite, ceea ce explică situațiile în care solicitanții spun că așteaptă cardul de mai multe luni.
Problema este cu atât mai importantă în luna iulie, când foarte mulți români pleacă în concedii în afara țării și au nevoie de document înainte de călătorie.
Certificatul care înlocuiește cardul european de sănătate
Românii care nu au primit cardul pot solicita Certificatul Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. Deși denumirea este complicată, rolul documentului este simplu: certificatul înlocuiește temporar cardul european și oferă aceleași drepturi juridice pe durata unei șederi temporare.
Documentul poate fi folosit în statele Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și în Elveția și Regatul Unit.
Spre deosebire de card, certificatul nu este emis sub forma unui document din plastic. Acesta poate fi eliberat de casa de asigurări de sănătate și poate fi transmis inclusiv prin mijloace electronice.
Potrivit informațiilor comunicate de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, certificatul se eliberează în maximum trei zile lucrătoare de la solicitare.
Ce acte trebuie să pregătești înainte de concediu
Pentru obținerea certificatului provizoriu sunt necesare cererea-tip, copia actului de identitate și dovada calității de asigurat. În cazul copiilor cu vârsta sub 14 ani, trebuie prezentată copia certificatului de naștere.
Casele de asigurări recomandă ca solicitarea să fie transmisă cu câteva zile înainte de plecarea în străinătate, mai ales în perioada concediilor, când numărul cererilor poate fi ridicat. Certificatul poate fi cerut însă și dacă persoana a plecat deja din România. Dacă un asigurat se află în străinătate și are nevoie de dovada calității sale pentru acordarea serviciilor medicale, documentul poate fi solicitat și ulterior plecării.
Cardul european nu este același lucru cu asigurarea de călătorie
Este important ca turiștii să înțeleagă și limitele cardului european sau ale certificatului provizoriu. Aceste documente permit accesul la asistența medicală necesară în timpul unei șederi temporare, în condițiile sistemului public din țara în care se află persoana.
Ele nu trebuie confundate cu o poliță privată de asigurare de călătorie, care poate include, în funcție de contract, servicii suplimentare, repatriere sau alte cheltuieli.
Pentru românii care și-au depus cererea și încă așteaptă cardul european, recomandarea caselor de sănătate este clară: înainte de plecare trebuie solicitat certificatul provizoriu. În lipsa unuia dintre cele două documente, o problemă medicală apărută în concediu poate însemna plata imediată a tratamentului, iar recuperarea ulterioară a banilor nu garantează că turistul va primi înapoi întreaga sumă achitată în străinătate.