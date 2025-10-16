Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
16 oct. 2025 | 07:53
de Daoud Andra

Platforma cardurilor de sănătate va fi schimbată după 20 de ani. CNAS promite că serviciile nu vor fi afectate
FOTO: colaj Playtech.ro

După două decenii de funcționare, platforma informatică a cardurilor de sănătate din România va fi înlocuită cu un sistem modern, adaptat nevoilor actuale ale sistemului medical. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că noua infrastructură digitală va fi dezvoltată printr-un proiect finanțat din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având ca scop principal eficientizarea și securizarea fluxului de date medicale.

Se schimbă platforma cardurilor de sănătate

Actualul sistem, cunoscut sub numele de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), a fost implementat la începutul anilor 2000 și a reprezentat un pas esențial în digitalizarea serviciilor medicale. Totuși, după 20 de ani de utilizare, acesta și-a atins limitele tehnice. Creșterea numărului de utilizatori, volumul tot mai mare de informații gestionate și solicitările simultane venite din partea spitalelor, farmaciilor și cabinetelor medicale au făcut ca platforma să devină tot mai greu de întreținut.

„Sistemul actual și-a făcut datoria, dar a ajuns la capătul ciclului de viață. Noul proiect va aduce o platformă mult mai stabilă, mai sigură și mai bine interconectată cu celelalte sisteme informatice din domeniul sănătății”, au transmis reprezentanții CNAS. Instituția a dat asigurări că procesul de tranziție nu va afecta activitatea curentă din sistemul medical. Până la punerea completă în funcțiune a noii platforme, cea veche va continua să opereze, astfel încât pacienții nu vor întâmpina probleme în eliberarea rețetelor, efectuarea consultațiilor sau accesarea serviciilor medicale.

Noua platformă va fi construită pe o tehnologie de ultimă generație, capabilă să comunice în timp real cu sistemele informatice ale spitalelor, farmaciilor și medicilor de familie. Astfel, datele medicale ale pacienților vor circula mai rapid, mai sigur și mai transparent între instituțiile implicate. Modernizarea va contribui nu doar la reducerea birocrației, ci și la îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite cetățenilor.

De ce este necesară modernizarea

Un audit recent al Curții de Conturi a confirmat necesitatea înlocuirii platformei vechi, subliniind vulnerabilitățile și limitele sale tehnice. În urma acestor constatări, CNAS a accelerat procesul de modernizare, cu promisiunea că noul sistem va aduce beneficii atât pacienților, cât și furnizorilor de servicii medicale.

Scopul final al proiectului este transformarea digitală a sistemului de sănătate din România – un sistem mai bine conectat, mai eficient și mai ușor de utilizat. Pentru cei peste 18 milioane de români care depind zilnic de cardul de sănătate, schimbarea promite o experiență mai sigură și mai rapidă, adaptată la realitățile tehnologice ale anului 2025.

