Plasticul a ajuns la capătul lumii. Microplastice găsite în 92% dintre animalele studiate la 2.000 de metri adâncime

Cercetătorii au analizat melci și midii din adâncuri

Echipa a fost coordonată de cercetători de la Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology. Oamenii de știință au colectat melci din familia Provannidae și midii din grupul Modiolinae. Speciile trăiesc în jurul izvoarelor hidrotermale.

Probele au venit din două regiuni îndepărtate. Prima se află pe Dorsala Central-Indiană. A doua este în Bazinul Fiji de Nord, în Oceanul Pacific. Aceste zone sunt greu accesibile. Colectarea organismelor necesită nave și echipamente speciale.

Izvoarele hidrotermale apar în locuri unde apa pătrunde prin crăpăturile scoarței oceanice. Ea este încălzită de rocile fierbinți. Revine apoi în ocean încărcată cu minerale. În jurul acestor surse apar adevărate oaze de viață.

Animalele de aici nu depind direct de lumina Soarelui. Ecosistemele se bazează pe chemosinteză. Bacteriile folosesc substanțele chimice eliberate de izvoare. Ele devin apoi baza unui lanț trofic neobișnuit.

Un singur animal din 12 nu conținea microplastice

Cercetătorii au găsit în medie 3,4 particule în fiecare organism. Cantitatea este mai mică decât cea identificată la multe animale din apropierea coastelor. Procentul de contaminare rămâne însă alarmant. Aproximativ 92% dintre exemplarele analizate aveau cel puțin o particulă.

Dimensiunea microplasticelor a variat între 81 de micrometri și 1,2 milimetri. Unele puteau fi observate cu ochiul liber. Altele erau mult mai mici. Particulele provin din degradarea obiectelor și ambalajelor din plastic.

Peste jumătate dintre fragmente erau din polistiren. Proporția a ajuns la 56%. Materialul este folosit pentru ambalaje, pahare de unică folosință și produse izolatoare. Se rupe ușor. Fragmentele pot fi transportate de apă pe distanțe uriașe.