Planul SF al SpaceX sperie oamenii de știință: un milion de sateliți AI ar putea transforma orbita Pământului într-un cimitir spațial
SpaceX vrea să ducă inteligența artificială în spațiu la o scară greu de imaginat. Compania lui Elon Musk a propus un sistem orbital format din până la un milion de sateliți care ar funcționa ca centre de date pentru AI, alimentate direct de energia solară. Pe hârtie, ideea pare spectaculoasă: mai puțină presiune pe rețelele electrice de la sol, mai puțină nevoie de apă pentru răcire și acces la o sursă aproape constantă de energie.
În realitate, planul ridică îngrijorări uriașe printre specialiștii în spațiu, astronomie și siguranță orbitală. Nu este vorba doar despre cât de ambițios sună proiectul, ci despre consecințele pe care le-ar putea avea o asemenea aglomerație de obiecte în jurul Pământului. Dacă astăzi orbita terestră joasă este deja monitorizată cu atenție din cauza sateliților, resturilor de rachete și fragmentelor provenite din coliziuni, un salt către un milion de sateliți ar schimba complet dimensiunea problemei.
Miza este cu atât mai mare cu cât SpaceX se află într-un moment financiar important, după ce compania și-a deschis acțiunile către public într-o vânzare record. Planul sateliților AI vine într-un context în care investitorii caută următoarea mare poveste tehnologică, iar inteligența artificială este zona care atrage cele mai mari sume. Pentru Musk, centrele de date din spațiu pot deveni o narațiune uriașă despre viitor. Pentru oamenii de știință, însă, pot deveni începutul unei probleme orbitale greu de controlat.
De ce vrea SpaceX centre de date în spațiu
Centrele de date sunt infrastructura invizibilă din spatele inteligenței artificiale. Ele consumă cantități enorme de energie, folosesc sisteme complexe de răcire și ocupă suprafețe mari. Pe măsură ce modelele AI devin mai mari și mai costisitoare, presiunea asupra rețelelor electrice crește, iar comunitățile locale devin tot mai reticente față de construirea unor astfel de facilități în apropierea lor.
Planul SpaceX încearcă să mute o parte din această problemă în orbită. Sateliții AI ar folosi energia solară și ar comunica între ei prin legături optice de mare viteză. Ideea este ca procesarea datelor să nu mai depindă atât de mult de centrele terestre, ci de o infrastructură spațială alimentată de soare, cu costuri de operare teoretic mai mici și cu impact mai redus asupra mediului de la sol.
În interviurile recente, Elon Musk a insistat că spațiul este imens și că sateliții nu ar aglomera cu adevărat orbita. Argumentul său este simplu: Pământul este uriaș, iar sateliții, chiar și cei mari, sunt minusculi în raport cu dimensiunea planetei și a spațiului din jurul ei. Numai că specialiștii nu privesc problema în același fel.
Watch @ElonMusk provide a technical update on SpaceX’s capability to manufacture, launch, and operate AI satellites at scale → https://t.co/PSCyWrNsOg pic.twitter.com/vhtr46uax7
— SpaceX (@SpaceX) June 8, 2026
Orbita nu este un spațiu gol, uniform și infinit de permisiv. Sateliții trebuie plasați la altitudini precise, pe traiectorii controlate, în zone unde trebuie să evite alte obiecte. Cu cât crește numărul sateliților, cu atât crește și riscul de manevre, coliziuni, defecțiuni și fragmente care pot rămâne în orbită ani, decenii sau chiar secole.
Problema nu este doar numărul, ci locul în care ar ajunge sateliții
Potrivit planurilor analizate de autoritățile americane, sistemul SpaceX ar putea include sateliți la altitudini cuprinse între 500 și 2.000 de kilometri. O parte importantă a rețelei ar urma să fie plasată între aproximativ 900 și 1.000 de kilometri, o zonă care îi îngrijorează în mod special pe experți.
Motivul este simplu: la aceste altitudini, atmosfera este prea subțire pentru a trage rapid obiectele înapoi spre Pământ. Dacă un satelit se strică sau dacă apar fragmente în urma unei coliziuni, acestea pot rămâne acolo foarte mult timp. În zonele mai joase, resturile orbitale pot reintra mai repede în atmosferă și se pot dezintegra. La aproape 1.000 de kilometri, acest proces poate dura sute de ani.
Specialiștii avertizează că exact această zonă este deja problematică. De decenii, cercetătorii studiază riscul ca obiectele aflate pe orbită să se lovească între ele și să producă un efect de domino. Scenariul cel mai grav este cunoscut drept sindromul Kessler: o coliziune produce mii de fragmente, fragmentele lovesc alți sateliți, iar lanțul continuă până când anumite regiuni orbitale devin mult mai greu sau chiar imposibil de folosit.
În acest context, un milion de sateliți nu mai este doar o cifră spectaculoasă, ci o potențială sursă de instabilitate. Chiar dacă SpaceX nu ar lansa imediat tot numărul cerut și chiar dacă solicitarea oferă companiei flexibilitate tehnică, ordinul de mărime este fără precedent. Comparativ, astăzi există doar zeci de mii de sateliți activi sau inactivi în jurul Pământului, nu sute de mii sau milioane de centre de date orbitale.
Ce se întâmplă cu sateliții vechi
Una dintre cele mai dificile întrebări este ce se întâmplă cu acești sateliți după ce nu mai funcționează. Reglementările recente cer ca sateliții să fie scoși din uz într-un interval mai scurt decât în trecut, tocmai pentru a limita acumularea de deșeuri spațiale. În cazul actualilor sateliți Starlink, SpaceX îi coboară treptat până când reintră în atmosferă și ard.
Această soluție nu este perfectă. Când sateliții ard în atmosferă, pot elibera particule de aluminiu, litiu și alte materiale. Unele studii au ridicat întrebări despre efectele acestor particule asupra stratului de ozon și asupra atmosferei superioare, mai ales dacă numărul reintrărilor crește masiv. La o scară de un milion de sateliți, chiar și un risc mic pe satelit devine o problemă mult mai mare.
SpaceX a sugerat și alte metode de eliminare, inclusiv mutarea sateliților uzați pe orbite de depozitare sau chiar pe traiectorii în jurul Soarelui. Prima variantă ar putea crea ceea ce experții descriu drept un fel de cimitir orbital: o centură de sateliți morți, aflată dincolo de orbita joasă, dar tot în vecinătatea Pământului. A doua variantă ar fi mult mai dificilă tehnic, pentru că ar necesita combustibil, timp și manevre complexe.
Problema unui cimitir spațial este că obiectele scoase din uz nu dispar pur și simplu. Ele pot rămâne acolo, pot deriva, se pot ciocni și pot genera fragmente care să reintre în zone utilizate de sateliți activi. Dacă la fiecare cinci ani trebuie înlocuite sute de mii de unități, ritmul de acumulare devine greu de ignorat.
Riscul pentru Pământ și pentru viitorul explorării spațiale
Mai există și riscul, foarte rar, dar real, ca bucăți de sateliți să supraviețuiască reintrării în atmosferă și să cadă la sol. În mod normal, probabilitatea ca astfel de fragmente să lovească oameni este extrem de mică. Dar la scară foarte mare, matematica devine mai puțin liniștitoare. Un risc aproape neglijabil pentru un singur obiect nu mai arată la fel atunci când este multiplicat cu sute de mii sau milioane de sateliți.
În ultimii ani au existat mai multe episoade în care fragmente provenite din activități spațiale au fost găsite pe câmpuri, lângă clădiri sau în zone locuite. Cele mai multe nu au provocat victime, dar arată că reintrarea obiectelor spațiale nu este doar o problemă abstractă. Pe măsură ce traficul orbital crește, crește și presiunea asupra sistemelor de monitorizare, urmărire și evitare a coliziunilor.
Pentru astronomie, un asemenea proiect ar putea însemna și mai multe probleme, conform NASA. Constelațiile mari de sateliți afectează deja observațiile astronomice, pentru că lasă urme luminoase pe imaginile realizate de telescoape. Sateliții AI propuși de SpaceX ar fi mult mai mari decât mulți dintre sateliții Starlink actuali, ceea ce ar putea amplifica preocupările legate de poluarea luminoasă orbitală.
Pe termen lung, întrebarea esențială nu este dacă SpaceX poate construi o parte din această infrastructură. Compania a demonstrat de multe ori că poate transforma idei privite inițial cu scepticism în realitate tehnologică. Întrebarea este dacă omenirea este pregătită să permită unei singure companii să umple orbita cu o infrastructură atât de mare, înainte ca regulile globale să fie suficient de clare.
Planul SpaceX ar putea deveni o revoluție pentru AI sau începutul unei aglomerări orbitale pe care generațiile viitoare o vor regreta. Între promisiunea energiei solare aproape nelimitate și riscul unui cimitir de sateliți în jurul Pământului, dezbaterea abia începe. Iar de data aceasta, miza nu este doar viitorul unei companii, ci viitorul spațiului din jurul planetei.