Planul SF al SpaceX sperie oamenii de știință: un milion de sateliți AI ar putea transforma orbita Pământului într-un cimitir spațial

Motivul este simplu: la aceste altitudini, atmosfera este prea subțire pentru a trage rapid obiectele înapoi spre Pământ. Dacă un satelit se strică sau dacă apar fragmente în urma unei coliziuni, acestea pot rămâne acolo foarte mult timp. În zonele mai joase, resturile orbitale pot reintra mai repede în atmosferă și se pot dezintegra. La aproape 1.000 de kilometri, acest proces poate dura sute de ani.

Specialiștii avertizează că exact această zonă este deja problematică. De decenii, cercetătorii studiază riscul ca obiectele aflate pe orbită să se lovească între ele și să producă un efect de domino. Scenariul cel mai grav este cunoscut drept sindromul Kessler: o coliziune produce mii de fragmente, fragmentele lovesc alți sateliți, iar lanțul continuă până când anumite regiuni orbitale devin mult mai greu sau chiar imposibil de folosit.

În acest context, un milion de sateliți nu mai este doar o cifră spectaculoasă, ci o potențială sursă de instabilitate. Chiar dacă SpaceX nu ar lansa imediat tot numărul cerut și chiar dacă solicitarea oferă companiei flexibilitate tehnică, ordinul de mărime este fără precedent. Comparativ, astăzi există doar zeci de mii de sateliți activi sau inactivi în jurul Pământului, nu sute de mii sau milioane de centre de date orbitale.

Ce se întâmplă cu sateliții vechi

Una dintre cele mai dificile întrebări este ce se întâmplă cu acești sateliți după ce nu mai funcționează. Reglementările recente cer ca sateliții să fie scoși din uz într-un interval mai scurt decât în trecut, tocmai pentru a limita acumularea de deșeuri spațiale. În cazul actualilor sateliți Starlink, SpaceX îi coboară treptat până când reintră în atmosferă și ard.

Această soluție nu este perfectă. Când sateliții ard în atmosferă, pot elibera particule de aluminiu, litiu și alte materiale. Unele studii au ridicat întrebări despre efectele acestor particule asupra stratului de ozon și asupra atmosferei superioare, mai ales dacă numărul reintrărilor crește masiv. La o scară de un milion de sateliți, chiar și un risc mic pe satelit devine o problemă mult mai mare.

SpaceX a sugerat și alte metode de eliminare, inclusiv mutarea sateliților uzați pe orbite de depozitare sau chiar pe traiectorii în jurul Soarelui. Prima variantă ar putea crea ceea ce experții descriu drept un fel de cimitir orbital: o centură de sateliți morți, aflată dincolo de orbita joasă, dar tot în vecinătatea Pământului. A doua variantă ar fi mult mai dificilă tehnic, pentru că ar necesita combustibil, timp și manevre complexe.

Problema unui cimitir spațial este că obiectele scoase din uz nu dispar pur și simplu. Ele pot rămâne acolo, pot deriva, se pot ciocni și pot genera fragmente care să reintre în zone utilizate de sateliți activi. Dacă la fiecare cinci ani trebuie înlocuite sute de mii de unități, ritmul de acumulare devine greu de ignorat.