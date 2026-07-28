Performanța Orange pentru clienții din România: nu mai oferă doar internet, TV și telefonie. Cum protejează spitale
Orange România va introduce un sistem integrat de securitate cibernetică pentru infrastructura IT a 20 dintre cele mai importante spitale din România, după ce a câștigat licitația organizată în cadrul proiectului național de dezvoltare a securității cibernetice din domeniul sănătății. Contractul are o valoare de 96,89 milioane de lei, fără TVA, și vine într-un moment în care compania raportează creșteri importante pe segmentul serviciilor IT și de securitate cibernetică.
În paralel cu acest proiect, Orange și-a publicat rezultatele financiare pentru primul semestru din 2026, care arată investiții consistente în dezvoltarea rețelelor fixe și mobile, extinderea serviciilor digitale și o cerere în creștere pentru soluțiile de protecție cibernetică dedicate companiilor și instituțiilor.
SRI va coordona un proiect care protejează infrastructura IT din 20 de spitale
Contractul a fost atribuit de Serviciul Român de Informații, prin UM 0929 București, în beneficiul Centrului Național Cyberint și al Ministerului Sănătății. Procedura de achiziție a avut o valoare estimată de 98,35 milioane de lei, fără TVA, iar oferta câștigătoare depusă de Orange România a fost de 96,89 milioane de lei. La licitație a participat și compania Metaminds.
Implementarea proiectului va dura șase luni și va acoperi infrastructura IT din 20 de unități medicale, printre care Institutul Clinic Fundeni, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” din Cluj-Napoca, Institutul Regional de Oncologie Iași, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Spitalul Universitar de Urgență București, spitalele Bagdasar-Arseni, Grigore Alexandrescu și M.S. Curie din București, dar și spitale județene din Galați, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, Constanța, Suceava și Bistrița.
Sistemele informatice ale acestor unități gestionează volume mari de informații medicale și date personale ale pacienților, iar documentația licitației arată că protejarea acestora este esențială pentru funcționarea sistemului sanitar și pentru păstrarea confidențialității datelor.
Sistemul va detecta și analiza atacurile informatice în timp real
Orange va instala și integra tehnologii de prevenire, detectare, investigare și răspuns la atacuri cibernetice, adaptate infrastructurii fiecărui spital. Implementarea presupune configurarea echipamentelor de securitate, instalarea agenților software, certificatelor digitale și integrarea tuturor componentelor într-un sistem centralizat administrat de Centrul Național Cyberint.
Toate spitalele incluse în proiect vor fi conectate la centrul de monitorizare printr-o rețea dedicată, separată de internetul public. Comunicarea va fi realizată prin tunele VPN securizate, iar jurnalele generate de infrastructura IT vor fi transmise automat către platforma Security Operations Center (SOC), unde vor putea fi analizate și investigate în timp real eventualele incidente de securitate.
Scopul proiectului este reducerea riscului unor atacuri informatice care ar putea afecta funcționarea spitalelor sau compromite date medicale sensibile.
Serviciile IT și securitatea cibernetică aduc una dintre cele mai mari creșteri pentru Orange
În primul semestru din 2026, Orange România a înregistrat venituri consolidate de 690 de milioane de euro, în ușoară creștere comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Operatorul deservește aproximativ 9 milioane de clienți de telefonie mobilă și peste un milion de clienți pentru internet fix și servicii de televiziune.
Datele publicate de companie arată că divizia Orange Business continuă să crească, veniturile din servicii și echipamente IT&C fiind cu peste 20% mai mari decât în urmă cu un an. Cea mai rapidă evoluție este însă înregistrată de serviciile de securitate cibernetică, unde veniturile au avansat cu peste 50%.
Compania menționează și evoluția SCUT, serviciul dedicat protecției cibernetice, care la sfârșitul lunii iunie proteja aproximativ 2.800 de dispozitive aparținând unui număr de peste 125 de clienți și analizase deja peste 8.500 de incidente de securitate.
În același timp, veniturile generate de livrările de echipamente IT&C aproape s-au dublat comparativ cu primul semestru din 2025.
Investiții de peste 200 de milioane de euro în rețele și tehnologii noi
În prima jumătate a anului, Orange a investit peste 200 de milioane de euro în dezvoltarea infrastructurii fixe și mobile. Compania a lansat primul echipament Wi-Fi 7 destinat clienților rezidențiali și serviciul Net Fix 5G+, prima soluție de internet fix prin rețeaua 5G disponibilă pentru locuințe în România. Tot în această perioadă au început testele la scară largă pentru tehnologia 5G Standalone destinată clienților business, o premieră pe piața locală.
Rețeaua 5G și 5G+ este disponibilă în prezent în 130 de orașe și pe întreg litoralul românesc. În București, serviciile acoperă aproximativ 80% din rețeaua de metrou, fiind disponibile în 50 dintre cele 62 de stații și tuneluri.
Pe segmentul rețelelor fixe, Orange a continuat migrarea către infrastructura FTTH (Fiber to the Home), astfel încât încă 220.000 de gospodării au fost conectate la fibră optică prin înlocuirea rețelelor vechi de cupru și modernizarea infrastructurii FTTB. Compania spune că poate oferi viteze de până la 2,1 Gbps pentru utilizatorii rezidențiali și până la 10 Gbps pentru clienții business.
Serviciul digital YOXO și-a continuat evoluția, numărul utilizatorilor crescând cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, platforma a lansat împreună cu Recommerce un serviciu de buy-back pentru telefoane.
Investiții în educație digitală și reducerea consumului de energie
Orange a continuat și proiectele din zona responsabilității sociale. În primul semestru din 2026, peste 29.000 de persoane au participat la programele de educație și incluziune digitală derulate împreună cu Fundația Orange, iar peste 16.000 dintre acestea au fost implicate în inițiativa For Good Connections, dedicată siguranței online.
Fundația Orange a investit aproape un milion de euro în proiecte de educație digitală, incluziune socială și formare profesională și a lansat, împreună cu Administrația Fondului Cultural Național, programul „Diz/Abilitatea – Incluziune prin cultură”, cu o valoare totală de aproximativ 500.000 de euro în 2026.
Compania continuă și programele dedicate economiei circulare. În prima jumătate a anului au fost colectate aproximativ 38.000 de telefoane vechi, iar peste 5.000 de dispozitive recondiționate au fost reintroduse pe piață, cu 35% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. În magazinele Orange a fost introdus și un nou partener de buy-back, Dipli, pentru simplificarea procesului de evaluare și valorificare a telefoanelor vechi.
Tot în primul semestru, consumul total de energie al companiei a scăzut cu 8%, iar emisiile operaționale de carbon (Scope 1 și Scope 2) au fost cu 7% sub nivelul estimat.