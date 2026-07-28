Performanța Orange pentru clienții din România: nu mai oferă doar internet, TV și telefonie. Cum protejează spitale

SRI va coordona un proiect care protejează infrastructura IT din 20 de spitale

Contractul a fost atribuit de Serviciul Român de Informații, prin UM 0929 București, în beneficiul Centrului Național Cyberint și al Ministerului Sănătății. Procedura de achiziție a avut o valoare estimată de 98,35 milioane de lei, fără TVA, iar oferta câștigătoare depusă de Orange România a fost de 96,89 milioane de lei. La licitație a participat și compania Metaminds.

Implementarea proiectului va dura șase luni și va acoperi infrastructura IT din 20 de unități medicale, printre care Institutul Clinic Fundeni, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” din Cluj-Napoca, Institutul Regional de Oncologie Iași, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Spitalul Universitar de Urgență București, spitalele Bagdasar-Arseni, Grigore Alexandrescu și M.S. Curie din București, dar și spitale județene din Galați, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, Constanța, Suceava și Bistrița.

Sistemele informatice ale acestor unități gestionează volume mari de informații medicale și date personale ale pacienților, iar documentația licitației arată că protejarea acestora este esențială pentru funcționarea sistemului sanitar și pentru păstrarea confidențialității datelor.

Sistemul va detecta și analiza atacurile informatice în timp real

Orange va instala și integra tehnologii de prevenire, detectare, investigare și răspuns la atacuri cibernetice, adaptate infrastructurii fiecărui spital. Implementarea presupune configurarea echipamentelor de securitate, instalarea agenților software, certificatelor digitale și integrarea tuturor componentelor într-un sistem centralizat administrat de Centrul Național Cyberint.

Toate spitalele incluse în proiect vor fi conectate la centrul de monitorizare printr-o rețea dedicată, separată de internetul public. Comunicarea va fi realizată prin tunele VPN securizate, iar jurnalele generate de infrastructura IT vor fi transmise automat către platforma Security Operations Center (SOC), unde vor putea fi analizate și investigate în timp real eventualele incidente de securitate.

Scopul proiectului este reducerea riscului unor atacuri informatice care ar putea afecta funcționarea spitalelor sau compromite date medicale sensibile.

Serviciile IT și securitatea cibernetică aduc una dintre cele mai mari creșteri pentru Orange

În primul semestru din 2026, Orange România a înregistrat venituri consolidate de 690 de milioane de euro, în ușoară creștere comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Operatorul deservește aproximativ 9 milioane de clienți de telefonie mobilă și peste un milion de clienți pentru internet fix și servicii de televiziune.