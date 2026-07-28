Google Translate pregătește o funcție care îți va face traducerile mult mai rapide pe Android

Live Translate ar putea fi accesat direct de pe ecranul principal

În forma actuală, widgetul afișează un buton simplu prin care poți porni imediat traducerea live. După activare, utilizatorul are acces la comenzile esențiale fără a intra în aplicație.

Printre acestea se numără oprirea traducerii, dezactivarea microfonului și controlul sunetului. De asemenea, limba în care sunt afișate traducerile poate fi schimbată direct din widget, fără pași suplimentari.

Scopul este clar: reducerea timpului necesar pentru inițierea unei conversații într-o limbă străină. În loc să cauți aplicația și să activezi manual funcția Live Translate, totul ar putea fi pornit printr-o singură atingere pe ecranul principal al telefonului.

Google pregătește și traduceri care funcționează în fundal

Din analiza codului celei mai recente versiuni Google Translate reiese că dezvoltatorii lucrează și la o altă funcție importantă. În prezent, traducerile live funcționează doar cât timp aplicația rămâne deschisă pe ecran. În viitor, însă, acestea ar putea continua chiar dacă treci într-o altă aplicație sau revii pe ecranul principal.

Codul descoperit indică faptul că Google pregătește o notificare permanentă prin care vei putea controla traducerile din bara de notificări, fără să revii în aplicație. Practic, Live Translate ar continua să asculte și să traducă în fundal, oferind o experiență mai apropiată de cea a unui interpret în timp real.

Dacă această funcție va ajunge în versiunea finală, Google Translate ar deveni mult mai util în conversațiile față în față, în timpul călătoriilor sau în întâlnirile cu persoane care vorbesc alte limbi.

Există încă o limitare importantă

Deși widgetul funcționează deja în testele interne, acesta nu oferă momentan traducere bidirecțională.