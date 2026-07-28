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TEHNOLOGIE

Google Translate pregătește o funcție care îți va face traducerile mult mai rapide pe Android

Google Translate pregătește o funcție care îți va face traducerile mult mai rapide pe Android
Google Translate devine mai bun / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Google lucrează la o nouă funcție pentru aplicația Google Translate care ar putea schimba modul în care folosești traducerile în timp real pe Android. Compania testează un widget dedicat pentru funcția Live Translate, astfel încât să poți începe o conversație tradusă instantaneu, fără să mai deschizi aplicația.

Noua opțiune a fost descoperită într-o versiune aflată în dezvoltare a aplicației Google Translate și nu este disponibilă încă pentru public. Totuși, aceasta pare deja funcțională și indică direcția în care Google dezvoltă serviciul de traducere, punând accent pe acces rapid și utilizare mai comodă, scrie Android Authority.

Live Translate ar putea fi accesat direct de pe ecranul principal

În forma actuală, widgetul afișează un buton simplu prin care poți porni imediat traducerea live. După activare, utilizatorul are acces la comenzile esențiale fără a intra în aplicație.

Printre acestea se numără oprirea traducerii, dezactivarea microfonului și controlul sunetului. De asemenea, limba în care sunt afișate traducerile poate fi schimbată direct din widget, fără pași suplimentari.

Scopul este clar: reducerea timpului necesar pentru inițierea unei conversații într-o limbă străină. În loc să cauți aplicația și să activezi manual funcția Live Translate, totul ar putea fi pornit printr-o singură atingere pe ecranul principal al telefonului.

Google pregătește și traduceri care funcționează în fundal

Din analiza codului celei mai recente versiuni Google Translate reiese că dezvoltatorii lucrează și la o altă funcție importantă. În prezent, traducerile live funcționează doar cât timp aplicația rămâne deschisă pe ecran. În viitor, însă, acestea ar putea continua chiar dacă treci într-o altă aplicație sau revii pe ecranul principal.

Codul descoperit indică faptul că Google pregătește o notificare permanentă prin care vei putea controla traducerile din bara de notificări, fără să revii în aplicație. Practic, Live Translate ar continua să asculte și să traducă în fundal, oferind o experiență mai apropiată de cea a unui interpret în timp real.

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Dacă această funcție va ajunge în versiunea finală, Google Translate ar deveni mult mai util în conversațiile față în față, în timpul călătoriilor sau în întâlnirile cu persoane care vorbesc alte limbi.

Există încă o limitare importantă

Deși widgetul funcționează deja în testele interne, acesta nu oferă momentan traducere bidirecțională.

În forma actuală, widgetul traduce doar ceea ce spune interlocutorul în limba aleasă de utilizator. În schimb, ceea ce spune utilizatorul nu este tradus automat în limba celeilalte persoane, ceea ce limitează utilizarea în conversațiile naturale.

Este posibil ca Google să elimine această restricție înainte de lansarea oficială, având în vedere că funcția Live Translate este gândită tocmai pentru dialoguri în timp real.

Când ar putea fi lansată noua funcție

Momentan nu există o dată oficială de lansare. Funcțiile au fost descoperite într-o analiză a fișierelor APK ale aplicației Google Translate, ceea ce înseamnă că sunt încă în dezvoltare și pot suferi modificări sau chiar pot fi abandonate înainte de a ajunge la utilizatori.

Totuși, faptul că widgetul este deja funcțional și că Google dezvoltă simultan suportul pentru traduceri în fundal sugerează că Live Translate va primi în perioada următoare unul dintre cele mai importante upgrade-uri din ultimii ani.

Dacă aceste funcții vor fi lansate, Google Translate ar deveni mult mai rapid și mai ușor de folosit, eliminând o parte dintre pașii necesari pentru inițierea unei traduceri în timp real și apropiindu-se de experiența oferită de un asistent de traducere permanent disponibil.

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