Cu cât ar putea crește prețurile în construcții în următoarele luni. Semnal de alarmă de la INS
Românii care intenționează să își construiască o casă, să renoveze un apartament sau să înceapă un proiect imobiliar ar putea avea parte de costuri mai mari în perioada următoare. Cele mai noi estimări publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că prețurile lucrărilor de construcții sunt așteptate să înregistreze cea mai accentuată creștere dintre toate sectoarele economiei în intervalul iulie-septembrie 2026, în timp ce activitatea economică rămâne, în general, stabilă.
Construcțiile rămân domeniul cu cele mai mari scumpiri
Potrivit anchetei de conjunctură realizate de INS în rândul managerilor din principalele sectoare economice, volumul producției din construcții este estimat să crească moderat în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de +13%.
Mult mai important pentru beneficiarii lucrărilor este însă faptul că firmele din domeniu estimează o nouă majorare a prețurilor. Indicatorul privind evoluția prețurilor lucrărilor de construcții a ajuns la un sold conjunctural de +36%, cel mai ridicat dintre toate ramurile analizate.
Acest indicator nu înseamnă că toate lucrările se vor scumpi cu 36%, ci reflectă faptul că un număr semnificativ mai mare de manageri se așteaptă la creșteri de preț decât la reduceri.
Pentru cei care urmează să construiască sau să renoveze, mesajul este clar: costurile sunt estimate să continue trendul ascendent.
Ce înseamnă aceste estimări pentru proprietari
În practică, majorările pot afecta atât prețul materialelor de construcții, cât și costul manoperei sau al serviciilor oferite de firmele de profil. Astfel, o renovare programată pentru toamnă ar putea costa mai mult decât aceeași lucrare realizată în prima parte a anului, iar dezvoltatorii imobiliari ar putea transfera o parte din costurile suplimentare în prețul locuințelor noi.
În ultimii ani, piața construcțiilor a fost influențată de scumpirea materialelor, de creșterea salariilor din domeniu și de costurile mai mari cu energia și transportul, iar aceste elemente continuă să pună presiune asupra prețurilor finale.
Industria și serviciile merg pe stabilitate
Spre deosebire de construcții, managerii din industria prelucrătoare estimează o perioadă de relativă stabilitate a producției, indicatorul fiind de -2%. Și numărul angajaților este așteptat să rămână aproape neschimbat, însă producătorii anticipează că prețurile produselor industriale vor continua să crească, soldul conjunctural fiind de +20%.
Acest lucru înseamnă că, deși fabricile nu estimează schimbări importante ale activității, costurile de producție ar putea continua să fie transferate, cel puțin parțial, în prețurile produselor.
Comerțul anticipează noi majorări de prețuri
Și în magazine se conturează o perioadă de stabilitate din punctul de vedere al vânzărilor. Managerii din comerțul cu amănuntul estimează că cifra de afaceri va rămâne la un nivel apropiat de cel actual, însă sunt ceva mai optimiști în privința angajărilor, indicatorul privind numărul de salariați fiind de +8%.
În schimb, aproape patru din zece respondenți se așteaptă la noi majorări de prețuri, în timp ce doar 6% estimează ieftiniri. Soldul conjunctural de +32% indică faptul că tendința dominantă rămâne cea de creștere a prețurilor.
Pentru consumatori, acest lucru înseamnă că este puțin probabil să apară reduceri generalizate ale prețurilor în perioada următoare.
Serviciile rămân stabile, dar tarifele cresc
În sectorul serviciilor, managerii estimează că cererea va rămâne aproape constantă, iar numărul angajaților nu va suferi modificări importante.
Cu toate acestea, și aici se anticipează scumpiri. INS arată că prețurile serviciilor vor continua să crească, tendința fiind reflectată printr-un sold conjunctural de +16%.
Acest lucru poate însemna tarife mai mari pentru o gamă largă de servicii, de la reparații și întreținere până la servicii profesionale sau activități destinate populației.
Economia încetinește, dar presiunea asupra prețurilor rămâne
Datele INS conturează un tablou în care activitatea economică nu se schimbă semnificativ în următoarele luni, însă presiunile asupra prețurilor continuă să fie prezente în aproape toate sectoarele.
Construcțiile rămân domeniul în care firmele anticipează cele mai mari majorări, urmate de comerț, industrie și servicii. Pentru români, acest lucru înseamnă că investițiile în locuințe, renovările sau chiar cumpărăturile de zi cu zi ar putea deveni mai costisitoare în perioada iulie-septembrie, chiar dacă economia nu traversează o perioadă de expansiune accelerată.