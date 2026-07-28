Cu cât ar putea crește prețurile în construcții în următoarele luni. Semnal de alarmă de la INS

Mult mai important pentru beneficiarii lucrărilor este însă faptul că firmele din domeniu estimează o nouă majorare a prețurilor. Indicatorul privind evoluția prețurilor lucrărilor de construcții a ajuns la un sold conjunctural de +36%, cel mai ridicat dintre toate ramurile analizate.

Acest indicator nu înseamnă că toate lucrările se vor scumpi cu 36%, ci reflectă faptul că un număr semnificativ mai mare de manageri se așteaptă la creșteri de preț decât la reduceri.

Pentru cei care urmează să construiască sau să renoveze, mesajul este clar: costurile sunt estimate să continue trendul ascendent.

Ce înseamnă aceste estimări pentru proprietari

În practică, majorările pot afecta atât prețul materialelor de construcții, cât și costul manoperei sau al serviciilor oferite de firmele de profil. Astfel, o renovare programată pentru toamnă ar putea costa mai mult decât aceeași lucrare realizată în prima parte a anului, iar dezvoltatorii imobiliari ar putea transfera o parte din costurile suplimentare în prețul locuințelor noi.

În ultimii ani, piața construcțiilor a fost influențată de scumpirea materialelor, de creșterea salariilor din domeniu și de costurile mai mari cu energia și transportul, iar aceste elemente continuă să pună presiune asupra prețurilor finale.

Industria și serviciile merg pe stabilitate

Spre deosebire de construcții, managerii din industria prelucrătoare estimează o perioadă de relativă stabilitate a producției, indicatorul fiind de -2%. Și numărul angajaților este așteptat să rămână aproape neschimbat, însă producătorii anticipează că prețurile produselor industriale vor continua să crească, soldul conjunctural fiind de +20%.

Acest lucru înseamnă că, deși fabricile nu estimează schimbări importante ale activității, costurile de producție ar putea continua să fie transferate, cel puțin parțial, în prețurile produselor.