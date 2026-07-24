Experții trag un semnal de alarmă privind centrele de date în spațiu. Planurile susținute de Musk și Bezos, criticate pentru impactul asupra Pământului
Ideea construirii unor centre de date pe orbită, susținută de mai multe companii din industria spațială și tehnologică, începe să stârnească îngrijorări serioase în rândul cercetătorilor și organizațiilor de mediu. Specialiștii avertizează că lansarea a milioane de sateliți destinați procesării datelor ar putea avea efecte greu de anticipat asupra atmosferei, climei și cerului nopții.
În Statele Unite, mai multe organizații au depus o petiție prin care solicită suspendarea aprobării unor astfel de proiecte până la realizarea unor studii independente privind impactul lor asupra mediului. Printre companiile vizate se numără SpaceX, fondată de Elon Musk, și Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos, scrie The Guardian.
Poluarea produsă de sateliți și rachete îi îngrijorează pe cercetători
Potrivit autorilor petiției, problema nu este reprezentată doar de lansările frecvente de rachete, ci și de modul în care sateliții sunt scoși din uz.
Atunci când reintră în atmosferă, aceștia se dezintegrează și eliberează particule precum oxizi de aluminiu, funingine, metale rare și alte substanțe ale căror efecte asupra stratosferei nu sunt încă pe deplin înțelese.
Unii cercetători se tem că acumularea acestor materiale ar putea afecta stratul de ozon, modifica echilibrul climatic sau influența procesele naturale care contribuie la reglarea temperaturii planetei. Există și îngrijorări legate de faptul că o parte dintre aceste particule ar putea ajunge în cele din urmă înapoi la suprafața Pământului.
Numărul sateliților ar putea crește spectaculos în următorii ani
În prezent, pe orbită se află aproximativ 15.000 de sateliți activi, față de doar aproximativ 1.400 în 2015. Estimările arată că până la sfârșitul deceniului numărul acestora ar putea depăși 100.000, fără a include viitoarele constelații dedicate centrelor de date spațiale.
Mai multe companii propun rețele formate din zeci sau chiar sute de mii de sateliți. Un exemplu este Cowboy Space Corporation, care intenționează să construiască o constelație de aproximativ 20.000 de sateliți, primul lansându-se, conform planurilor actuale, în 2028.
Poluarea luminoasă și consumul de resurse, alte motive de îngrijorare
Organizațiile implicate în petiție atrag atenția că un număr atât de mare de sateliți ar putea schimba definitiv aspectul cerului nopții.
Specialiștii în protecția mediului spun că poluarea luminoasă afectează deja numeroase specii de insecte, păsări și alte animale care depind de alternanța naturală dintre lumină și întuneric.
În același timp, construirea unor infrastructuri orbitale de asemenea dimensiuni ar necesita cantități uriașe de metale rare și alte materii prime, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra resurselor naturale de pe Pământ.
Organizațiile cer suspendarea aprobărilor până la realizarea unor studii de impact
Petiția a fost depusă la Federal Communications Commission (FCC) de organizațiile Public Employees for Environmental Responsibility (PEER), Earthjustice și DarkSky International.
Acestea susțin că proiectele nu pot fi aprobate fără o evaluare completă a efectelor asupra mediului și că legislația federală americană obligă autoritățile să analizeze astfel de riscuri înainte de emiterea autorizațiilor.
Autorii documentului critică faptul că aplicațiile depuse de companiile implicate conțin foarte puține informații despre modul în care ar putea fi limitate efectele asupra atmosferei, asupra observațiilor astronomice sau asupra cantității uriașe de deșeuri spațiale care s-ar acumula în timp.
Deocamdată, nici SpaceX și nici Blue Origin nu au prezentat public planuri detaliate privind gestionarea impactului de mediu al unor constelații de sateliți dedicate centrelor de date orbitale.