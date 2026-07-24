Experții trag un semnal de alarmă privind centrele de date în spațiu. Planurile susținute de Musk și Bezos, criticate pentru impactul asupra Pământului

Poluarea produsă de sateliți și rachete îi îngrijorează pe cercetători

Potrivit autorilor petiției, problema nu este reprezentată doar de lansările frecvente de rachete, ci și de modul în care sateliții sunt scoși din uz.

Atunci când reintră în atmosferă, aceștia se dezintegrează și eliberează particule precum oxizi de aluminiu, funingine, metale rare și alte substanțe ale căror efecte asupra stratosferei nu sunt încă pe deplin înțelese.

Unii cercetători se tem că acumularea acestor materiale ar putea afecta stratul de ozon, modifica echilibrul climatic sau influența procesele naturale care contribuie la reglarea temperaturii planetei. Există și îngrijorări legate de faptul că o parte dintre aceste particule ar putea ajunge în cele din urmă înapoi la suprafața Pământului.

Numărul sateliților ar putea crește spectaculos în următorii ani

În prezent, pe orbită se află aproximativ 15.000 de sateliți activi, față de doar aproximativ 1.400 în 2015. Estimările arată că până la sfârșitul deceniului numărul acestora ar putea depăși 100.000, fără a include viitoarele constelații dedicate centrelor de date spațiale.

Mai multe companii propun rețele formate din zeci sau chiar sute de mii de sateliți. Un exemplu este Cowboy Space Corporation, care intenționează să construiască o constelație de aproximativ 20.000 de sateliți, primul lansându-se, conform planurilor actuale, în 2028.

Poluarea luminoasă și consumul de resurse, alte motive de îngrijorare

Organizațiile implicate în petiție atrag atenția că un număr atât de mare de sateliți ar putea schimba definitiv aspectul cerului nopții.

Specialiștii în protecția mediului spun că poluarea luminoasă afectează deja numeroase specii de insecte, păsări și alte animale care depind de alternanța naturală dintre lumină și întuneric.