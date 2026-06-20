Planta de interior super rezistentă care absoarbe căldura și răcorește aerul din casa vara. Mulţi spanioli şi italieni o au
În sezonul cald, mulți oameni caută soluții simple pentru a face atmosfera din locuință mai plăcută. Dincolo de aparatele de climatizare și ventilatoare, există și plante de interior apreciate pentru capacitatea lor de a se adapta ușor și pentru efectele pe care le pot avea asupra mediului din casă. Una dintre acestea este o specie care și-a câștigat reputația de-a lungul a aproape două secole datorită rezistenței sale remarcabile și aspectului elegant. În multe locuințe din Spania și Italia, această plantă continuă să fie o alegere populară, mai ales în perioada verii.
Aspidistra, planta care a trecut testul timpului
Cunoscută sub numele de aspidistra (Aspidistra elatior), planta este denumită în diferite regiuni și „planta de fier” sau „urechi de măgar”. Originară din pădurile umbroase ale Chinei și Japoniei, aceasta s-a adaptat de-a lungul timpului unor condiții pe care multe alte plante de apartament le-ar suporta cu dificultate.
Istoria sa în Europa începe în anul 1824, când grădinarul John Damper Parks a adus-o din Asia într-o călătorie organizată de Societatea Regală de Horticultură.
În doar câteva decenii, aspidistra a devenit extrem de populară în saloanele victoriene și în numeroase spații publice. A fost prezentă în hoteluri, holuri și pub-uri londoneze, unde a reușit să reziste fumului de cărbune, gazelor provenite de la lămpi și luminii reduse din încăperile fără ferestre.
Popularitatea sa a crescut atât de mult încât a ajuns să fie considerată un simbol al clasei de mijloc din Marea Britanie. În multe pub-uri era cunoscută drept „planta din bar”, tocmai datorită capacității sale de a supraviețui în condiții dificile.
De ce este considerată un aliat în zilele călduroase
Unul dintre motivele pentru care aspidistra este apreciată vara are legătură cu procesul de transpirație al plantei. Datorită suprafeței mari a frunzelor, aceasta eliberează vapori de apă în perioadele cele mai călduroase ale zilei.
Acest fenomen contribuie la creșterea umidității relative a aerului și poate crea un efect de răcorire la nivelul microclimatului din încăpere.
În același timp, planta are capacitatea de a absorbi radiațiile luminoase fără a avea nevoie de expunere directă la soare. Frunzele sale lungi, lucioase și de culoare verde închis interceptează lumina înainte ca aceasta să încălzească alte suprafețe din interior.
Numele său științific provine din combinarea cuvântului grecesc „aspidion”, care înseamnă „scut mic”, cu o referire la poziția verticală a plantei. Descrierea este potrivită pentru frunzele sale lanceolate, care pot ajunge până la 60 de centimetri lungime.
O plantă care suportă condiții dificile
Aspidistra și-a câștigat renumele de „plantă de fier” datorită toleranței sale ridicate. Poate face față luminii slabe, udărilor neregulate, variațiilor de temperatură și curenților de aer.
În ceea ce privește amplasarea, preferă umbra sau semiumbra. Expunerea directă la soare nu este recomandată, deoarece poate provoca îngălbenirea și deteriorarea frunzelor.
Udarea nu necesită o atenție deosebită. Vara este suficientă o udare săptămânală, iar în sezonul rece apa poate fi administrată la intervale de zece până la cincisprezece zile. Planta suportă mai bine lipsa apei decât excesul acesteia, care poate afecta rădăcinile.
Un alt avantaj important este rezistența la temperaturi variate. Aspidistra poate suporta valori cuprinse între -5°C și 30°C fără măsuri speciale de protecție.
În perioada de creștere, primăvara și vara, poate fi aplicat lunar îngrășământ. În schimb, fertilizarea nu este recomandată în timpul toamnei și iernii.
Sigură pentru animalele de companie și ușor de înmulțit
Pe lângă rezistența sa, planta prezintă și un avantaj important pentru gospodăriile în care există animale de companie.
Spre deosebire de ficus, care poate provoca iritații ale pielii și ale tractului digestiv la animale, aspidistra este considerată sigură pentru pisici și câini.
Înmulțirea se realizează prin divizarea rizomului, ceea ce permite obținerea unor plante noi dintr-un exemplar deja matur. Deși crește lent, poate rezista zeci de ani cu o întreținere minimă.
Nu impresionează prin flori spectaculoase, acestea fiind mici și apărând aproape de nivelul solului. Cu toate acestea, frunzele sale sunt cele care atrag atenția și au contribuit la popularitatea plantei timp de aproape două secole.
Pentru menținerea aspectului sănătos, este recomandată ștergerea periodică a frunzelor cu o cârpă umedă sau clătirea acestora cu apă călduță. Astfel se îndepărtează praful acumulat și se îmbunătățește respirația plantei, păstrându-i în același timp aspectul decorativ.