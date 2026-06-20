Planta de interior super rezistentă care absoarbe căldura și răcorește aerul din casa vara. Mulţi spanioli şi italieni o au

Istoria sa în Europa începe în anul 1824, când grădinarul John Damper Parks a adus-o din Asia într-o călătorie organizată de Societatea Regală de Horticultură.

În doar câteva decenii, aspidistra a devenit extrem de populară în saloanele victoriene și în numeroase spații publice. A fost prezentă în hoteluri, holuri și pub-uri londoneze, unde a reușit să reziste fumului de cărbune, gazelor provenite de la lămpi și luminii reduse din încăperile fără ferestre.

Popularitatea sa a crescut atât de mult încât a ajuns să fie considerată un simbol al clasei de mijloc din Marea Britanie. În multe pub-uri era cunoscută drept „planta din bar”, tocmai datorită capacității sale de a supraviețui în condiții dificile.

De ce este considerată un aliat în zilele călduroase

Unul dintre motivele pentru care aspidistra este apreciată vara are legătură cu procesul de transpirație al plantei. Datorită suprafeței mari a frunzelor, aceasta eliberează vapori de apă în perioadele cele mai călduroase ale zilei.

Acest fenomen contribuie la creșterea umidității relative a aerului și poate crea un efect de răcorire la nivelul microclimatului din încăpere.

În același timp, planta are capacitatea de a absorbi radiațiile luminoase fără a avea nevoie de expunere directă la soare. Frunzele sale lungi, lucioase și de culoare verde închis interceptează lumina înainte ca aceasta să încălzească alte suprafețe din interior.

Numele său științific provine din combinarea cuvântului grecesc „aspidion”, care înseamnă „scut mic”, cu o referire la poziția verticală a plantei. Descrierea este potrivită pentru frunzele sale lanceolate, care pot ajunge până la 60 de centimetri lungime.