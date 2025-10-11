Cum să înmulțești trandafirii pentru a te bucura de o grădină plină de flori spectaculoase: momentul ideal din an pentru rezultate sigure

Trandafirii i-au inspirat pe grădinari și poeți de secole, așa că este firesc să îți dorești tot mai mulți în curtea ta. Din fericire, înmulțirea trandafirilor este un proces simplu, care îți poate transforma grădina într-un colț de rai plin de culoare și parfum.

Specialiștii recomandă ca trandafirii să fie înmulțiți prin butășire, nu prin divizare sau semințe, iar perioada ideală pentru această operațiune este sfârșitul primăverii sau începutul verii.

Cum se înmulțesc trandafirii prin butași

Procesul este ușor de urmat chiar și pentru grădinarii începători. Eva Monheim, arborist certificat ISA și autoare de cărți de grădinărit, povestește că a învățat această metodă de la bunica ei, care folosea un borcan pentru a crea un mic efect de seră.

Pașii de bază sunt următorii:

Alege tulpini care au avut deja flori ofilite. Acestea trebuie să fie flexibile, nu complet lemnificate. Taie tulpinile la o lungime de 25–30 cm, îndepărtează floarea ofilită până deasupra primei frunze cu cinci foliole. Curăță jumătatea inferioară a tulpinii de frunze și spini. Înmoaie baza tulpinii în apă, apoi în pudră de hormon de înrădăcinare, scuturând excesul (nu introduce direct în borcanul cu substanță — pune mai bine o cantitate mică într-un pahar de hârtie). Cu ajutorul unui creion, fă o mică gaură în pământul de flori și plantează butașul până la jumătate. Repetă procedura cu patru butași într-un ghiveci. Uda-i bine și așază ghiveciul într-un loc ferit de lumina directă a soarelui.

Pentru a crea un microclimat favorabil, poți acoperi ghiveciul cu o pungă de plastic transparentă, fixată ușor în sol, astfel încât să rămână spațiu de aerisire. Lasă ghivecele afară peste iarnă — primăvara următoare, butașii vor fi deja înrădăcinați.

Un recipient de 2 litri este suficient pentru a-i proteja de îngheț în sezonul rece.

Cum îngrijești trandafirii tineri

Trandafirii proaspăt înmulțiți sunt fragili și au nevoie de o atenție suplimentară.

Călirea treptată

După ce butașii au prins rădăcini, nu-i expune brusc la condițiile de afară. „Sunt plante tinere, delicate, care trebuie obișnuite treptat cu mediul exterior”, spune Jan Johnsen, designer peisagist.

Când observi rădăcini albe și sănătoase de câțiva centimetri, mută planta într-un ghiveci mai mare (de 15–20 cm diametru) sau direct în grădină, într-un sol umed, dar bine drenat. Ține butașii o săptămână la lumină indirectă, ideal în soare de dimineață, evitând arșița de la prânz.

Transplantarea

Dacă alegi să-i ții în ghivece peste iarnă, transplantează-i primăvara, înainte să apară noile frunze. Răstoarnă ușor ghiveciul, separă rădăcinile și plantează fiecare trandafir într-o groapă de aceeași adâncime ca în vas.

După plantare, udă cu îngrășământ lichid. Dacă solul se lasă, completează-l ușor în jurul bazei.

Fertilizare și stimularea creșterii

La 4–6 săptămâni după plantare, poți fertiliza ușor trandafirii. Johnsen recomandă un îngrășământ lichid echilibrat, diluat la jumătate, aplicat la fiecare 2–3 săptămâni.

Eva Monheim preferă o combinație de mraniță și compost, pentru a întări sistemul radicular. După primul sezon de creștere, poți folosi și produse organice dedicate trandafirilor, precum Rose Tone.

Pentru a ajuta planta să se dezvolte, rupe mugurii de floare în primele 1–2 luni. Astfel, energia se va direcționa către rădăcini și frunze, nu către înflorire. Când planta devine stufoasă și bine înrădăcinată, las-o să înflorească liber.

Greșeli frecvente

Pentru a evita eșecul, ține cont de aceste sfaturi:

Nu lăsa frunze sau spini sub nivelul solului — pot putrezi rapid.

Folosește tulpini semilemnoase, care au înflorit recent: nu prea tari, dar nici verzi și moi.

Ia mai mulți butași, în caz că unii nu rezistă iernii.

Nu omite folosirea hormonului de înrădăcinare — acesta poate dubla rata de succes.

Dacă urmezi acești pași, primăvara următoare vei avea o colecție de trandafiri sănătoși, gata să-ți umple grădina de culoare, parfum și viață.