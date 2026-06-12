Plaja celebră din Grecia care a fost închisă pentru turiști, se dau amenzi. Cad stânci, avertizează autoritățile

Povestea navei a contribuit decisiv la popularitatea locului. Potrivit versiunii acceptate de autoritățile elene, cargoul transporta țigări de contrabandă și a eșuat în timpul unei furtuni puternice. De-a lungul anilor, epava a devenit una dintre cele mai fotografiate atracții turistice din Grecia, iar imaginile surprinse de pe stâncile care domină golful au făcut înconjurul lumii.

Milioane de turiști au vizitat plaja în ultimele decenii, iar pentru mulți dintre ei Navagio reprezenta principalul motiv pentru care alegeau insula Zakynthos.

Autoritățile au decis închiderea completă a plajei

În această vară însă, accesul este interzis. Autoritățile grecești au anunțat că plaja va rămâne închisă cel puțin până la 31 octombrie 2026, după ce o nouă evaluare geologică a evidențiat pericole importante pentru vizitatori.

Golful este înconjurat de pereți calcaroși care ating pe alocuri aproape 200 de metri înălțime. Specialiștii consideră că aceste formațiuni sunt instabile și prezintă risc de alunecări de teren și prăbușiri de stânci.

Inspecția a fost realizată de Autoritatea Greacă pentru Protecție împotriva Cutremurelor și Dezastrelor (EPPO), care a recomandat menținerea tuturor restricțiilor existente.

Nu este prima dată când apar probleme

Pericolul nu este unul teoretic. În anul 2018, șapte turiști au fost răniți după ce mai multe bucăți de stâncă s-au desprins și au căzut pe plajă.

Situația s-a agravat ulterior, iar în 2022 un cutremur produs în regiune a provocat noi alunecări de teren și desprinderi de roci, alimentând îngrijorările experților.