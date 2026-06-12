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Vacanțe și turism

Plaja celebră din Grecia care a fost închisă pentru turiști, se dau amenzi. Cad stânci, avertizează autoritățile

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Plaja celebră din Grecia care a fost închisă pentru turiști, se dau amenzi. Cad stânci, avertizează autoritățile
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Ce le este interzis turiștilor care ajung lângă celebra plajă din Grecia (Foto: Profimedia)

Pentru mulți români care și-au planificat vacanța în Grecia în vara lui 2026, vestea vine ca o surpriză neplăcută. Una dintre cele mai cunoscute și fotografiate plaje din Europa rămâne închisă turiștilor până la sfârșitul lunii octombrie, după ce specialiștii au constatat că există un risc ridicat de prăbușire a stâncilor care înconjoară golful. Este vorba despre celebra plajă Navagio din insula Zakynthos, un loc devenit simbol al turismului grec și una dintre imaginile care apar cel mai des în ghidurile de vacanță.

Cuprins
  1. De ce a devenit Navagio una dintre cele mai faimoase plaje din lume
  2. Autoritățile au decis închiderea completă a plajei
  3. Nu este prima dată când apar probleme
  4. Ce le este interzis turiștilor
  5. Ce mai pot vedea turiștii în zonă

De ce a devenit Navagio una dintre cele mai faimoase plaje din lume

Navagio, cunoscută și sub numele de „Shipwreck Beach” sau „Plaja Epavei”, a devenit celebră datorită peisajului spectaculos format din nisip alb, apă turcoaz și epava ruginită a cargoului Panagiotis, care se află pe plajă încă din anul 1980.

Povestea navei a contribuit decisiv la popularitatea locului. Potrivit versiunii acceptate de autoritățile elene, cargoul transporta țigări de contrabandă și a eșuat în timpul unei furtuni puternice. De-a lungul anilor, epava a devenit una dintre cele mai fotografiate atracții turistice din Grecia, iar imaginile surprinse de pe stâncile care domină golful au făcut înconjurul lumii.

Milioane de turiști au vizitat plaja în ultimele decenii, iar pentru mulți dintre ei Navagio reprezenta principalul motiv pentru care alegeau insula Zakynthos.

Autoritățile au decis închiderea completă a plajei

În această vară însă, accesul este interzis. Autoritățile grecești au anunțat că plaja va rămâne închisă cel puțin până la 31 octombrie 2026, după ce o nouă evaluare geologică a evidențiat pericole importante pentru vizitatori.

Golful este înconjurat de pereți calcaroși care ating pe alocuri aproape 200 de metri înălțime. Specialiștii consideră că aceste formațiuni sunt instabile și prezintă risc de alunecări de teren și prăbușiri de stânci.

Inspecția a fost realizată de Autoritatea Greacă pentru Protecție împotriva Cutremurelor și Dezastrelor (EPPO), care a recomandat menținerea tuturor restricțiilor existente.

Navagio, una dintre cele mai faimoase plaje din lume (Foto: Profimedia)

Navagio, una dintre cele mai faimoase plaje din lume (Foto: Profimedia)

Nu este prima dată când apar probleme

Pericolul nu este unul teoretic. În anul 2018, șapte turiști au fost răniți după ce mai multe bucăți de stâncă s-au desprins și au căzut pe plajă.

Situația s-a agravat ulterior, iar în 2022 un cutremur produs în regiune a provocat noi alunecări de teren și desprinderi de roci, alimentând îngrijorările experților.

Din acest motiv, autoritățile elene au preferat să adopte măsuri stricte pentru a evita eventuale accidente în plin sezon turistic.

Ce le este interzis turiștilor

Regulile impuse pentru vara lui 2026 sunt foarte clare. Practic, turiștii nu au voie să pășească pe plajă și nici să intre în apă în interiorul golfului. De asemenea, toate ambarcațiunile turistice trebuie să păstreze o distanță de minimum 50 de metri față de țărm.

Excepții sunt permise doar pentru operațiunile de salvare, intervențiile de urgență sau activitățile autorizate de autorități.

Ministrul grec al Turismului, Vassilis Kikilias, a explicat că decizia a fost luată exclusiv pe baza datelor furnizate de experți și că siguranța vizitatorilor reprezintă prioritatea principală. Astfel, persoanele care ignoră restricțiile riscă sancțiuni administrative.

Ce mai pot vedea turiștii în zonă

Chiar dacă accesul pe plajă este interzis, Navagio nu dispare complet din circuitul turistic. Epava Panagiotis poate fi admirată în continuare de la distanță, iar turiștii care ajung în Zakynthos au posibilitatea să vadă celebrul golf de la punctul de belvedere amenajat pe stâncile de deasupra plajei.

Autoritățile lucrează la instalarea unor noi bariere și sisteme de protecție în zona de observație, astfel încât vizitatorii să poată admira în siguranță unul dintre cele mai spectaculoase peisaje din Marea Ionică.

Pentru românii care și-au trecut Navagio pe lista obiectivelor de vacanță în această vară, vestea este cu siguranță dezamăgitoare. Totuși, măsura are un scop clar: prevenirea unor accidente într-un loc unde natura oferă un spectacol impresionant, dar care poate deveni periculos atunci când stabilitatea stâncilor este pusă sub semnul întrebării.

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