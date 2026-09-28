Cât te costă să ții centrala la 22 de grade în loc de 20. De ce câteva grade în plus se văd în factura la gaze
Dacă încălzirea locuinței te costă 500 de lei într-o lună la 20°C, menținerea temperaturii la 22°C ar putea adăuga, orientativ, 70–80 de lei la costul încălzirii. Nu este un tarif fix pentru două grade în plus. Diferența reală depinde de câtă căldură pierde locuința, de vreme, de timpul în care funcționează centrala și de prețul gazelor din contract. Estimarea folosește ca reper datele agenției franceze pentru eficiență energetică ADEME, potrivit căreia reducerea temperaturii de încălzire cu un grad aduce, în medie, o economie de aproximativ 7%.
Cum ajung două grade să crească consumul
Termostatul pornește încălzirea până când în cameră este atinsă temperatura aleasă, apoi o oprește până când aerul se răcește din nou. La 22°C, centrala trebuie să încălzească locuința mai mult decât la 20°C și să compenseze pierderile de căldură pentru a menține temperatura mai ridicată. De aceea, o diferență care pare mică pe termostat poate deveni vizibilă în consumul unei luni.
Reperul de 7% pentru un grad descrie o medie a economiei la încălzire, nu o regulă care se aplică identic fiecărui apartament. Folosit pentru comparația dintre 20°C și 22°C, el indică o diferență orientativă de ordinul a 14–16% din costul încălzirii la 20°C. Astfel rezultă cei aproximativ 70–80 de lei în exemplul cu o cheltuială inițială de 500 de lei.
Contează și cât timp păstrezi fiecare setare. Dacă termostatul rămâne la 22°C zi și noapte, diferența de consum se poate acumula pe parcursul întregii luni. Dacă alegi această temperatură numai câteva ore pe zi, costul suplimentar va fi diferit, chiar în aceeași locuință.
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De ce nu există aceeași sumă pentru toate locuințele
Două apartamente de dimensiuni apropiate pot avea costuri de încălzire diferite. Izolația, ferestrele, poziția în clădire și temperatura de afară influențează cât de des trebuie să pornească centrala pentru a menține 20°C sau 22°C. Un procent orientativ nu poate surprinde singur toate aceste diferențe.
Nici factura totală la gaze nu reprezintă întotdeauna doar încălzirea camerelor. Dacă centrala produce și apă caldă, consumul pentru aceasta intră în aceeași factură, dar nu crește automat cu același procent când modifici termostatul de ambient. De aceea, estimarea de 70–80 de lei din exemplu se raportează la costul încălzirii, nu la întreaga factură, indiferent de ce alte consumuri cuprinde.
Suma finală depinde și de prețul facturat pentru gaze. Pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, regulile aplicabile clienților casnici sunt prevăzute de OUG nr. 12/2026; prețul final este stabilit potrivit mecanismului din ordonanță. Pentru un calcul legat de propria locuință, punctul de plecare este consumul și prețul înscrise pe factura ta, nu o valoare unică presupusă pentru toți consumatorii. Portal Legislativ
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Cum poți compara cele două setări acasă
Dacă vrei să estimezi diferența pentru locuința ta, urmărește consumul de gaze în perioade comparabile ca vreme și durată, cu termostatul setat pe rând la 20°C și la 22°C. Ține cont de faptul că folosirea apei calde poate influența consumul înregistrat. O comparație între două facturi din luni cu temperaturi exterioare foarte diferite poate atribui termostatului o variație produsă, de fapt, și de vreme.
Termostatul îți permite să alegi temperatura în funcție de orele în care ai nevoie de încălzire. Energy Saving Trust arată că reglarea timpului de funcționare și a temperaturii poate reduce consumul, iar setarea potrivită rămâne cea la care locuința este confortabilă pentru cei care stau în ea. Diferența dintre 20°C și 22°C se va vedea cel mai clar atunci când compari consumuri proprii în condiții cât mai asemănătoare. Energy Saving Trust