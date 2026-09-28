Cât te costă să ții centrala la 22 de grade în loc de 20. De ce câteva grade în plus se văd în factura la gaze

Reperul de 7% pentru un grad descrie o medie a economiei la încălzire, nu o regulă care se aplică identic fiecărui apartament. Folosit pentru comparația dintre 20°C și 22°C, el indică o diferență orientativă de ordinul a 14–16% din costul încălzirii la 20°C. Astfel rezultă cei aproximativ 70–80 de lei în exemplul cu o cheltuială inițială de 500 de lei.

Contează și cât timp păstrezi fiecare setare. Dacă termostatul rămâne la 22°C zi și noapte, diferența de consum se poate acumula pe parcursul întregii luni. Dacă alegi această temperatură numai câteva ore pe zi, costul suplimentar va fi diferit, chiar în aceeași locuință.

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De ce nu există aceeași sumă pentru toate locuințele

Două apartamente de dimensiuni apropiate pot avea costuri de încălzire diferite. Izolația, ferestrele, poziția în clădire și temperatura de afară influențează cât de des trebuie să pornească centrala pentru a menține 20°C sau 22°C. Un procent orientativ nu poate surprinde singur toate aceste diferențe.

Nici factura totală la gaze nu reprezintă întotdeauna doar încălzirea camerelor. Dacă centrala produce și apă caldă, consumul pentru aceasta intră în aceeași factură, dar nu crește automat cu același procent când modifici termostatul de ambient. De aceea, estimarea de 70–80 de lei din exemplu se raportează la costul încălzirii, nu la întreaga factură, indiferent de ce alte consumuri cuprinde.

Suma finală depinde și de prețul facturat pentru gaze. Pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, regulile aplicabile clienților casnici sunt prevăzute de OUG nr. 12/2026; prețul final este stabilit potrivit mecanismului din ordonanță. Pentru un calcul legat de propria locuință, punctul de plecare este consumul și prețul înscrise pe factura ta, nu o valoare unică presupusă pentru toți consumatorii. Portal Legislativ

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