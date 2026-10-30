Preț mai mic sau tarif garantat un an. Ce se schimbă în ofertele Hidroelectrica

În cazul Hidrofix, modificarea condițiilor comerciale sau de preț este prevăzută după expirarea perioadei de garantare. Oferta Viitor Hidro permite schimbarea acestora pe durata contractului, cu informarea clientului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de aplicare.

Prețurile finale diferă în funcție de zona de distribuție. De aceea, dacă vrei să compari ofertele, trebuie să urmărești valoarea aferentă locului tău de consum și condițiile din documentele pe care urmează să le semnezi.

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De ce oferă furnizorii perioade diferite de preț garantat

Furnizorii încearcă să limiteze riscurile generate de schimbările de pe piața energiei. Atunci când costurile de achiziție sunt greu de anticipat, garanția unui preț pentru o perioadă mai lungă poate veni cu un tarif inițial mai mare.

„Furnizorii nu vor să mai ofere atât de multe luni de preț garantat, pentru că nici ei nu știu care este prețul la care va fi nevoie să achiziționeze energia electrică”, a explicat expertul în energie Mihnea Cătuți pentru Observator.

Clauze privind modificarea prețului apar și în ofertele altor companii. Relatarea Observator menționează inclusiv situații în care furnizorul invocă evenimente imprevizibile, precum o creștere de peste 10% a costului energiei cumpărate.

Corina Murafa atrage atenția asupra protecției de care au nevoie gospodăriile.

„Nu ar trebui ca fiecare modificare de preț de pe piața angro să ducă la modificări în prețul consumatorului final”, a declarat experta în energie.

Ce drepturi ai când primești o notificare de scumpire

ANRE prevede informarea prealabilă a consumatorilor despre intenția furnizorului de a modifica prețul sau condițiile contractuale. Notificarea trebuie transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea ajustării și trebuie să includă informații despre dreptul de a înceta contractul dacă noile condiții nu sunt acceptate.