Preț mai mic sau tarif garantat un an. Ce se schimbă în ofertele Hidroelectrica
Hidroelectrica are două oferte pentru clienții casnici, cu diferențe atât de preț, cât și de garanție contractuală. Una presupune un cost mai mic la semnare, dar permite modificarea prețului pe durata contractului, cu notificare prealabilă. Cealaltă oferă un preț garantat timp de un an, în schimbul unui tarif mai ridicat, într-o perioadă în care analiștii consultați de Observator estimează posibile scumpiri de până la 20% în lunile următoare.
Ce diferențiază cele două oferte Hidroelectrica
Pentru un client din București, prețul final prezentat pentru oferta Viitor Hidro este de aproximativ 1,18 lei/kWh, în timp ce Hidrofix ajunge la aproximativ 1,23 lei/kWh. Diferența dintre cele două variante ține de perioada în care compania garantează menținerea prețului.
În cazul Hidrofix, modificarea condițiilor comerciale sau de preț este prevăzută după expirarea perioadei de garantare. Oferta Viitor Hidro permite schimbarea acestora pe durata contractului, cu informarea clientului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de aplicare.
Prețurile finale diferă în funcție de zona de distribuție. De aceea, dacă vrei să compari ofertele, trebuie să urmărești valoarea aferentă locului tău de consum și condițiile din documentele pe care urmează să le semnezi.
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De ce oferă furnizorii perioade diferite de preț garantat
Furnizorii încearcă să limiteze riscurile generate de schimbările de pe piața energiei. Atunci când costurile de achiziție sunt greu de anticipat, garanția unui preț pentru o perioadă mai lungă poate veni cu un tarif inițial mai mare.
„Furnizorii nu vor să mai ofere atât de multe luni de preț garantat, pentru că nici ei nu știu care este prețul la care va fi nevoie să achiziționeze energia electrică”, a explicat expertul în energie Mihnea Cătuți pentru Observator.
Clauze privind modificarea prețului apar și în ofertele altor companii. Relatarea Observator menționează inclusiv situații în care furnizorul invocă evenimente imprevizibile, precum o creștere de peste 10% a costului energiei cumpărate.
Corina Murafa atrage atenția asupra protecției de care au nevoie gospodăriile.
„Nu ar trebui ca fiecare modificare de preț de pe piața angro să ducă la modificări în prețul consumatorului final”, a declarat experta în energie.
Ce drepturi ai când primești o notificare de scumpire
ANRE prevede informarea prealabilă a consumatorilor despre intenția furnizorului de a modifica prețul sau condițiile contractuale. Notificarea trebuie transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea ajustării și trebuie să includă informații despre dreptul de a înceta contractul dacă noile condiții nu sunt acceptate.
Mihnea Cătuți spune că motivele unei eventuale modificări trebuie explicate clientului. Pentru consumator, verificarea notificărilor devine astfel la fel de relevantă ca verificarea facturii, mai ales atunci când contractul permite schimbarea prețului.
„Să citească cu atenție condițiile contractuale, să-și verifice des adresa de email, SMS-urile primite, să vadă dacă există modificări contractuale”, a recomandat Corina Murafa.
Estimarea unor scumpiri de până la 20%, prezentată de Observator, privește posibile evoluții din lunile următoare. Prețul pe care îl vei plăti rămâne legat de oferta aleasă, de garanțiile contractuale și de eventualele notificări primite de la furnizor.
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Ce verifici înainte să alegi un alt contract
Înainte de semnare, urmărește separat durata contractului și perioada pentru care este garantat prețul. Verifică apoi condițiile de modificare, modalitatea de notificare și costul final pe kWh pentru zona ta de distribuție.
Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, conform ANRE. Autoritatea menționează însă distinct posibilitatea unor comisioane pentru încetarea anticipată a contractelor încheiate pe durată determinată și cu preț fix, în condițiile aplicabile.
Poți compara ofertele prin instrumentele puse la dispoziție de ANRE, folosind localitatea și consumul locuinței tale. O comparație utilă trebuie să includă atât suma estimată de plată, cât și perioada în care furnizorul se angajează să păstreze prețul.