Peste 2,1 milioane de tentative de hacking detectate în șase luni. Ce instrumente folosesc cel mai des atacatorii

Hackerii folosesc instrumente legitime pentru a evita detectarea

Odată ce obțin acces într-o rețea corporativă, atacatorii încearcă să ajungă la alte sisteme și resurse importante. Această etapă este cunoscută drept deplasare laterală și le permite să extindă accesul fără să atragă imediat atenția echipelor de securitate.

Potrivit Kaspersky, grupările implicate în operațiuni de spionaj cibernetic folosesc tot mai des instrumente cu utilizare duală, adică programe concepute pentru administrare, testare sau evaluarea securității, care pot fi folosite și în scopuri malițioase. Pentru că aceste aplicații pot avea un rol legitim în activitatea unei companii, identificarea utilizării lor abuzive este mai dificilă.

Prin intermediul lor, atacatorii pot analiza rețeaua, pot căuta sisteme vulnerabile și pot încerca să obțină date de autentificare. Obiectivul este identificarea resurselor valoroase și extinderea accesului în infrastructura organizației, fără a declanșa alertele asociate programelor malware obișnuite.

Cobalt Strike, NetExec și SQLMap, printre cele mai detectate instrumente

În perioada aprilie-septembrie 2026, Kaspersky Anti Targeted Attack a înregistrat 2.171.513 tentative de utilizare a instrumentelor de hacking. Primele trei categorii din clasamentul companiei sunt asociate unor programe cunoscute în domeniul securității informatice.

Cobalt Strike, identificat în categoria HackTool.Cobalt, a generat 136.084 de detecții. Instrumentul a fost conceput pentru evaluarea securității și simularea atacurilor, însă este folosit frecvent și de infractorii cibernetici. În timpul unei intruziuni, poate ajuta la menținerea accesului într-un sistem și la deplasarea către alte componente ale rețelei.

Pe locul al doilea se află NetExec, cu 129.560 de detecții. Programul automatizează anumite operațiuni de evaluare a securității rețelelor și poate identifica servicii configurate necorespunzător. Aceleași funcții pot fi exploatate de atacatori pentru recunoașterea infrastructurii și obținerea accesului la alte sisteme.

SQLMap ocupă a treia poziție, cu 107.697 de detecții. Acesta automatizează identificarea și exploatarea vulnerabilităților de tip SQL injection. Astfel de probleme pot permite accesul neautorizat la baze de date prin intermediul unor aplicații web vulnerabile.