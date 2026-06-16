Peeves intră, în sfârșit, în Harry Potter: HBO aduce pe ecran fantoma pe care filmele au tăiat-o
Noul serial „Harry Potter” pregătit de HBO mai bifează o alegere de distribuție care va stârni reacții puternice în rândul fanilor cărților. Peter Serafinowicz a fost distribuit în rolul lui Peeves, poltergeistul haotic de la Hogwarts, unul dintre cele mai iubite personaje secundare din romanele lui J.K. Rowling și, totodată, una dintre cele mai mari absențe din filmele originale.
Peeves este cunoscut pentru farsele sale, pentru replicile obraznice și pentru felul în care transformă coridoarele școlii într-un teren permanent de joacă și haos. În cărți, personajul apare frecvent ca o prezență enervantă, dar savuroasă, care îi necăjește pe elevi, îi scoate din minți pe profesori și contribuie la atmosfera vie, imprevizibilă, a castelului Hogwarts.
De ce contează apariția lui Peeves în noul serial
Pentru fanii care au crescut cu romanele, includerea lui Peeves este mai mult decât un simplu detaliu de casting. Este un semn că noua adaptare HBO vrea să recupereze zonele de poveste pe care filmele, constrânse de durată, nu au avut cum să le păstreze. În lungmetrajele Warner Bros., personajul a lipsit complet, deși ar fi trebuit inițial să apară.
În prima ecranizare, Peeves urma să fie interpretat de comediantul britanic Rik Mayall, însă scenele sale au fost eliminate în montaj, scrie Variety. Mayall a povestit ulterior, cu umor amar, că a filmat, a fost plătit, iar apoi i s-a transmis că personajul său nu mai apărea în varianta finală. Absența lui Peeves a devenit, în timp, una dintre cele mai discutate diferențe dintre cărți și filme.
Alegerea lui Peter Serafinowicz are sens tocmai pentru că rolul cere energie comică, voce expresivă și o prezență suficient de puternică pentru a funcționa chiar și într-un rol care poate fi construit vizual prin efecte speciale. Actorul are experiență consistentă în comedie, live-action și voice acting, de la „Parks and Recreation” și „Guardians of the Galaxy” până la proiecte animate și interpretări vocale celebre.
Serafinowicz a fost, de altfel, vocea lui Darth Maul în „Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” și a mai avut roluri vocale în producții precum „Sing” și „Sing 2”. Pentru Peeves, un personaj care trebuie să fie enervant, amuzant și memorabil în același timp, această experiență poate fi exact combinația de care serialul are nevoie.
HBO promite o adaptare mai amplă decât filmele
Noua serie „Harry Potter” este gândită ca o adaptare de amploare, cu planul ca fiecare sezon să acopere câte un roman din seria originală. Asta înseamnă că HBO are spațiul necesar pentru a introduce personaje, fire narative și momente care au fost sacrificate în filme pentru a menține ritmul cinematografic.
Producătorii au vorbit deja despre ambiția de a merge mai adânc în universul Hogwarts, iar prezența lui Peeves pare să confirme această direcție. Într-un serial, momentele de viață de zi cu zi de la școală, micile rivalități, farsele, regulile încălcate și atmosfera de castel pot avea mai mult loc să respire. Peeves poate deveni una dintre acele apariții recurente care nu schimbă neapărat firul principal al poveștii, dar dau identitate lumii.
Distribuția principală a noului „Harry Potter” începe deja să prindă contur. Dominic McLaughlin îl va interpreta pe Harry Potter, Arabella Stanton va fi Hermione Granger, iar Alastair Stout îl va juca pe Ron Weasley. John Lithgow va intra în rolul lui Albus Dumbledore, Janet McTeer o va interpreta pe profesoara McGonagall, Paapa Essiedu va fi Severus Snape, iar Nick Frost va juca rolul lui Rubeus Hagrid.
Serialul este scris și produs executiv de Francesca Gardiner, în timp ce Mark Mylod produce executiv și regizează mai multe episoade. Din echipa de producători executivi fac parte și J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts și David Heyman, nume deja asociate puternic cu universul „Harry Potter”.
Un test important pentru fanii vechi ai francizei
Pentru HBO, noul „Harry Potter” vine cu o miză complicată. Pe de o parte, are în spate una dintre cele mai iubite francize fantasy din lume. Pe de altă parte, trebuie să convingă un public care știe deja povestea, are atașamente puternice față de distribuția originală și va analiza fiecare alegere de casting, decor sau adaptare.
Tocmai de aceea, includerea lui Peeves poate fi citită ca un mesaj strategic. Serialul nu încearcă doar să refacă filmele, ci să folosească formatul de televiziune pentru a arăta bucăți din Hogwarts pe care publicul nu le-a văzut niciodată pe ecran. Pentru fanii cărților, este una dintre promisiunile cele mai clare că noua adaptare ar putea avea propria identitate.
„Harry Potter” urmează să fie lansat în decembrie pe HBO și HBO Max, iar sezonul al doilea se află deja în producție. Dacă proiectul își respectă promisiunea de a explora mai atent lumea creată de J.K. Rowling, Peeves ar putea fi doar primul semn că serialul vrea să repare unele dintre absențele care i-au urmărit pe fani timp de peste două decenii.