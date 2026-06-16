Peeves intră, în sfârșit, în Harry Potter: HBO aduce pe ecran fantoma pe care filmele au tăiat-o

De ce contează apariția lui Peeves în noul serial

Pentru fanii care au crescut cu romanele, includerea lui Peeves este mai mult decât un simplu detaliu de casting. Este un semn că noua adaptare HBO vrea să recupereze zonele de poveste pe care filmele, constrânse de durată, nu au avut cum să le păstreze. În lungmetrajele Warner Bros., personajul a lipsit complet, deși ar fi trebuit inițial să apară.

În prima ecranizare, Peeves urma să fie interpretat de comediantul britanic Rik Mayall, însă scenele sale au fost eliminate în montaj, scrie Variety. Mayall a povestit ulterior, cu umor amar, că a filmat, a fost plătit, iar apoi i s-a transmis că personajul său nu mai apărea în varianta finală. Absența lui Peeves a devenit, în timp, una dintre cele mai discutate diferențe dintre cărți și filme.

Alegerea lui Peter Serafinowicz are sens tocmai pentru că rolul cere energie comică, voce expresivă și o prezență suficient de puternică pentru a funcționa chiar și într-un rol care poate fi construit vizual prin efecte speciale. Actorul are experiență consistentă în comedie, live-action și voice acting, de la „Parks and Recreation” și „Guardians of the Galaxy” până la proiecte animate și interpretări vocale celebre.

Serafinowicz a fost, de altfel, vocea lui Darth Maul în „Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” și a mai avut roluri vocale în producții precum „Sing” și „Sing 2”. Pentru Peeves, un personaj care trebuie să fie enervant, amuzant și memorabil în același timp, această experiență poate fi exact combinația de care serialul are nevoie.

HBO promite o adaptare mai amplă decât filmele

Noua serie „Harry Potter” este gândită ca o adaptare de amploare, cu planul ca fiecare sezon să acopere câte un roman din seria originală. Asta înseamnă că HBO are spațiul necesar pentru a introduce personaje, fire narative și momente care au fost sacrificate în filme pentru a menține ritmul cinematografic.

Producătorii au vorbit deja despre ambiția de a merge mai adânc în universul Hogwarts, iar prezența lui Peeves pare să confirme această direcție. Într-un serial, momentele de viață de zi cu zi de la școală, micile rivalități, farsele, regulile încălcate și atmosfera de castel pot avea mai mult loc să respire. Peeves poate deveni una dintre acele apariții recurente care nu schimbă neapărat firul principal al poveștii, dar dau identitate lumii.

Distribuția principală a noului „Harry Potter” începe deja să prindă contur. Dominic McLaughlin îl va interpreta pe Harry Potter, Arabella Stanton va fi Hermione Granger, iar Alastair Stout îl va juca pe Ron Weasley. John Lithgow va intra în rolul lui Albus Dumbledore, Janet McTeer o va interpreta pe profesoara McGonagall, Paapa Essiedu va fi Severus Snape, iar Nick Frost va juca rolul lui Rubeus Hagrid.