Cine este Pogány Induló, rapperul-fenomen din documentarul HBO Max: „O poveste intensă, dar plină de speranță” INTERVIU EXCLUSIV

Aceste imagini de arhivă au fost foarte importante pentru mine, pentru că am simțit că leagă punctele și mă ajută să îl înțeleg mai bine pe Marci. Faptul că avea deja această dorință de a fi auzit de la o vârstă atât de fragedă mi s-a părut fascinant. Am încercat să arătăm în film cum s-a dezvoltat această nevoie de-a lungul anilor.

Ozana Mazilu (Playtech): După ce ai petrecut ani întregi documentând ascensiunea lui Marci, ce speri să țină minte publicul despre el după genericul de final?

Olivér Márk Tóth: Aud des oameni care își exprimă îngrijorarea pentru el. La sesiunile de întrebări și răspunsuri, prima întrebare este de obicei: „Cum se simte?”. Apropo, Marci este bine și se pregătește în prezent pentru cariera sa de actor, pe lângă cariera muzicală.

Celălalt lucru este onestitatea lui Marci, care se simte foarte des. Cred că noi, ca realizatori, am muncit mult pentru ca oamenii să poată simți asta. Dar îmi place să mă gândesc la această poveste ca la una plină de speranță.

Ozana Mazilu (Playtech): Filmul surprinde un artist tânăr care devine vocea unei generații, în timp ce se luptă cu greutatea acestui rol. Crezi că societatea cere prea mult de la tinerii aflați în atenția publicului?

Olivér Márk Tóth: Societatea cere cu siguranță mult, dar și oferă mult. Marci spune adesea că nu ar schimba această viață cu nicio alta.

Nu le este ușor atunci când se așteaptă de la ei să se pronunțe pe teme sociale sau când, ca Marci, ajung implicați în politică. Faptul că ești mereu în lumina reflectoarelor nu este sănătos pentru nimeni pe termen lung. Dar acesta este încă un fenomen nou, cu care noi, ca societate, încă învățăm să ne descurcăm. Cred că ar trebui să îi privim cu mai multă înțelegere.

Interviu cu László Józsa, producătorul documentarului

Ozana Mazilu (Playtech): Ce te-a convins că povestea lui Pogány Induló avea potențialul de a deveni un documentar de lungmetraj, și nu doar un scurt portret sau un reportaj TV?

László Józsa: Olivér, regizorul, a venit prima dată la mine cu un montaj scurt, realizat din material filmat în doar trei sau patru zile, iar acel material era deja incredibil de captivant. Încă de la început, intenția lui a fost să urmărească povestea timp de cel puțin un an. În acel moment, nu știam exact care va fi formatul final, dar știam că trebuie să începem filmările imediat, pentru că povestea se desfășura în timp real.

Olivér lucrează ca video-jurnalist la DW Hungary, unde produce zilnic conținut în format scurt. Își dorea o oportunitate de a spune o poveste într-un format mai lung, mai aprofundat, și de a explora teme sociale mai ample prin film documentar.

Pe măsură ce proiectul a evoluat, a devenit clar că materialul susținea ambele formate. În cele din urmă, am produs nu doar un documentar de lungmetraj, ci și o mini-serie.

Ozana Mazilu (Playtech): Producția l-a urmărit pe Marci timp de trei ani, cu o echipă relativ mică. Care au fost cele mai mari provocări logistice ale acestui mod de lucru?

László Józsa: Cea mai mare provocare a fost să menținem și să aprofundăm accesul unic pe care îl aveam la Marci, alias Pogány Induló, pe parcursul celor trei ani. La început, a fost relativ ușor. Eram doar o mică echipă de filmare care îl urmărea în turneu, iar presiunea era foarte mică.

Pe măsură ce Marci devenea tot mai cunoscut, iar apoi, când un broadcaster s-a alăturat proiectului, miza a crescut considerabil. A trebuit să găsim un echilibru între a-i documenta viața, a-i respecta intimitatea și a păstra încrederea care făcuse posibil acest acces.

Lucrurile au devenit și mai complicate, atât din punct de vedere legal, cât și emoțional, atunci când Marci a devenit ținta unor atacuri politice din partea guvernului. Gestionarea acelor circumstanțe, continuând în același timp să filmăm responsabil, a fost una dintre cele mai mari provocări ale producției.

Ozana Mazilu (Playtech): Cum a evoluat proiectul între conceptul inițial și filmul final pe care publicul îl va vedea pe HBO Max?

László Józsa: Intenția inițială a lui Olivér a fost să urmărească un artist din Generația Z în drumul său spre succes. La început, nu aveam acces la familia lui, așa că filmul se concentra în principal pe cariera și viața lui publică. Pe măsură ce am câștigat treptat încrederea părinților lui, aceștia ne-au permis să intrăm în casa lor, iar povestea a început să se extindă dincolo de ascensiunea unui tânăr muzician. A evoluat într-o explorare mult mai profundă și mai universală a relațiilor de familie, a diferențelor dintre generații și a provocărilor maturizării.

Ozana Mazilu (Playtech): În ce etapă s-a implicat HBO și cum a influențat acest parteneriat dezvoltarea documentarului?

László Józsa: Hanka Kastelicová s-a implicat pentru prima dată în proiect din partea HBO la puțin peste un an de la începutul producției, după ce l-am prezentat la Verzió DocLab, în Budapesta. Din acel moment, am dezvoltat proiectul împreună.

Colaborasem cu HBO și înainte, așa că exista deja o bază solidă de încredere de ambele părți. Nu ne-am fi putut imagina un partener mai bun pentru acest film. Împreună, am lucrat la întrebări creative, legale și editoriale importante, inclusiv la definirea formatului final al proiectului.

A fost un proces entuziasmant și extrem de colaborativ. Știam cu toții că proiectul presupunea riscuri semnificative, dar credeam și în potențialul lui și eram hotărâți să îl ducem până la capăt.

Ozana Mazilu (Playtech): Documentarele muzicale au adesea dificultăți în a atrage spectatori care nu sunt familiarizați cu artistul. Cum v-ați asigurat că acest film funcționează și pentru publicul care nu a auzit niciodată de Pogány Induló?

László Józsa: Meant to Be este un film despre un artist hip-hop care cântă rap în maghiară, dar, în esență, este o poveste despre maturizare. Este despre un tânăr care încearcă să își găsească locul într-o lume complicată, în timp ce se confruntă cu așteptările familiei, emoții copleșitoare, dependență, succes apărut brusc și provocarea de a rămâne cu picioarele pe pământ.

Ne-am dorit mereu ca filmul să funcționeze și pentru spectatorii care nu au auzit niciodată de Pogány Induló sau care nu vorbesc maghiară. Muzica și ascensiunea lui spre celebritate oferă fundalul, dar călătoria emoțională este universală. Când camera îl urmărește pe Marci în afara scenei și în viața de zi cu zi, aproape că uiți de persona lui publică. Devine pur și simplu un tânăr care navighează prin maturitate, purtând aceleași frici, speranțe și contradicții cu care mulți oameni pot rezona.

Scopul nostru a fost să facem un film în care spectatorii să vină pentru poveste, nu doar pentru artist. Chiar dacă nu știi nimic despre Pogány Induló, te poți conecta în continuare cu Marci ca om.

Ozana Mazilu (Playtech): Documentarul a câștigat recent premiul pentru cel mai bun documentar muzical la Festivalul de Film de la Cracovia. Ce crezi că a rezonat cel mai puternic cu juriul?

László Józsa: Cred că ceea ce a rezonat cel mai mult cu juriul este faptul că Meant to Be este mult mai mult decât un documentar muzical. Deși urmărește ascensiunea unui tânăr artist, explorează și teme universale care merg mult dincolo de scena muzicală.

Unul dintre cele mai satisfăcătoare lucruri pe care le-am trăit este faptul că filmul se conectează cu două generații foarte diferite. Publicul tânăr se regăsește în luptele, ambițiile și vulnerabilitatea emoțională ale lui Marci, în timp ce părinții lor privesc adesea povestea dintr-o perspectivă complet diferită. Filmul creează un dialog între aceste generații, în loc să ia partea uneia dintre ele.

De asemenea, atinge teme sociale și politice mai ample, fără să piardă din vedere povestea personală. În esență, este un portret intim al unui tânăr care crește în circumstanțe extraordinare. Am încercat să spunem această poveste cu cât mai multă onestitate și deschidere emoțională.

În cele din urmă, cred că montajul filmului joacă un rol crucial. Le permite spectatorilor să trăiască parcursul lui Marci într-un mod care se simte imediat, intim și captivant emoțional, indiferent dacă îi cunosc sau nu muzica. Cred că această combinație de autenticitate, storytelling puternic și teme universale este ceea ce a făcut ca filmul să iasă în evidență.

Ozana Mazilu (Playtech): A existat vreun moment în care te-ai temut că proiectul nu va fi finalizat, fie din cauza dificultăților de producție, fie din cauza schimbărilor din viața lui Marci?

László Józsa: Filmul a fost lansat într-o perioadă în care Ungaria se afla în mijlocul unei campanii electorale, iar dezbaterea publică în jurul noii legislații a guvernului privind drogurile era deosebit de intensă. Pe măsură ce Marci a devenit ținta atacurilor politice, atmosfera din jurul proiectului a devenit tot mai incertă.

Singurul moment în care m-am temut cu adevărat pentru proiect a fost atunci când politica a început să eclipseze povestea. Nu m-am îndoit niciodată că Marci va rămâne implicat, chiar dacă, în anumite momente, prezența camerei devenise o povară suplimentară într-o perioadă deja copleșitoare din viața lui.

În acele momente, sprijinul HBO a fost incredibil de important. Au susținut filmul și au avut încredere în noi să spunem povestea onest, fără să ne compromitem independența editorială. Asta ne-a dat încrederea de a continua. Credeam că filmul trebuie să rămână fidel subiectului său și că arta și libertatea de exprimare sunt cu atât mai importante atunci când sunt supuse presiunii.

Ozana Mazilu (Playtech): Ce ai învățat despre publicul tânăr și cultura contemporană a tinerilor în timp ce produceai acest film?

László Józsa: Producerea acestui film a fost pentru mine o experiență intensă de învățare. Ceea ce m-a surprins cel mai mult a fost cât de diferit își abordează Marci și generația lui carierele și relația cu publicul.

Marci și echipa lui fac foarte puține compromisuri. În multe privințe, titlul celui de-al doilea album al său, All or Nothing, reflectă întreaga lor mentalitate. Insistă să își dețină propriul brand, să ia propriile decizii și să își asume responsabilitatea atât pentru riscuri, cât și pentru recompense. Sunt profund sceptici față de instituțiile mari și preferă să construiască lucrurile în termenii lor, chiar dacă asta înseamnă să aleagă un drum mult mai incert.

M-a impresionat și cât de direct comunică ei cu publicul. Nu se bazează pe presa tradițională pentru a-și contura imaginea, ci vorbesc cu fanii prin canale pe care le controlează, creând o relație mult mai imediată și mai autentică.

Privind toate acestea de aproape, mi-am dat seama că generațiile tinere gândesc adesea foarte diferit despre succes, independență și libertate creativă. Sunt dispuse să își asume riscuri pe care mulți dintre noi le-am considera nesăbuite, pentru că prețuiesc autenticitatea mai mult decât siguranța. Ca cineaști, uneori ne-am simțit ca niște dinozauri în comparație cu ei, dar a fost și incredibil de inspirațional să le vedem de aproape încrederea și determinarea.

Ozana Mazilu (Playtech): Producțiile documentare locale din Europa Centrală și de Est sunt încă relativ rare pe platformele internaționale de streaming. Crezi că acest lucru se schimbă?

László Józsa: Sper cu siguranță că da. Dar cred și că este parțial responsabilitatea noastră, ca cineaști din Europa Centrală și de Est, să spunem povești care rezonează dincolo de granițele noastre. Cu cât o poveste este mai specifică din punct de vedere cultural, cu atât trebuie să fie mai universală din punct de vedere emoțional. Dacă publicul se poate conecta cu personajele și dilemele lor, limba sau țara de origine devin mult mai puțin importante.

Din fericire, am văzut deja exemple remarcabile din regiune. Honeyland, din Macedonia de Nord, a arătat că o poveste profund locală poate captiva publicul din întreaga lume, iar filme precum Mr. Nobody Against Putin au demonstrat că documentarele din regiunea noastră pot obține recunoaștere internațională majoră și pot declanșa conversații globale.

Cred că platformele de streaming devin mai deschise față de povești locale autentice, pentru că publicul este tot mai curios în legătură cu vieți și perspective pe care nu le cunoaște deja. În același timp, cineaștii din regiunea noastră devin mai ambițioși și mai conectați la nivel internațional, ceea ce face mai ușoară dezvoltarea unor proiecte care pot circula dincolo de granițe.

Sper ca Meant to Be să contribuie la acest impuls. Dacă filmul ajută la convingerea broadcasterilor, festivalurilor și platformelor de streaming că documentarele captivante, construite în jurul personajelor, din Europa Centrală și de Est, au un public internațional, atunci va fi realizat ceva dincolo de propria lui poveste.

Ozana Mazilu (Playtech): Dacă spectatorii din afara Ungariei îl descoperă pe Pogány Induló prin acest film, ce speri să înțeleagă nu doar despre el, ci și despre Ungaria modernă?

László Józsa: Filmul a fost realizat și lansat în ultimii ani ai guvernului condus de Viktor Orbán, într-o perioadă în care discuțiile despre Ungaria, în străinătate, erau adesea dominate de politică. Deși aceste discuții sunt importante, ele surprind rareori felul în care se simte viața de zi cu zi pentru tinerii care cresc în această țară.

Prin povestea lui Marci, sper ca publicul internațional să descopere o altă față a Ungariei moderne. Vede o generație creativă, vocală, ambițioasă și dornică să își definească propria identitate. Faptul că un artist underground, cu o voce atât de intransigentă, a reușit să construiască o comunitate uriașă în rândul tinerilor spune ceva semnificativ despre țară și despre starea de spirit a generației lui.

Filmul nu încearcă să explice direct politica maghiară. În schimb, arată cum climatul politic și social modelează viețile, relațiile și alegerile oamenilor. Urmărind un singur tânăr artist, am vrut să surprindem speranțele, frustrările și contradicțiile unei întregi generații.

Sper ca spectatorii să plece de la film cu o imagine mai complexă a Ungariei, una care merge dincolo de titlurile din presă. Poate vor ajunge să înțeleagă de ce atât de mulți tineri caută voci noi și noi moduri de a se exprima și de ce cultura poate dezvălui uneori mai multe despre o societate decât politica singură.

Ozana Mazilu (Playtech): Filmul surprinde un tânăr artist care devine vocea unei generații, în timp ce se luptă, simultan, cu greutatea acestui rol. Crezi că societatea cere prea mult de la tinerele figuri publice de astăzi?

László Józsa: Cred că cea mai mare diferență astăzi este viteza cu care cineva poate deveni celebru. Pentru generațiile anterioare, succesul venea de obicei mai treptat, oferindu-le artiștilor timp să crească în rolurile lor publice. Social media a schimbat complet acest lucru. Marci a trecut de la statutul de adolescent underground la cel de unul dintre cei mai discutați artiști din Ungaria în doar câteva luni.

Provocarea este că maturitatea emoțională nu se dezvoltă în același ritm cu recunoașterea publică. Marci este încă un tânăr adult, care navighează prin toată incertitudinea, emoțiile și impulsivitatea specifice acestei etape a vieții. În același timp, a devenit imaginea unui brand muzical major, antreprenor și model pentru mii de tineri. Sunt responsabilități uriașe pentru oricine, cu atât mai mult pentru cineva aflat la începutul celui de-al treilea deceniu de viață.

De la tinerele figuri publice de astăzi se așteaptă să fie artiști, oameni de afaceri, influenceri și voci morale, toate în același timp. Fiecare decizie este analizată, fiecare greșeală este amplificată, iar presiunea nu se oprește niciodată cu adevărat, pentru că social media nu doarme niciodată.

Ceea ce face totul și mai dificil este faptul că ei știu că succesul poate dispărea la fel de repede cum a apărut. Aceleași platforme care pot face pe cineva celebru aproape peste noapte se pot întoarce împotriva lui la fel de rapid. Să trăiești cu această conștientizare creează o anxietate constantă. Cred că filmul nostru surprinde această tensiune: entuziasmul unui succes extraordinar, dar și costul emoțional al faptului că porți așteptările unei întregi generații înainte să fi avut șansa de a te maturiza pe deplin.