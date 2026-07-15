ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor Antifraudă

Cine poate intra în atenția inspectorilor fiscali

Extinderea atribuțiilor Antifraudă nu înseamnă că orice persoană fizică va fi verificată automat. Procedura rămâne aceeași și începe doar după o analiză de risc efectuată de ANAF.

Potrivit Codului de procedură fiscală, verificarea situației fiscale personale poate fi declanșată atunci când există o diferență semnificativă între veniturile declarate de contribuabil și cele estimate de autoritățile fiscale. Diferența trebuie să depășească 10% din veniturile declarate și să fie de cel puțin 50.000 de lei.

Înainte de începerea controlului propriu-zis, contribuabilul primește o notificare de conformare și are la dispoziție 30 de zile pentru a furniza explicații sau documente care să clarifice situația fiscală.

Dacă după această etapă suspiciunile rămân, ANAF transmite avizul de verificare și începe oficial controlul.

Inspectorii Antifraudă vor putea aplica și impozitul de 70%

Una dintre cele mai importante modificări este faptul că inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală vor putea stabili direct obligațiile fiscale rezultate din identificarea unor venituri fără sursă justificată.

Potrivit Codului fiscal, veniturile pentru care nu poate fi identificată sursa legală sunt impozitate cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate.

Până la intrarea în vigoare a noului ordin, inspectorii Antifraudă puteau constata existența unor astfel de venituri în timpul controalelor, însă nu aveau competența de a emite deciziile de impunere. Dosarele erau transmise altor structuri din cadrul ANAF, care reluau analiza și procedurile de verificare.