Pe ce loc se află România în clasamentul aurului deținut. Cum arată noua cursă globală pentru metalul prețios

Pe fondul tensiunilor geopolitice, al conflictelor internaționale și al incertitudinilor economice, investitorii și băncile centrale s-au orientat tot mai mult către active considerate sigure. În anumite momente, prețul aurului a depășit pragurile psihologice de 5.100 – 5.500 de dolari pe uncie, atingând niveluri fără precedent.

Cât aur deține România

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României pentru aprilie 2026, rezerva oficială de aur a țării este de 103,63 tone, ceea ce o plasează în jurul locului 33 în lume în clasamentul rezervelor oficiale de aur ale băncilor centrale. Această cantitate nu s-a modificat din 2009. BNR nu a cumpărat și nici nu a vândut aur în ultimii 17 ani, preferând să mențină un nivel constant al rezervelor.

La prețurile actuale ale pieței, rezerva de aur a României valorează peste 13,1 miliarde de euro. Raportat la populație, România deține aproximativ 5,5 grame de aur pentru fiecare locuitor, iar metalul prețios reprezintă circa 16,7% din totalul rezervelor internaționale ale țării.

În regiune, România este depășită de Polonia (aproape 600 de tone după achizițiile masive din ultimii ani), Turcia (peste 600 de tone) si de Ungaria, care a ajuns la aproximativ 110 tone.

Unde este păstrat aurul României

O parte importantă a tezaurului nu se află în țară. Din cele 103,63 tone, aproximativ 61,2 tone sunt păstrate în custodie la Bank of England, în timp ce restul se află în seifurile Băncii Naționale a României.

Subiectul a fost intens discutat în ultimii ani, însă BNR a susținut constant că păstrarea unei părți a rezervei în unul dintre cele mai importante centre financiare ale lumii oferă avantaje de lichiditate și credibilitate.

Polonia, campioana cumpărătorilor de aur

Dacă România a ales stabilitatea, alte state au accelerat puternic achizițiile. Cel mai spectaculos exemplu este Polonia. Banca Națională a Poloniei a cumpărat în 2025 peste 102 tone de aur, depășind ritmul deja ridicat din anul precedent.