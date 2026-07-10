De ce aurul României stă în seifurile Băncii Angliei. Avantajul despre care puțini români știu, lingourile rămân la Londra

Dacă lingourile se află deja la Londra, unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru tranzacțiile cu aur, ele pot fi utilizate rapid pe piața internațională. Dacă aceeași cantitate de aur ar fi depozitată în România, iar statul ar avea nevoie să o mobilizeze pentru o operațiune externă, ar putea apărea costuri și întârzieri legate de transport, securitate și verificarea lingourilor.

„Păstrarea aurului în custodie în străinătate, într-un cont alocat, la un custode precum Banca Angliei, un custode prestigios și una din cele mai sigure bănci centrale din lume, conferă garanția că rezerva de aur respectă condițiile standard și poate fi utilizată imediat pe piața metalelor prețioase pentru tranzacționare”, a explicat BNR, într-un răspuns transmis Antena3.ro.

Ce înseamnă că aurul poate fi folosit imediat

Un exemplu simplu ajută la înțelegerea situației. Să presupunem că BNR ar decide, într-un anumit context financiar, să realizeze o tranzacție cu o parte din aur. Lingourile aflate deja la Londra sunt poziționate direct într-o piață internațională majoră și pot fi mobilizate fără ca România să organizeze transportul fizic din țară către un centru financiar extern.

Acesta este motivul pentru care locul de depozitare contează. Aurul nu este păstrat la Londra pentru că nu ar exista seifuri sigure în România, ci pentru că o parte din rezervă trebuie să fie, în viziunea BNR, ușor accesibilă pentru operațiuni internaționale.

Lingourile respectă un standard recunoscut în toată lumea

Un alt avantaj important este standardul „Good Delivery” al London Bullion Market Association, cunoscută sub acronimul LBMA. Pe înțelesul tuturor, acesta funcționează ca o garanție internațională privind caracteristicile și calitatea lingourilor acceptate pe piața profesionistă a aurului.

Lingourile păstrate la Banca Angliei și conforme cu acest standard pot fi acceptate rapid în tranzacții, fără proceduri suplimentare costisitoare pentru verificarea calității.

BNR explică faptul că mobilizarea lor se poate face „fără a mai implica alte costuri de transport și resurse suplimentare pentru verificarea calității”, tocmai deoarece Banca Angliei acceptă lingouri conforme cu standardul internațional.

Aurul de la Londra rămâne proprietatea României

Una dintre cele mai frecvente temeri legate de aurul depozitat în străinătate este că România nu ar mai avea control asupra lui. BNR precizează însă că lingourile sunt păstrate într-un „cont alocat”.