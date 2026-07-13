Românii cumpără tot mai mult alcool din piața neagră din cauza taxelor din ce în ce mai mari. Cât a pierdut statul din piața taxată

Diferența de aproximativ șase milioane de lei poate părea redusă raportată la valoarea totală a veniturilor, însă comparația devine relevantă atunci când este luată în calcul creșterea taxării.

Față de 2024, acciza aplicată băuturilor spirtoase a crescut cu 26% pe litru de produs, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 4,5 lei. Cu alte cuvinte, statul taxează semnificativ mai mult fiecare litru declarat și vândut în piața legală, dar suma totală colectată nu a crescut. Motivul este că baza asupra căreia se aplică această taxă s-a redus puternic.

Echivalentul a 8,3 milioane de sticle a dispărut din piața taxată

Calculele asociației arată că volumele fiscalizate de băuturi spirtoase sunt cu aproximativ 23% sub nivelul înregistrat în perioada similară din 2024. Raportată la sticle standard de 700 de mililitri, scăderea este echivalentă cu aproximativ 8,3 milioane de sticle care nu se mai regăsesc în piața fiscalizată.

Acest lucru nu înseamnă automat că românii au redus consumul de alcool în aceeași proporție. O parte dintre consumatori pot cumpăra mai puțin din cauza prețurilor mai mari, însă reprezentanții industriei avertizează că o parte a cererii se poate muta către piața nefiscalizată.

„Datele arată foarte clar că majorarea repetată a accizelor și-a atins limitele de eficiență. Nu putem vorbi despre o politică fiscală de succes atunci când baza de impozitare se reduce dramatic”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România.

Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să găsească un echilibru între veniturile bugetare, competitivitatea producătorilor și combaterea comerțului ilegal.

Între 30% și 40% din consum ar putea fi netaxat

Dimensiunea pieței nefiscalizate este una dintre principalele probleme semnalate de industrie. Un studiu Roland Berger publicat în octombrie 2025 estima că între 30% și 40% din consumul de băuturi spirtoase din România este netaxat. Aici intră producția ilicită, contrabanda și produsele contrafăcute.

Pierderile pentru buget sunt estimate la 45-65 de milioane de euro anual. Problema nu este însă doar una fiscală. Produsele realizate sau comercializate în afara circuitelor legale pot prezenta riscuri pentru sănătate, deoarece nu trec prin aceleași controale de calitate și trasabilitate ca băuturile vândute oficial.