Coperto, kuver sau couvert, taxa care îi surprinde pe români în vacanță. Ce este și de ce apare mereu pe bonul primit la restaurante

În Portugalia, de exemplu, sistemul este cunoscut sub denumirea de „couvert”. Pâinea, untul, măslinele sau alte gustări aduse la începutul mesei pot avea un preț separat. Clientul nu este obligat să le consume și le poate refuza dacă nu le dorește.

Situații asemănătoare pot fi întâlnite în Grecia, unde pâinea sau alte produse aduse automat pot apărea separat pe nota de plată, în funcție de politica localului. Tocmai de aceea, înainte să începi să le consumi, este util să întrebi simplu dacă sunt incluse sau se plătesc.

În Italia apare „coperto”, o taxă calculată pentru fiecare persoană

Cel mai cunoscut exemplu este cel din Italia. În multe restaurante, turiștii descoperă pe bon termenul „coperto”, urmat de o sumă calculată în funcție de numărul persoanelor așezate la masă. Dacă un restaurant percepe, de exemplu, câțiva euro coperto pentru fiecare client, o familie de patru persoane va plăti taxa de patru ori. Costul poate acoperi pregătirea mesei, tacâmurile, vesela, șervețelele, pâinea sau alte elemente asociate servirii.

Important este că această sumă nu reprezintă bacșișul ospătarului. Coperto este stabilit de restaurant și apare separat pe nota de plată.

În Italia, existența taxei trebuie comunicată clientului înainte de comandă, de regulă prin informațiile afișate în meniu. Din acest motiv, turiștii ar trebui să verifice partea de jos sau ultimele pagini ale meniului, unde pot apărea mențiuni privind costurile suplimentare.

Kuverul, bacșișul și taxa de serviciu sunt trei lucruri diferite

Confuzia apare frecvent pentru că un client poate vedea mai multe tipuri de costuri asociate aceleiași mese. Kuverul este legat de locul pregătit pentru client și de serviciile de bază ale mesei. Termenul provine din francezul „couvert”, folosit inițial pentru a desemna farfuria, tacâmurile, paharul și celelalte obiecte pregătite pentru o persoană.

Bacșișul este, în principiu, suma pe care clientul decide să o lase suplimentar pentru serviciul primit. Taxa de serviciu, cunoscută uneori sub denumirea de „service charge”, este un cost stabilit de restaurant și poate fi calculat procentual în raport cu valoarea consumației.