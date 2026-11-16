Pașaportul bateriei din 2027: va deveni istoricul acumulatorului mai important decât kilometrajul unui EV?
Într-un anunț pentru o mașină electrică la mâna a doua, kilometrajul poate fi informația care te face să închizi pagina înainte să ajungi la fotografii. La 120.000 de kilometri, te gândești că bateria a muncit prea mult. La 45.000, ești tentat să lași deoparte aceeași grijă, chiar dacă nu știi cum a fost folosită mașina și nici cât timp a stat nemișcată. E o scurtătură omenească: cifra există, e ușor de înțeles și am învățat, în ani de cumpărat automobile, să-i dăm o greutate pe care nu o are întotdeauna.
Din 18 februarie 2027, bateriile de tracțiune ale vehiculelor electrice introduse pe piața Uniunii Europene sau puse în funcțiune în condițiile regulamentului vor avea un pașaport digital. Miza, pentru cine cumpără o electrică folosită, este să poată judeca separat mașina și bateria. Cât de mult va ajuta documentul depinde însă de ce date vei putea consulta și de cât de bine vei ști să le citești.
Ce primește un pașaport și ce poți afla din codul QR
Regulamentul european privind bateriile stabilește obligația pentru fiecare baterie de vehicul electric vizată, pentru bateriile destinate mijloacelor de transport ușoare, precum anumite biciclete și trotinete electrice, și pentru bateriile industriale cu o capacitate de peste 2 kWh. Pragul de 2 kWh privește această ultimă categorie; pentru o baterie de vehicul electric, motivul pentru care are pașaport este categoria din care face parte. Identificarea se face printr-un cod QR care trimite la înregistrarea asociată unui identificator unic. Faptul că zece mașini au același model de acumulator nu înseamnă că toate zece au același pașaport.
Data privește bateria și momentul relevant din viața ei comercială. Un automobil care circulă deja astăzi în România nu capătă automat un dosar electronic la 18 februarie 2027, iar simpla lui revânzare nu construiește din urmă istoricul lipsă. Poți întâlni, prin urmare, două mașini aproape identice ca an și aspect, dintre care una are un acumulator pentru care există pașaport, iar cealaltă nu. Dacă bateria a fost schimbată sau recondiționată, clarifică ce unitate este efectiv montată, când a intrat pe piață și ce documente o însoțesc. Regulamentul prevede, pentru anumite schimbări de statut, un pașaport nou legat de cel anterior.
Mai există o diferență între ce se poate stoca și ce poți vedea după o scanare. O parte publică descrie modelul: de exemplu, informații de identificare, date despre compoziție și parametri declarați, în măsura în care cerințele respective se aplică. Datele despre starea de sănătate a exemplarului, utilizarea lui și anumite evenimente înregistrate fac parte din zone cu acces restricționat. Comisia Europeană distinge între public, autorități și persoanele cu interes legitim, pentru care regulile de acces se detaliază separat. Un cod lăsat la vedere nu este promisiunea că orice vizitator va putea citi, pe propriul telefon, tot ce vede atelierul.
De ce 100.000 de kilometri nu spun câtă energie mai încape în baterie
Nivelul de încărcare îți spune câtă energie ai la dispoziție în acel moment, raportat la ceea ce poate folosi bateria acum. Starea de sănătate, abreviată SoH, încearcă să descrie ce s-a schimbat față de o referință. Dacă un raport folosește un indicator bazat pe capacitate și valoarea este 90%, ideea este că acumulatorul mai oferă aproximativ nouă zecimi din capacitatea folosită ca referință de acel raport. O baterie poate fi încărcată până la 100% pe ecranul din bord și să fi pierdut între timp o parte din capacitatea pe care o avea când era nouă.
Contează cum a fost obținută estimarea. Calculatorul bateriei deduce starea acesteia din măsurători și din comportamentul observat, iar rezultatul poate depinde de informațiile recente, de condițiile testului ori de metoda producătorului. Autonomia afișată imediat după încărcare spune altceva: este o estimare de drum, influențată, printre altele, de consumul anterior și de condițiile de mers. O valoare slabă într-o dimineață geroasă nu demonstrează că bateria s-a degradat peste noapte. La fel, o autonomie convingătoare după un traseu urban blând nu ține loc de raport de stare.
Imaginează-ți două electrice cu același tip de baterie. Una a făcut naveta aproape în fiecare zi, iar cealaltă a fost folosită ocazional și a petrecut luni întregi cu bateria aproape plină, într-un loc unde vara se încălzește puternic. Kilometrajul o va favoriza pe a doua. Uzura acumulatorului poate spune altă poveste, pentru că există atât îmbătrânire în timpul folosirii, cât și îmbătrânire în timp. Temperatura, modul de încărcare și cât de mult stă bateria la anumite niveluri de încărcare pot conta, iar efectul diferă în funcție de chimie și de felul în care mașina își protejează acumulatorul. Nici numărul încărcărilor rapide, luat singur, nu dă un verdict.
Apoi vine diferența dintre procent și utilitate. Într-un exemplu simplificat, 90% dintr-o capacitate de referință de 60 kWh înseamnă 54 kWh. La un consum mediu de 18 kWh la 100 km, ai avea teoretic aproximativ 300 km dacă ai folosi toată acea energie. În viața reală lași o rezervă, iar iarna, pe autostradă sau la urcarea spre munte, consumul poate fi mai mare. Valoarea unui raport bun este că te ajută să faci un calcul pentru viața ta, nu să câștigi o discuție despre cât de mare ar trebui să fie procentul din document.
Ce merită să ceri când cumperi o electrică la mâna a doua
Începe cu lucrurile care se pot verifica: seria de șasiu, actele mașinii, facturile de service și documentele bateriei, dacă a fost înlocuită sau reparată. Dacă vânzătorul are un raport de sănătate, cere data, metoda și explicația indicatorului, nu doar fotografia unei cifre încercuite. Un test făcut recent pentru exemplarul pe care îl cumperi îți este mai util decât un certificat generic despre fiabilitatea modelului. Dacă datele individuale ale pașaportului nu îți sunt direct accesibile, discută cu vânzătorul ce poate documenta și solicită o inspecție independentă înainte să plătești avansul.
Separat de pașaport, regulamentul prevede acces de citire la anumiți parametri ai sistemului de management al bateriei pentru persoana care a cumpărat-o legal sau pentru un terț care acționează în numele său, în scopuri precum evaluarea valorii reziduale. Înainte de o tranzacție, distincția este practică: poți cere vânzătorului să obțină datele ori să autorizeze verificarea, fără să presupui că simpla calitate de posibil cumpărător îți deschide toate înregistrările.
Merită să știi și în ce condiții mai poți folosi garanția. Un certificat de sănătate nu prelungește termenul de garanție și nu stabilește singur dacă o reparație va fi acoperită. Verifică data de început, limita de kilometri, condițiile de transfer și pragul de capacitate, dacă acesta figurează în garanția producătorului pentru acel vehicul. Dacă mașina vine din altă piață sau a fost reparată după un impact, cere o explicație scrisă despre ce se poate verifica și unde. Garanția bateriei și garanția generală a vehiculului pot avea reguli diferite.
Păstrează și inspecția clasică. Pașaportul nu îți spune în ce stare sunt anvelopele, dacă direcția a rămas corectă după o lovitură la bordură sau în ce condiții funcționează încălzirea iarna. O baterie cu o capacitate estimată bună poate avea nevoie de o verificare suplimentară dacă există erori, urme de impact sub podea sau probleme repetate la încărcare. Și reciproca e utilă: un acumulator modest ca autonomie poate fi suficient pentru drumurile tale, dacă mașina este sănătoasă, prețul reflectă situația și poți încărca unde o parchezi.
Cum se poate schimba prețul unei mașini cu istoric verificabil
Pe piața de second hand, informațiile care lipsesc sunt adesea taxate printr-un preț mai mic sau printr-o tranzacție abandonată. Este greu să plătești cât cere proprietarul unei electrice dacă nu ai cum să diferențiezi o baterie bine păstrată de una care îți va restrânge drumurile imediat ce vine iarna. Un istoric care arată intervențiile relevante, data raportului și starea de sănătate poate face negocierea mai puțin dependentă de reputația mărcii sau de cât de convingător sună anunțul. Datele pot ajuta și mașinile cu rulaj mare, dacă exemplarul concret a îmbătrânit bine.
La început, efectul va fi inegal. Vehiculele pentru care se aplică obligația trebuie mai întâi să ajungă în parcurile auto, apoi să fie revândute în număr suficient. Între timp, multe electrice de pe piața românească vor continua să fie evaluate prin documente de service și teste, indiferent cât de util devine pașaportul pentru modelele mai noi. Nici într-un anunț cu date complete nu vei putea pune toate bateriile în ordine pe baza unui singur procent: două mașini cu același SoH pot avea capacități utile diferite, viteze de încărcare care schimbă durata unui drum și costuri de reparație greu de comparat.
Există și perspectiva proprietarului care vinde. Își poate păstra rapoartele din service, documentele de garanție și dovada lucrărilor asupra acumulatorului, astfel încât informațiile să rămână inteligibile și după ce mașina își schimbă dealerul sau țara. Este posibil ca un cumpărător să accepte mai ușor un preț mai mare dacă diferența se vede în capacitatea disponibilă și în starea mașinii, dar un pașaport fără date recente nu justifică singur un asemenea avantaj. În cele din urmă, istoricul trebuie să reducă o incertitudine pe care ambele părți o pot numi, nu doar să adauge încă un document la dosar.
Va cântări, așadar, istoricul acumulatorului mai mult decât kilometrajul? Pentru autonomia pe care o cumperi și pentru riscul specific bateriei, adesea da, dacă datele sunt accesibile, recente și explicate. Pentru uzura întregii mașini, kilometrii rămân o piesă utilă din probă. Abia când le pui împreună poți afla de ce electrica de 120.000 de kilometri merită drumul până la vânzător, iar cea de 45.000 merită, poate, încă o întrebare înainte să pleci de acasă.