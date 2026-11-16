Ce primește un pașaport și ce poți afla din codul QR

Regulamentul european privind bateriile stabilește obligația pentru fiecare baterie de vehicul electric vizată, pentru bateriile destinate mijloacelor de transport ușoare, precum anumite biciclete și trotinete electrice, și pentru bateriile industriale cu o capacitate de peste 2 kWh. Pragul de 2 kWh privește această ultimă categorie; pentru o baterie de vehicul electric, motivul pentru care are pașaport este categoria din care face parte. Identificarea se face printr-un cod QR care trimite la înregistrarea asociată unui identificator unic. Faptul că zece mașini au același model de acumulator nu înseamnă că toate zece au același pașaport.

Data privește bateria și momentul relevant din viața ei comercială. Un automobil care circulă deja astăzi în România nu capătă automat un dosar electronic la 18 februarie 2027, iar simpla lui revânzare nu construiește din urmă istoricul lipsă. Poți întâlni, prin urmare, două mașini aproape identice ca an și aspect, dintre care una are un acumulator pentru care există pașaport, iar cealaltă nu. Dacă bateria a fost schimbată sau recondiționată, clarifică ce unitate este efectiv montată, când a intrat pe piață și ce documente o însoțesc. Regulamentul prevede, pentru anumite schimbări de statut, un pașaport nou legat de cel anterior.

Mai există o diferență între ce se poate stoca și ce poți vedea după o scanare. O parte publică descrie modelul: de exemplu, informații de identificare, date despre compoziție și parametri declarați, în măsura în care cerințele respective se aplică. Datele despre starea de sănătate a exemplarului, utilizarea lui și anumite evenimente înregistrate fac parte din zone cu acces restricționat. Comisia Europeană distinge între public, autorități și persoanele cu interes legitim, pentru care regulile de acces se detaliază separat. Un cod lăsat la vedere nu este promisiunea că orice vizitator va putea citi, pe propriul telefon, tot ce vede atelierul.

De ce 100.000 de kilometri nu spun câtă energie mai încape în baterie

Nivelul de încărcare îți spune câtă energie ai la dispoziție în acel moment, raportat la ceea ce poate folosi bateria acum. Starea de sănătate, abreviată SoH, încearcă să descrie ce s-a schimbat față de o referință. Dacă un raport folosește un indicator bazat pe capacitate și valoarea este 90%, ideea este că acumulatorul mai oferă aproximativ nouă zecimi din capacitatea folosită ca referință de acel raport. O baterie poate fi încărcată până la 100% pe ecranul din bord și să fi pierdut între timp o parte din capacitatea pe care o avea când era nouă.

Contează cum a fost obținută estimarea. Calculatorul bateriei deduce starea acesteia din măsurători și din comportamentul observat, iar rezultatul poate depinde de informațiile recente, de condițiile testului ori de metoda producătorului. Autonomia afișată imediat după încărcare spune altceva: este o estimare de drum, influențată, printre altele, de consumul anterior și de condițiile de mers. O valoare slabă într-o dimineață geroasă nu demonstrează că bateria s-a degradat peste noapte. La fel, o autonomie convingătoare după un traseu urban blând nu ține loc de raport de stare.

Imaginează-ți două electrice cu același tip de baterie. Una a făcut naveta aproape în fiecare zi, iar cealaltă a fost folosită ocazional și a petrecut luni întregi cu bateria aproape plină, într-un loc unde vara se încălzește puternic. Kilometrajul o va favoriza pe a doua. Uzura acumulatorului poate spune altă poveste, pentru că există atât îmbătrânire în timpul folosirii, cât și îmbătrânire în timp. Temperatura, modul de încărcare și cât de mult stă bateria la anumite niveluri de încărcare pot conta, iar efectul diferă în funcție de chimie și de felul în care mașina își protejează acumulatorul. Nici numărul încărcărilor rapide, luat singur, nu dă un verdict.

Apoi vine diferența dintre procent și utilitate. Într-un exemplu simplificat, 90% dintr-o capacitate de referință de 60 kWh înseamnă 54 kWh. La un consum mediu de 18 kWh la 100 km, ai avea teoretic aproximativ 300 km dacă ai folosi toată acea energie. În viața reală lași o rezervă, iar iarna, pe autostradă sau la urcarea spre munte, consumul poate fi mai mare. Valoarea unui raport bun este că te ajută să faci un calcul pentru viața ta, nu să câștigi o discuție despre cât de mare ar trebui să fie procentul din document.