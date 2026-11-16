Jaguar Land Rover, pierderi uriașe și 4.000 de locuri de muncă eliminate. Gigantul auto britanic, lovit de concurența din China și tranziția la mașinile electrice

Potrivit The Guardian, compania a anunțat eliminarea a 4.000 de locuri de muncă, în contextul unor condiții comerciale dificile și al scăderii vânzărilor în China și Orientul Mijlociu. Conducerea avertizează că industria auto europeană riscă să piardă teren în fața rivalilor asiatici dacă Marea Britanie și Uniunea Europeană nu își consolidează cooperarea.

Pierderi de 451 de milioane de lire și mii de angajați care părăsesc compania

În perioada iulie-septembrie 2026, Jaguar Land Rover a înregistrat venituri de 5,9 miliarde de lire sterline, însă rezultatul financiar a fost afectat puternic de restructurare.

Costurile asociate eliminării celor 4.000 de posturi au ajuns la aproximativ 530 de milioane de lire sterline. Compania precizează că majoritatea plecărilor vor avea loc prin programe de disponibilizare voluntară, fiind deja confirmate 3.000 de concedieri.

Cei mai mulți dintre angajații vizați urmează să părăsească grupul la sfârșitul lunii noiembrie.

Fără cheltuielile extraordinare de restructurare, activitatea operațională ar fi înregistrat un profit modest. Totuși, scăderea cererii pe piețele internaționale continuă să afecteze rezultatele constructorului.

Situația vine după un alt episod dificil. În 2025, Jaguar Land Rover a fost paralizată de un atac cibernetic, care a provocat întreruperi majore ale producției și pierderi financiare considerabile.

Concurența din China pune presiune pe producătorii europeni

PB Balaji, directorul general Jaguar Land Rover, consideră că Marea Britanie și Uniunea Europeană trebuie să colaboreze mai strâns pentru a face față expansiunii constructorilor chinezi.

Producătorii europeni investesc miliarde în dezvoltarea automobilelor electrice, în timp ce companii precum BYD beneficiază de capacități industriale extinse și de prețuri competitive.

Presiunea este vizibilă inclusiv în Europa, unde automobilele electrice chinezești second-hand pot fi cumpărate cu până la 40% mai ieftin, complicând și mai mult situația mărcilor tradiționale.

O altă problemă o reprezintă regulile comerciale post-Brexit. Începând cu 1 ianuarie 2027, noile cerințe privind originea componentelor ar putea determina aplicarea unor tarife vamale de 10% automobilelor electrice comercializate între UE și Marea Britanie, dacă folosesc baterii provenite din Asia și nu îndeplinesc condițiile acordului.

Industria auto solicită amânarea acestor reguli, iar Balaji avertizează că barierele comerciale suplimentare ar putea încetini tranziția către mobilitatea electrică.

Jaguar Land Rover pariază pe electrificare și extinderea în Statele Unite

În ciuda dificultăților, grupul controlat de conglomeratul indian Tata continuă investițiile în automobile electrice.

Compania a început producția primului Range Rover complet electric la fabrica din Solihull, urmând să extindă gama cu versiuni electrice Range Rover Sport și Defender.

În paralel, Jaguar își continuă transformarea într-o marcă de lux exclusivistă, strategie ilustrată de noul Jaguar Type 01, automobilul electric de peste 1.000 CP.

JLR negociază și un acord cu Stellantis pentru producerea unor automobile Land Rover în Statele Unite, încercând să își consolideze prezența pe piața americană.

Conducerea a confirmat, de asemenea, dezvoltarea unei noi generații Discovery.

Pentru Jaguar Land Rover, provocarea nu este doar recuperarea pierderilor financiare, ci și adaptarea la o industrie în care electrificarea, concurența chineză și politicile comerciale schimbă rapid regulile jocului.