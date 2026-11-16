De ce apar depunerile negre la baza injectorului și ce simptome le însoțesc

La motoarele diesel cu injecție directă, injectorul trebuie să fie fixat ferm în chiulasă, iar zona de contact cu camera de ardere trebuie să rămână etanșă. În multe configurații, această etanșare este realizată cu ajutorul unei șaibe metalice, de regulă din cupru, care se deformează controlat în timpul montajului pentru a compensa micile neregularități ale suprafețelor de contact. Dacă șaiba nu mai etanșează corespunzător, o parte dintre gazele fierbinți rezultate din ardere pot pătrunde prin spațiul dintre injector și chiulasă, transportând particule de funingine și reziduuri care se depun treptat în exterior.

Inițial, problema poate fi însoțită de un zgomot ritmic, asemănător unui pufăit sau unei scăpări de presiune, sincronizat cu funcționarea motorului. Ulterior, în jurul injectorului pot apărea depuneri negre, uneori cu consistența gudronului, care se întăresc sub influența temperaturii. Pot exista și mirosuri de gaze de ardere în compartimentul motor, dificultăți la pornire sau o funcționare neregulată, deși aceste manifestări nu apar obligatoriu în fiecare caz. Este importantă diferențierea depunerilor provenite din gazele de ardere de scurgerile de motorină de pe conductele de alimentare sau retur, care necesită un diagnostic și o intervenție diferite.

Cum se verifică etanșarea și de ce schimbarea șaibei nu rezolvă întotdeauna problema

Primul pas într-un diagnostic corect este curățarea controlată a zonei și identificarea sursei depunerilor, fără introducerea impurităților în sistemul de injecție. Mecanicul trebuie să verifice fixarea injectorului, eventualele scăpări de gaze și starea componentelor de alimentare. Dacă se confirmă pierderea etanșeității la bază, injectorul poate necesita demontare pentru inspectarea șaibei și a suprafeței de sprijin din chiulasă. Operațiunea trebuie efectuată cu scule adecvate, deoarece depunerile întărite pot face extragerea dificilă, iar forțarea componentei poate provoca deteriorări suplimentare.

Înlocuirea șaibei de etanșare reprezintă o parte importantă a reparației, dar nu garantează rezolvarea problemei dacă suprafața pe care aceasta se sprijină este erodată, carbonizată sau deformată. În asemenea situații, poate fi necesară recondiționarea controlată a locașului injectorului, folosind unelte potrivite și respectând limitele de prelucrare ale chiulasei. De asemenea, șuruburile și elementele de fixare trebuie verificate și înlocuite atunci când procedura producătorului o impune, iar strângerea trebuie realizată la cuplul și unghiul specificate pentru motorul respectiv.

O greșeală frecventă este asocierea automată a depunerilor negre cu necesitatea înlocuirii injectorului complet. Dacă injectorul funcționează corect din punct de vedere electric și hidraulic, iar problema provine exclusiv din etanșarea sa mecanică, achiziționarea unei componente noi poate reprezenta o cheltuială inutilă. În schimb, dacă există și probleme de pulverizare, corecții anormale ale injecției sau pierderi interne, sunt necesare verificări suplimentare pentru a stabili dacă injectorul trebuie reparat ori înlocuit.

Pentru proprietarul unei Dacia Logan diesel, depunerile negre din jurul injectorului reprezintă un motiv de verificare promptă, nu o condamnare automată a motorului. Cu cât pierderea de etanșeitate este identificată mai devreme, cu atât sunt mai mari șansele ca reparația să se limiteze la componentele de fixare și etanșare. Amânarea poate permite acumularea unor depozite dure, deteriorarea suprafețelor de contact și complicarea demontării, transformând o problemă localizată într-o intervenție cu un cost mult mai ridicat.