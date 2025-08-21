De ce nu mai rezistă căsniciile „ca pe vremea bunicilor”. Un psiholog a explicat cele mai frecvente cauze ale divorțurilor: „Vin la terapie prea târziu”. EXCLUSIV

Privim în jur și vedem tot mai multe despărțiri, chiar și la oameni care păreau să aibă relații perfecte, și ne întrebăm dacă dragostea adevărată mai există „ca pe vremea bunicilor”. Adevărul este însă că realitatea din spatele ușilor închise este mult mai complicată. Și nici psihologii nu pot înțelege un cuplu fără să cunoască toate detaliile. Ioana Dianeș ne-a dezvăluit care sunt cauzele frecvente pentru care se ajunge la divorț și ce șanse există ca o căsnicie să fie salvată, pentru a înțelege mai bine fenomenul.

Mai există sau nu iubire „ca pe vremuri”?

De multe ori, filmele de dragoste și cărțile cu final fericit ne fac să visăm la o iubire ca în povești: oameni care se cunosc la 16 ani, formează o familie, construiesc o casă și ajung, la bătrânețe, tot împreună. Realitatea, însă, este mai complicată. Mintea noastră tinde să idealizeze aceste istorii, iar ceea ce vedem de la suprafață spune foarte puțin despre adevărata complexitate a relațiilor. Tocmai de aceea, astăzi, chiar și cuplurile trecute de prima tinerețe ajung uneori la divorț, surprinzându-ne și contrazicând imaginea perfectă pe care ne-o creăm despre dragoste.

„La vârsta senectuții avem două categorii de persoane: cele care își idealizează foarte mult trecutul și consideră că totul a fost minunat pentru că erau tineri și cele care văd totul într-o lumină negativă. Își reevaluează viața și sunt foarte critici cu tot ce li s-a întâmplat. Persoanele pe care le-am cunoscut au rupt relații cu cei din familie, suferă mult în viața de zi cu zi, pentru că privesc trecutul printr-o lupă care arată multă nefericire”, ne-a explicat Diana Ioaneș, psihoterapeut.

Pe de altă parte, bunicii nu aveau atât de multe opțiuni precum avem noi, în era internetului. Dacă, în urmă cu 50-100 de ani, tinerii se întâlneau în proximitate, poate la muncă, unde începeau să meargă încă de la 14-15 ani, astăzi persoanele de la celălalt capăt al globului sunt la un click distanță. Deși este un beneficiu, reprezintă și una dintre cauzele care duc la divorț.

„O cauză a divorțurilor este ideea pe care o au tinerii de azi, destul de reală, că pot întâlni oricând pe altcineva mai bun, care poate fi mai potrivit decât persoana cu care sunt acum în relație. Aceasta a schimbat major ideea despre căsătorie și efortul depus pentru a păstra o relație”, a subliniat Diana Ioaneș.

Femeile nu se mai tem de divorț

Statisticile arată că este adevărat: numărul divorțurilor este în creștere, la fel și vârsta la care tinerii se decid să-și întemeieze o familie. Femeile nu se mai tem să iasă din relații în care nu se mai simt împlinite și fericite, o putere care a venit odată cu emanciparea și independența, inclusiv cea financiară.

„Femeia începe să fie din ce în ce mai valorizată într-o societate și mai puțin blamată în cazul unui divorț. În comunism se divorța destul de greu, pentru că asta împiedica accesul și evoluția în carieră. A fost chiar o situație în care o persoană a fost refuzată să devină director de fabrică pentru că era divorțată. Se reproșa: ‘Păi tu nu poți conduce o familie și vrei să conduci mii de oameni?’. Căsătoria era cumva o garanție a seriozității unei persoane, iar divorțul era blamat mai ales în cazul femeilor. Mai mult, femeile care voiau să divorțeze nu erau acceptate nici măcar de propria familie. Dacă o femeie se întorcea acasă cu copiii și spunea că nu mai poate trăi cu acel om, era adesea întoarsă de familia ei. Se spunea: ‘Te-ai căsătorit cu el, trebuie să rămâi acolo.’ Iar dacă protesta: ‘Dar mă bate, se poartă urât cu mine?’, răspunsul era: ‘Nu, ne faci de râs dacă te întorci cu copiii, așa că du-te înapoi cu el’. Acest fenomen era des întâlnit și arată cum erau tratate femeile acum 50 de ani”, menționează Diana Ioaneș.

Multe cupluri nu sunt, de la început, pregătite pentru căsătorie

Un alt factor care duce la divorț este imaturitatea celor care aleg să se căsătorească. Mulți nu sunt pregătiți pentru ceea ce înseamnă cu adevărat o familie. „Ard” etape importante ale unei relații și ajung să constate că, de fapt, sunt doi străini.

„Imaturitatea tinerilor din ziua de astăzi, așteptările nerealiste și faptul că nu sunt pregătiți pentru intimitate reprezintă cauze importante ale divorțurilor. Ei idealizează foarte mult căsătoria și nu trec prin etapele unei relații. După etapa atracției și a îndrăgostirii, mulți iau decizia căsătoriei fără să parcurgă etapa cunoașterii, sesizarea diferențelor, consolidarea relației, crearea încrederii și deschiderea față de celălalt, arătându-și vulnerabilitatea. Abia după aceste etape vine angajamentul și maturizarea împreună”, ne-a spus Diana Ioaneș.

Infidelitatea, cauza principală a divorțurilor din ziua de astăzi

O constatare a specialistei a fost că, în zilele noastre, de multe ori se ajunge la divorț din cauza infidelității. De altfel, acesta este și motivul principal care îi aduce pe bărbați la cabinetul său.

„O relație în care unul dintre parteneri a fost infidel are foarte mici șanse să mai funcționeze. În cabinetul meu, în șapte din zece situații când un bărbat se programează, motivul este legat de relația de cuplu: fie a fost înșelat, fie a aflat că partenera are pe altcineva, fie i se spune că, fără psiholog, relația nu va putea continua. Femeile vin la psiholog din motive mult mai variate: pentru probleme de cuplu, pentru a se cunoaște mai bine, a schimba comportamente repetitive, a-și vindeca rănile din trecut sau a-și îmbunătăți relațiile cu părinții. Astfel, bărbații aflați în impas în cuplu par mai vulnerabili și caută ajutor”, a dezvăluit Diana Ioaneș.

Relațiile ar putea fi salvate, dar se ajunge prea târziu la terapie

Diana subliniază un lucru esențial: psihologii nu dau sfaturi, dar tinerii căsătoriți ar face bine să ceară ajutorul unui specialist încă de la primele conflicte repetitive. „Orice problemă care devine cronică și trece de șase luni se va vindeca mult mai greu”, avertizează ea, îndemnând cuplurile să nu aștepte ca tensiunile să se agraveze.

Totuși, puțini iau în considerare această recomandare. De obicei, a constatat ea, cuplurile ajung la terapie când mai rămâne foarte puțin timp până la divorț, iar decizia separării este deja aproape luată.

„Vin târziu. La începutul carierei mele de psiholog credeam că nu mă descurc în terapia de cuplu, pentru că, dacă rata de succes în terapie e undeva la 70%, la cupluri era de doar 20-30%. Mi se părea că nu fac ce trebuie și că nu reușesc să-i ajut pe acei oameni. Cumva îmi reproșam că nu sunt suficient de bună pe acest aspect. Ulterior, căpătând experiență și discutând cu colegii mei, am constatat că situația era similară și în cabinetele lor. Ce am observat după aproape 30 de ani de experiență? Că cei care vin în terapia de cuplu vin prea târziu. Majoritatea vin în momentul în care a apărut al treilea factor, când unul dintre parteneri este aproape decis să părăsească relația, și nu pentru că amândoi vor, ci pentru că cel care a fost înșelat încearcă cu disperare să salveze cuplul prin terapie.

De ce terapia nu previne un divorț? „Începe în starea de metastază”

De aceea spun că, de cele mai multe ori, terapia de cuplu începe în starea de metastază. Dacă se vine la începutul relației sau al problemelor, atunci când apar dificultăți în comunicare, în acceptarea celuilalt sau în a-l înțelege, când încă nu a apărut infidelitatea și ambii vor să rămână împreună, șansele ca terapia să ajute sunt mari. Dar, aceste situații sunt foarte rare. În cele mai multe situații, cuplul este format din trei factori: cei doi parteneri și relația însăși, care intră pe un anumit tipar, în care cei doi nu reușesc să comunice, apar frecvent certuri, nu știi să-l asculți cu adevărat pe celălalt, nu mai cauți să-l înțelegi. Se ajunge în momentul în care relația parcă dictează viața de cuplu. Începe scenariul care se desfășoară după aceiași pași. Și ți se pare că orice ai face nu mai poți să rezolvi situația respectivă”, a dezvăluit Diana Ioaneș.

Lipsa comunicării conduce la divorț

Nu doar apariția „ispitei” sau certurile repetitive conduc la divorț. Lipsa comunicării și faptul că, de cele mai multe ori, preferăm să petrecem timp pe TikTok, Instagram sau Facebook în loc să fim alături de persoana iubită vor duce, în cele din urmă, la separare.

„Mergi într-un restaurant sau pe o terasă și vezi un cuplu împreună; e dureros, dar fiecare stă pe telefonul propriu. Ei nu schimbă o vorbă. Sunt tineri, la începutul relației și nu au ce să-și vorbească. Nu sunt curioși unul în privința celuilalt. Oamenii care rămân împreună sunt cei care, pe lângă atracția fizică, care dispare în timp, mai au plăcerea de a vorbi cu celălalt, de a râde împreună, de a avea valori comune și ce să-și spună. Și cariera, într-adevăr, poate fi un factor care duce la destrămarea unei căsnicii. Și invers, când lucrurile nu merg bine în cuplu, oamenii petrec tot mai mult timp la serviciu. Dacă acasă soția te cicălește, are pretenții mari și există conflict, oamenii tind să stea din ce în ce mai mult la serviciu”, a subliniat specialista.

Semnele care prevestesc finalul unei relații

Există câteva semne clare că o căsnicie este pe final. Printre acestea se numără tendința de a petrece mai mult timp cu prietenii decât cu partenerul sau implicarea excesivă a altor persoane în relație. Diana Ioaneș recomandă ca, ideal, orice cuplu la început de drum să locuiască separat de familii. Atunci când acestea sunt prea implicate – bărbații controlați de mame, femeile dependente de părinți sau socrii care decid în privința finanțelor – despărțirea devine aproape iminentă.