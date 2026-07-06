Ce venituri nu îți cresc pensia, chiar dacă ai plătit impozit pentru ele. Multi români nu cunosc legea
Faptul că un român a obținut un venit legal, l-a declarat și a plătit impozit pentru el nu înseamnă automat că acei bani îi vor aduce o pensie mai mare, deoarece sistemul public de pensii funcționează în principal pe baza contribuției de asigurări sociale, cunoscută drept CAS, iar diferența dintre „venit impozitat” și „venit pentru care se datorează contribuție la pensie” este una dintre cele mai importante reguli pe care mulți contribuabili o descoperă abia când își verifică stagiul sau se apropie de pensionare.
- Legea din 2026: impozitul și CAS nu sunt același lucru
- Dividendele nu îți aduc automat o pensie mai mare
- Chiria poate fi impozitată fără să îți crească pensia
- Nici câștigurile din investiții nu devin automat vechime
- CASS nu înseamnă contribuție la pensie
- Drepturile de autor și activitățile independente trebuie analizate separat
- Exemplul care arată diferența cel mai clar
Legea din 2026: impozitul și CAS nu sunt același lucru
În 2026, cadrul principal este Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare, în cea mai mare parte, la 1 septembrie 2024. Potrivit principiului contributivității pe care se bazează sistemul, drepturile de pensie sunt legate de contribuțiile de asigurări sociale datorate și plătite în condițiile legii, iar stagiul contributiv se formează, în esență, din perioadele pentru care există contribuție la sistemul public.
Aici apare confuzia. Impozitul pe venit reprezintă o obligație fiscală generală, în timp ce CAS finanțează sistemul de pensii și este contribuția relevantă pentru formarea drepturilor contributive. Prin urmare, simpla reținere a unui impozit de 10% nu transformă automat suma respectivă într-un venit care produce puncte de pensie.
Dividendele nu îți aduc automat o pensie mai mare
Un exemplu foarte clar este cel al dividendelor. Să presupunem că un asociat primește 100.000 de lei din profitul unei firme și achită obligațiile fiscale prevăzute de lege pentru acest venit. Chiar dacă suma este fiscalizată și poate genera inclusiv alte obligații, în funcție de plafoanele legale, dividendele nu devin automat salariu și nu produc puncte de pensie doar pentru că s-a plătit impozit.
Astfel, două persoane pot avea același venit anual total, dar rezultate foarte diferite pentru viitoarea pensie. Una poate încasa 100.000 de lei ca venit salarial supus CAS, iar alta 100.000 de lei din dividende. Faptul că ambele persoane plătesc taxe nu înseamnă că cele două venituri au același efect în calculul pensiei publice.
Chiria poate fi impozitată fără să îți crească pensia
Aceeași logică este importantă pentru proprietarii care obțin venituri din chirii. De exemplu, un român poate încasa 4.000 de lei lunar din închirierea unui apartament, adică 48.000 de lei într-un an, și poate avea obligații fiscale pentru acești bani.
Totuși, plata impozitului pe venitul din chirii nu înseamnă, prin ea însăși, că proprietarul acumulează puncte suplimentare la pensie pentru cei 48.000 de lei. Dacă venitul respectiv nu este unul pentru care se datorează CAS în sistemul public de pensii, simpla sa fiscalizare nu majorează pensia contributivă.
Nici câștigurile din investiții nu devin automat vechime
Un alt exemplu îl reprezintă veniturile din investiții, precum anumite câștiguri din tranzacții cu acțiuni sau alte instrumente financiare. Un contribuabil poate realiza un câștig important, poate plăti impozitul datorat și, după caz, poate avea obligații privind contribuția de sănătate, însă acest lucru nu înseamnă automat că suma îi aduce vechime sau puncte suplimentare pentru pensia publică.
De exemplu, un câștig fiscalizat de 30.000 de lei din investiții nu trebuie confundat cu 30.000 de lei încasați ca salariu pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale.
CASS nu înseamnă contribuție la pensie
O altă confuzie frecventă apare atunci când o persoană plătește CASS, adică contribuția de asigurări sociale de sănătate. Acești bani privesc sistemul de sănătate, nu sistemul public de pensii.
Să presupunem că un român obține venituri extrasalariale suficient de mari încât ajunge să datoreze CASS. Faptul că plătește contribuția la sănătate nu înseamnă că a plătit și CAS și, prin urmare, nu trebuie să presupună că acea obligație îi mărește automat pensia.
Drepturile de autor și activitățile independente trebuie analizate separat
Situația este mai nuanțată în cazul veniturilor din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, deoarece pentru anumite persoane și în anumite condiții poate exista obligația de plată a CAS, în funcție de natura venitului, nivelul acestuia, plafoanele legale și eventualele excepții.
De exemplu, două persoane care obțin venituri din drepturi de autor pot avea situații diferite dacă una datorează CAS, iar cealaltă se află într-o categorie exceptată sau într-un regim fiscal diferit. De aceea, aici nu este suficientă întrebarea „am plătit impozit?”, ci trebuie verificat concret „s-a datorat și s-a declarat CAS pentru acest venit?”.
Exemplul care arată diferența cel mai clar
Să luăm cazul a doi români care obțin fiecare 120.000 de lei într-un an. Primul primește banii sub formă de venit salarial pentru care se datorează CAS. Al doilea obține aceeași sumă dintr-o combinație de chirii și dividende și își achită obligațiile fiscale aplicabile.
Deși, la finalul anului, ambii au avut venituri de 120.000 de lei și ambii au plătit taxe, efectul asupra pensiei publice poate fi radical diferit. Primul acumulează drepturi contributive prin CAS aferent salariului, în timp ce al doilea nu primește automat puncte de pensie pentru simplul fapt că veniturile sale au fost impozitate.
Regula pe care orice român ar trebui să o rețină în 2026 este, așadar, simplă: nu orice ban declarat la ANAF și nu orice venit pentru care s-a plătit impozit majorează pensia. Pentru a înțelege efectul real asupra viitoarei pensii trebuie verificat dacă, pentru venitul respectiv, s-a datorat contribuția de asigurări sociale și dacă perioada este recunoscută de lege în sistemul public de pensii.