Ce venituri nu îți cresc pensia, chiar dacă ai plătit impozit pentru ele. Multi români nu cunosc legea

Aici apare confuzia. Impozitul pe venit reprezintă o obligație fiscală generală, în timp ce CAS finanțează sistemul de pensii și este contribuția relevantă pentru formarea drepturilor contributive. Prin urmare, simpla reținere a unui impozit de 10% nu transformă automat suma respectivă într-un venit care produce puncte de pensie.

Dividendele nu îți aduc automat o pensie mai mare

Un exemplu foarte clar este cel al dividendelor. Să presupunem că un asociat primește 100.000 de lei din profitul unei firme și achită obligațiile fiscale prevăzute de lege pentru acest venit. Chiar dacă suma este fiscalizată și poate genera inclusiv alte obligații, în funcție de plafoanele legale, dividendele nu devin automat salariu și nu produc puncte de pensie doar pentru că s-a plătit impozit.

Astfel, două persoane pot avea același venit anual total, dar rezultate foarte diferite pentru viitoarea pensie. Una poate încasa 100.000 de lei ca venit salarial supus CAS, iar alta 100.000 de lei din dividende. Faptul că ambele persoane plătesc taxe nu înseamnă că cele două venituri au același efect în calculul pensiei publice.

Chiria poate fi impozitată fără să îți crească pensia

Aceeași logică este importantă pentru proprietarii care obțin venituri din chirii. De exemplu, un român poate încasa 4.000 de lei lunar din închirierea unui apartament, adică 48.000 de lei într-un an, și poate avea obligații fiscale pentru acești bani.

Totuși, plata impozitului pe venitul din chirii nu înseamnă, prin ea însăși, că proprietarul acumulează puncte suplimentare la pensie pentru cei 48.000 de lei. Dacă venitul respectiv nu este unul pentru care se datorează CAS în sistemul public de pensii, simpla sa fiscalizare nu majorează pensia contributivă.

Nici câștigurile din investiții nu devin automat vechime

Un alt exemplu îl reprezintă veniturile din investiții, precum anumite câștiguri din tranzacții cu acțiuni sau alte instrumente financiare. Un contribuabil poate realiza un câștig important, poate plăti impozitul datorat și, după caz, poate avea obligații privind contribuția de sănătate, însă acest lucru nu înseamnă automat că suma îi aduce vechime sau puncte suplimentare pentru pensia publică.

De exemplu, un câștig fiscalizat de 30.000 de lei din investiții nu trebuie confundat cu 30.000 de lei încasați ca salariu pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale.