Câte panouri fotovoltaice îți trebuie pentru o casă cu 4 camere. Calculul pe care ar trebui să îl faci înainte de investiție
Tot mai mulți români aleg să își instaleze panouri fotovoltaice pentru a reduce factura la electricitate și pentru a deveni mai puțin dependenți de creșterea prețurilor la energie. Una dintre cele mai frecvente întrebări este însă câte panouri sunt necesare pentru o locuință obișnuită, cu patru camere.
Răspunsul nu depinde doar de suprafața casei, ci mai ales de consumul anual de energie electrică, de numărul persoanelor care locuiesc în imobil și de aparatele electrice utilizate zilnic. De aceea, înainte de alegerea unui sistem fotovoltaic, este recomandat să analizezi facturile la energie din ultimele 12 luni.
Consumul unei case cu patru camere
O locuință cu patru camere ocupată de o familie formată din trei sau patru persoane consumă, în medie, între 3.500 și 6.000 kWh de energie electrică pe an.
Consumul poate fi mai mic dacă locuința este încălzită cu gaz și folosește electrocasnice eficiente. În schimb, acesta crește considerabil dacă există:
- aer condiționat în mai multe camere;
- pompă de căldură;
- boiler electric;
- plită și cuptor electrice;
- mașină electrică;
- piscină sau sisteme automate de irigații.
În astfel de cazuri, consumul anual poate depăși chiar și 8.000-10.000 kWh.
Câte panouri sunt necesare
În România, un panou fotovoltaic modern are, în general, o putere cuprinsă între 430 și 600 W.
Pentru o casă cu un consum mediu de aproximativ 4.500-5.000 kWh pe an, specialiștii recomandă, de regulă, un sistem cu o putere instalată de aproximativ 5 kW.
Un astfel de sistem este alcătuit, în funcție de puterea panourilor, din aproximativ:
- 12 panouri de 430 W;
- 11 panouri de 450 W;
- 10 panouri de 500 W;
- 9 panouri de 550 W.
Numărul exact diferă în funcție de producător și de eficiența fiecărui panou.
Câtă energie poate produce un sistem de 5 kW
În condițiile climatice din România, un sistem fotovoltaic de 5 kW produce, în medie, între 5.500 și 7.000 kWh pe an, în funcție de zona geografică, orientarea acoperișului și gradul de umbrire.
Producția este mai ridicată în sudul țării, unde numărul de ore cu soare este mai mare.
În timpul verii, sistemul poate genera chiar și 25-35 kWh pe zi, în timp ce iarna producția poate coborî la doar câțiva kilowați-oră zilnic, în funcție de vreme.
Nu suprafața casei este cea mai importantă
Mulți proprietari aleg sistemul fotovoltaic în funcție de numărul camerelor, însă specialiștii spun că acesta este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care investiția este dimensionată greșit.
O casă de patru camere poate avea un consum foarte diferit față de o altă locuință cu aceeași suprafață.
De exemplu:
- o familie care folosește gaz pentru încălzire și gătit poate consuma sub 4.000 kWh anual;
- o locuință complet electrică poate depăși 10.000 kWh pe an.
Din acest motiv, instalatorii recomandă ca dimensionarea sistemului să fie făcută pornind de la consumul real și nu de la numărul camerelor.
Ce alte aspecte trebuie luate în calcul
Pe lângă consum, înainte de instalarea panourilor fotovoltaice trebuie analizate și caracteristicile acoperișului.
Contează foarte mult:
- orientarea spre sud, sud-est sau sud-vest;
- înclinarea acoperișului;
- existența coșurilor, copacilor sau clădirilor care pot crea umbră;
- suprafața disponibilă pentru montaj.
Pentru un sistem de aproximativ 5 kW, este nevoie, în general, de 25-30 de metri pătrați de acoperiș.
Merită să alegi un sistem mai mare?
Mulți proprietari se gândesc să instaleze mai multe panouri decât au nevoie în prezent, anticipând o creștere a consumului.
Această variantă poate fi avantajoasă dacă intenționezi să cumperi o mașină electrică, să instalezi o pompă de căldură sau să renunți în viitor la încălzirea pe gaz.
Totuși, dacă sistemul este mult supradimensionat, investiția se recuperează mai greu, iar o parte din energia produsă va fi livrată în rețea.
Cum alegi sistemul potrivit
Specialiștii recomandă să nu alegi un sistem fotovoltaic doar după numărul de panouri sau după suprafața locuinței. Cel mai important criteriu rămâne consumul anual de energie electrică.
Înainte de semnarea contractului, solicită instalatorului o simulare de producție bazată pe consumul tău, zona în care este amplasată locuința și caracteristicile acoperișului. Astfel vei putea estima mai ușor în cât timp îți vei recupera investiția și dacă puterea sistemului este suficientă pentru nevoile familiei tale.