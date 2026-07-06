Câte panouri fotovoltaice îți trebuie pentru o casă cu 4 camere. Calculul pe care ar trebui să îl faci înainte de investiție

Consumul unei case cu patru camere

O locuință cu patru camere ocupată de o familie formată din trei sau patru persoane consumă, în medie, între 3.500 și 6.000 kWh de energie electrică pe an.

Consumul poate fi mai mic dacă locuința este încălzită cu gaz și folosește electrocasnice eficiente. În schimb, acesta crește considerabil dacă există:

aer condiționat în mai multe camere;

pompă de căldură;

boiler electric;

plită și cuptor electrice;

mașină electrică;

piscină sau sisteme automate de irigații.

În astfel de cazuri, consumul anual poate depăși chiar și 8.000-10.000 kWh.

Câte panouri sunt necesare

În România, un panou fotovoltaic modern are, în general, o putere cuprinsă între 430 și 600 W.

Pentru o casă cu un consum mediu de aproximativ 4.500-5.000 kWh pe an, specialiștii recomandă, de regulă, un sistem cu o putere instalată de aproximativ 5 kW.

Un astfel de sistem este alcătuit, în funcție de puterea panourilor, din aproximativ:

12 panouri de 430 W;

11 panouri de 450 W;

10 panouri de 500 W;

9 panouri de 550 W.

Numărul exact diferă în funcție de producător și de eficiența fiecărui panou.