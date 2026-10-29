Fratele tău locuiește singur în casa moștenită. Când poți cere despăgubiri pentru lipsa de folosință

Articolul 636 alineatul (2) din Codul civil stabilește că persoana care exercită exclusiv folosința bunului comun, împotriva voinței celorlalți proprietari, poate fi obligată la despăgubiri. Condiția privind opoziția celorlalți contează în analiza unei asemenea cereri.

Dacă frații au acceptat ca unul dintre ei să locuiască singur în casă, această înțelegere trebuie luată în considerare. Situația este diferită atunci când un coproprietar cere să își exercite drepturile, dar este împiedicat să folosească locuința.

De exemplu, refuzul de a permite accesul sau de a pune la dispoziție o cheie poate conta ca probă a excluderii de la folosință. Instanța analizează împrejurările concrete, inclusiv existența unei înțelegeri anterioare și perioada pentru care sunt cerute despăgubirile.

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Ce dovezi contează dacă ajungeți în instanță

Pentru o cerere de despăgubiri trebuie dovedite dreptul de coproprietate și situația de fapt invocată. Certificatul de moștenitor, actele de proprietate și documentele de carte funciară pot arăta cine sunt titularii și ce cote dețin.

Contează și dovezile privind folosirea exclusivă a casei împotriva voinței tale. Mesajele, corespondența, notificările și răspunsurile primite pot ajuta la stabilirea momentului în care ai cerut accesul sau ai comunicat că nu mai accepți situația.

O solicitare scrisă, a cărei comunicare poate fi dovedită, poate clarifica poziția fiecăruia. Ea nu înlocuiește însă analiza celorlalte condiții și nici nu stabilește singură suma datorată.