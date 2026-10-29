Fratele tău locuiește singur în casa moștenită. Când poți cere despăgubiri pentru lipsa de folosință
Dacă ai moștenit o casă împreună cu frații, iar unul dintre ei o folosește exclusiv împotriva voinței tale, poți solicita despăgubiri. Articolul 636 din Codul civil protejează dreptul fiecărui coproprietar de a utiliza bunul comun, însă simplul fapt că numai unul locuiește acolo nu creează automat obligația de a le plăti bani celorlalți.
Când folosința exclusivă poate duce la despăgubiri
Fiecare coproprietar poate folosi casa moștenită, cu respectarea destinației acesteia și a drepturilor celorlalți. Cota din proprietate reprezintă un drept asupra întregului imobil, fără să însemne că fiecare frate primește automat o anumită cameră.
Articolul 636 alineatul (2) din Codul civil stabilește că persoana care exercită exclusiv folosința bunului comun, împotriva voinței celorlalți proprietari, poate fi obligată la despăgubiri. Condiția privind opoziția celorlalți contează în analiza unei asemenea cereri.
Dacă frații au acceptat ca unul dintre ei să locuiască singur în casă, această înțelegere trebuie luată în considerare. Situația este diferită atunci când un coproprietar cere să își exercite drepturile, dar este împiedicat să folosească locuința.
De exemplu, refuzul de a permite accesul sau de a pune la dispoziție o cheie poate conta ca probă a excluderii de la folosință. Instanța analizează împrejurările concrete, inclusiv existența unei înțelegeri anterioare și perioada pentru care sunt cerute despăgubirile.
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Ce dovezi contează dacă ajungeți în instanță
Pentru o cerere de despăgubiri trebuie dovedite dreptul de coproprietate și situația de fapt invocată. Certificatul de moștenitor, actele de proprietate și documentele de carte funciară pot arăta cine sunt titularii și ce cote dețin.
Contează și dovezile privind folosirea exclusivă a casei împotriva voinței tale. Mesajele, corespondența, notificările și răspunsurile primite pot ajuta la stabilirea momentului în care ai cerut accesul sau ai comunicat că nu mai accepți situația.
O solicitare scrisă, a cărei comunicare poate fi dovedită, poate clarifica poziția fiecăruia. Ea nu înlocuiește însă analiza celorlalte condiții și nici nu stabilește singură suma datorată.
Articolul 249 din Codul de procedură civilă prevede că persoana care face o susținere în proces trebuie să o dovedească, în afara excepțiilor legale. Articolul 250 permite folosirea înscrisurilor, martorilor, interogatoriului, expertizelor și a celorlalte mijloace de probă admise de lege.
Cum se stabilește suma și de ce nu este o chirie automată
Articolul 636 nu fixează un tarif lunar pentru coproprietarul exclus de la folosință. Suma solicitată trebuie justificată în raport cu prejudiciul invocat, cota de proprietate și intervalul pentru care se cere repararea acestuia.
Valoarea folosinței locuinței poate necesita o evaluare de specialitate. Potrivit articolului 330 din Codul de procedură civilă, instanța poate dispune o expertiză atunci când are nevoie de opinia unor specialiști pentru lămurirea situației.
Despăgubirea nu rezultă dintr-un contract de închiriere încheiat automat între frați. Temeiul cererii este încălcarea dreptului de folosință al coproprietarului, în condițiile prevăzute de Codul civil.
Nici data decesului persoanei de la care a fost moștenită casa nu devine automat începutul unei obligații de plată. Perioada cerută trebuie susținută prin probe privind folosința exclusivă împotriva voinței celui care solicită banii.
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Puteți stabili folosința casei fără să o împărțiți definitiv
Frații pot conveni cum utilizează locuința, cine are acces și în ce condiții unul dintre ei rămâne acolo. O înțelegere scrisă poate preciza și eventualele sume convenite pentru folosință, precum și repartizarea cheltuielilor.
Dacă nu există acord, articolul 639 din Codul civil permite stabilirea modului de folosire prin hotărâre judecătorească. Această soluție privește utilizarea bunului comun, fără să încheie prin ea însăși coproprietatea.
Plata facturilor sau efectuarea unor reparații de către fratele care locuiește în casă nu îi mărește automat cota de proprietate. Cheltuielile comune și eventualele creanțe dintre frați se analizează distinct, potrivit naturii lor și dovezilor existente.
Dacă obiectivul este încetarea proprietății comune, poate fi cerut partajul. Acesta este diferit de solicitarea despăgubirilor pentru o perioadă în care un coproprietar a fost lipsit de folosința casei.