Paradoxul instruirii AI: angajații folosesc tehnologia înainte ca firmele să-i învețe cum s-o controleze?

Paradoxul instruirii AI nu înseamnă că oamenii trebuie să aștepte pasiv fiecare curs. Înseamnă că folosirea curentă, competența demonstrată și controlul organizațional pot evolua în ritmuri diferite. În 2026, întrebarea relevantă este cât de repede reușește firma să transforme experimentarea individuală într-o practică sigură, verificabilă și utilă pentru întreaga echipă.

De ce adoptarea individuală poate depăși pregătirea oferită de angajator

Motivul inițial este adesea foarte simplu: există prea mult de făcut, iar un instrument promite o scurtătură. Un rezumat poate fi pregătit în câteva secunde, o formulare dificilă poate fi rescrisă, iar un tabel poate fi explicat fără a cere ajutorul unui coleg. Beneficiul este imediat și vizibil pentru persoana care are termen de predare.

În schimb, aprobarea unui produs poate presupune verificări de securitate, contracte, evaluarea costurilor și alegerea unei politici interne. Aceste procese au o justificare, dar întârzierea lor poate crea un spațiu în care angajații improvizează. Dacă nu există o alternativă accesibilă și o regulă clară, interdicția abstractă nu explică ce pot face oamenii cu problema concretă pe care o au.

Raportul Microsoft și LinkedIn din 2024 descria deja acest decalaj: 78% dintre utilizatorii AI din cercetare aduceau propriile instrumente la serviciu, iar numai 39% dintre cei care foloseau AI la muncă declarau că primiseră instruire de la companie. Sunt cifre istorice, dintr-un studiu al unui furnizor, nu o măsurare a tuturor salariaților români în 2026.

Datele mai recente nu susțin ideea că angajatorii nu fac nimic. Sinteza OECD „AI and skills”, publicată în 2026 și bazată pe mai multe cercetări, arată că multe firme investesc în recalificare și că peste jumătate dintre lucrătorii utilizatori de AI din dovezile discutate raportează instruire finanțată de angajator. Eșantioanele și perioadele diferă, deci procentele nu formează singure o serie comparabilă.

Problema rămâne însă relevantă la nivelul echipei concrete. O companie poate organiza instruire pentru departamentul IT, în timp ce HR folosește un alt serviciu fără îndrumare. Poate avea un curs general, dar niciun exemplu despre datele clienților sau despre situațiile în care un răspuns trebuie verificat înainte să fie trimis.

Adopția trebuie, prin urmare, analizată în detaliu. Cine folosește instrumentul, pentru ce activitate și cu ce informații sunt întrebări mai utile decât numărul total de conturi activate. O licență distribuită nu dovedește folosirea corectă, după cum un angajat care experimentează singur nu este automat un utilizator neglijent.