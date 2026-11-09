Negocierea colectivă în era algoritmilor: ce drepturi pot cere angajații când AI repartizează munca?
Un program de ture poate părea corect până când îl privești pe o perioadă mai lungă. Într-o săptămână, nimic nu iese în evidență. După două luni, aceiași oameni acoperă aproape toate serile, aceiași colegi prind orele cu sporuri, iar cei care au refuzat o tură suplimentară observă că primesc mai rar schimburile pe care le preferă. Când întreabă cum s-a ajuns aici, șeful de echipă le spune că programul a fost calculat automat, pe baza necesarului de personal. E posibil să fie adevărat. Explicația lasă însă deschisă întrebarea care îi interesează cel mai mult: cine a decis ce înseamnă o repartizare bună și pe cine costă acea alegere?
Negocierea colectivă poate aduce această discuție înainte de momentul în care sistemul intră în uz. Angajații au motive să întrebe ce date folosește programul, ce obiective urmărește și cine poate modifica o alocare care îi afectează. Unele garanții există deja în lege. Altele, precum o procedură clară de revizuire a turelor sau un termen minim de anunțare a modificărilor, pot face obiectul negocierii, în limitele cadrului aplicabil. Diferența contează: o prevedere care ar fi utilă într-un contract colectiv nu este, doar prin asta, un drept general pe care îl are deja fiecare salariat.
Ce se negociază, de fapt, când programul este făcut de software
Într-un depozit, un program poate anticipa câte comenzi vor intra într-o anumită zi și poate propune câți oameni trebuie să fie în fiecare zonă. Aceasta este o problemă de planificare. Când același sistem hotărăște că un angajat va primi mai puține ture pentru că a refuzat solicitări în trecut, a trecut la o decizie individuală care poate avea consecințe asupra venitului și a vieții de familie. Într-un call center, consecința poate veni din repartizarea solicitărilor: dacă unii operatori primesc constant apelurile cele mai dificile, iar toți sunt evaluați după durata medie a convorbirii, diferența de sarcină ajunge să fie confundată cu diferența de performanță.
Niciun algoritm nu descoperă singur ce înseamnă echitatea. O companie poate cere sistemului să reducă orele suplimentare, să acopere weekendurile cu cât mai puțini oameni sau să distribuie turele de noapte cât mai uniform. Obiectivele se pot contrazice, iar ordinea în care sunt puse influențează rezultatul. O echipă care vede numai programul final poate observa că aceleași persoane pierd frecvent, dar nu are cum să discute compromisurile dacă regulile rămân cunoscute doar de furnizor și de conducere.
De aceea, la masa negocierilor merită să ceri o descriere în limbaj obișnuit: ce optimizează sistemul, ce date intră, ce condiții nu poate încălca și când propunerea ajunge la un manager. Testul bun este un exemplu concret. Dacă doi oameni au aceeași calificare, dar unul poate lucra doar în anumite intervale, cum este împărțită o tură favorabilă? Dacă cineva ia un concediu legal, există o cale prin care lipsa îi afectează scorul la întoarcere? Nu ai nevoie de toate detaliile codului sursă ca să discuți aceste efecte. Ai nevoie de suficiente informații pentru a identifica o regulă care produce dezavantaje repetate.
Ce oferă deja legea în România și ce adaugă regulile europene
Legea dialogului social nr. 367/2022 prevede că negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților cu cel puțin zece angajați sau lucrători, precum și la nivel de sector de negociere colectivă. Obligația privește negocierea, fără să garanteze încheierea unui contract sau acceptarea unei anumite clauze. Separat, Legea nr. 467/2006 stabilește cadrul general de informare și consultare pentru întreprinderile cu sediul în România care au cel puțin 20 de angajați, inclusiv în legătură cu decizii care pot schimba substanțial organizarea muncii sau raporturile de muncă. Cele două praguri privesc obligații distincte.
Dacă sistemul folosește date obținute prin monitorizarea comunicațiilor electronice sau prin supraveghere video la locul de muncă, articolul 5 din Legea nr. 190/2018 este relevant atunci când angajatorul se bazează pe interesul legitim. Textul cere, între altele, informare prealabilă explicită, consultarea sindicatului ori a reprezentanților, după caz, și condiții privind necesitatea și păstrarea datelor. O aplicație care împarte ture pe baza calificărilor și disponibilității nu intră automat în acel scenariu. Discuția se schimbă dacă scorul preia date din monitorizarea mesajelor, a activității la calculator sau a camerelor.
GDPR aduce o distincție importantă: articolul 22 vizează deciziile bazate exclusiv pe prelucrare automată care produc efecte juridice ori afectează persoana în mod similar și semnificativ, sub rezerva excepțiilor și garanțiilor aplicabile. Nu orice propunere de tură intră aici. O alocare care reduce semnificativ venitul, luată integral automat, ridică însă alte întrebări decât un schimb minor verificat de un manager care chiar poate modifica programul. În plus, regulile generale de protecție a datelor rămân relevante și atunci când articolul 22 nu se aplică.
AI Act include în anexa III anumite sisteme de gestionare a lucrătorilor, între care cele care repartizează sarcini pe baza comportamentului individual ori a trăsăturilor și caracteristicilor personale. Pentru un sistem cu risc ridicat utilizat la locul de muncă, articolul 26 alineatul 7 cere, în condițiile sale, informarea reprezentanților și a lucrătorilor afectați înainte de punerea în funcțiune sau utilizare. Calendarul modificat în 2026 fixează aplicarea generală a regulilor pentru anexa III la 2 decembrie 2027. Un program obișnuit de planificare nu devine automat un sistem AI cu risc ridicat pentru că firma îl prezintă drept „inteligent”. Contează cum este construit, ce face și pentru ce este utilizat.
Mai există o diferență între salariații unei firme și persoanele care lucrează printr-o platformă digitală de muncă. Directiva UE 2024/2831 prevede pentru platformele care intră în domeniul ei reguli specifice de transparență, supraveghere umană și revizuire a anumitor decizii, cu termen de transpunere la 2 decembrie 2026. Pentru a vedea cum se aplică într-o situație concretă în România, contează măsurile naționale și statutul persoanei. Directiva nu se extinde la orice angajator care folosește un program de pontaj sau de repartizare a sarcinilor.
Ce clauze pot schimba efectiv felul în care lucrează sistemul
Dacă negociezi în numele colegilor, cere mai întâi reguli despre date și scop. Poți propune ca sistemul să folosească doar informațiile necesare pentru planificare, iar trecerea la un scop nou, cum ar fi evaluarea disciplinară, să declanșeze o analiză și o consultare distincte. Un exemplu este istoricul schimburilor de tură. Poate fi util ca să refaci programul când lipsește cineva, dar dacă același istoric ajunge să fie folosit pentru a calcula „loialitatea”, efectul asupra angajatului este cu totul altul. O clauză concretă poate preciza ce surse sunt permise, pentru cât timp și cine poate aproba o modificare.
Apoi vine predictibilitatea. Poți cere ca programul să fie comunicat cu un interval convenit, ca schimbările de ultim moment să aibă motive documentate și ca sarcinile grele sau turele de noapte să fie analizate periodic, ca să vezi cine le preia în practică. Măsurile trebuie raportate la normele de muncă aplicabile și la specificul activității. Într-un serviciu de urgență, excepțiile pot fi inevitabile. La o activitate previzibilă, o serie de excepții repetate poate semnala că sistemul economisește bani transferând costul incertitudinii asupra oamenilor.
O a treia clauză poate stabili cine soluționează o cerere de revizuire, în cât timp și cu ce informații. Dacă cineva pierde o tură care începe mâine, o verificare peste o lună îi folosește prea puțin. Pentru o alocare repetată care afectează venitul, poate fi util un răspuns scris și acces la datele relevante pentru propriul caz, în limitele legale. Dacă aceeași problemă îi afectează pe mai mulți colegi, datele agregate pot ajuta reprezentanții să vadă un tipar, fără să primească fișele personale ale întregii echipe.
Cum afli dacă acordul schimbă repartizarea muncii
Poți negocia o perioadă de test în care sistemul propune programul, iar echipa îl compară cu o planificare verificată de oameni. Urmărește câte schimbări apar cu puțin timp înainte de tură, cum sunt distribuite orele avantajoase și dacă anumite echipe primesc disproporționat sarcinile dificile. O medie pe toată compania poate ascunde diferențe mari între puncte de lucru. La fel, o săptămână liniștită nu spune ce se va întâmpla în decembrie, când volumul crește și planificatorul începe să folosească din plin toate regulile pe care i le-ai dat.
Poți discuta și cine suportă costul unei erori dovedite. Dacă o tură a fost retrasă pe baza unei informații greșite despre calificare, o corecție în profil ajută pentru luna următoare. Pentru situația deja produsă, procedura convenită poate prevedea o analiză distinctă a consecințelor și a măsurilor de remediere permise de lege și de contract.
Stabilește și ce se întâmplă când se schimbă modelul sau obiectivul. O actualizare care modifică numai aspectul aplicației are altă importanță decât una care începe să folosească istoricul refuzurilor pentru prioritizarea turelor. Dacă acordul cere o revizuire la modificări semnificative, descrie schimbările care o declanșează și cine poate solicita o verificare. Altfel, garanțiile negociate pentru prima versiune pot rămâne în vigoare pe hârtie, în timp ce rezultatul pe care l-ai negociat se schimbă treptat.
Un program calculat automat poate împărți mai bine sarcinile și poate face vizibile inechități care treceau neobservate atunci când o singură persoană completa tabelul. Valoarea lui depinde de regulile pe care oamenii le pot înțelege și de posibilitatea de a le modifica atunci când nu funcționează. Pentru angajat, proba este ce se întâmplă când are o întrebare legitimă despre tura sau venitul lui. Dacă primește un motiv verificabil și poate ajunge la cineva care are autoritatea de a corecta situația, tehnologia a rămas o unealtă de planificare pe care compania și echipa o pot controla.