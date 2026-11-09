Negocierea colectivă în era algoritmilor: ce drepturi pot cere angajații când AI repartizează munca?

Ce se negociază, de fapt, când programul este făcut de software

Într-un depozit, un program poate anticipa câte comenzi vor intra într-o anumită zi și poate propune câți oameni trebuie să fie în fiecare zonă. Aceasta este o problemă de planificare. Când același sistem hotărăște că un angajat va primi mai puține ture pentru că a refuzat solicitări în trecut, a trecut la o decizie individuală care poate avea consecințe asupra venitului și a vieții de familie. Într-un call center, consecința poate veni din repartizarea solicitărilor: dacă unii operatori primesc constant apelurile cele mai dificile, iar toți sunt evaluați după durata medie a convorbirii, diferența de sarcină ajunge să fie confundată cu diferența de performanță.

Niciun algoritm nu descoperă singur ce înseamnă echitatea. O companie poate cere sistemului să reducă orele suplimentare, să acopere weekendurile cu cât mai puțini oameni sau să distribuie turele de noapte cât mai uniform. Obiectivele se pot contrazice, iar ordinea în care sunt puse influențează rezultatul. O echipă care vede numai programul final poate observa că aceleași persoane pierd frecvent, dar nu are cum să discute compromisurile dacă regulile rămân cunoscute doar de furnizor și de conducere.

De aceea, la masa negocierilor merită să ceri o descriere în limbaj obișnuit: ce optimizează sistemul, ce date intră, ce condiții nu poate încălca și când propunerea ajunge la un manager. Testul bun este un exemplu concret. Dacă doi oameni au aceeași calificare, dar unul poate lucra doar în anumite intervale, cum este împărțită o tură favorabilă? Dacă cineva ia un concediu legal, există o cale prin care lipsa îi afectează scorul la întoarcere? Nu ai nevoie de toate detaliile codului sursă ca să discuți aceste efecte. Ai nevoie de suficiente informații pentru a identifica o regulă care produce dezavantaje repetate.

Ce oferă deja legea în România și ce adaugă regulile europene

Legea dialogului social nr. 367/2022 prevede că negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților cu cel puțin zece angajați sau lucrători, precum și la nivel de sector de negociere colectivă. Obligația privește negocierea, fără să garanteze încheierea unui contract sau acceptarea unei anumite clauze. Separat, Legea nr. 467/2006 stabilește cadrul general de informare și consultare pentru întreprinderile cu sediul în România care au cel puțin 20 de angajați, inclusiv în legătură cu decizii care pot schimba substanțial organizarea muncii sau raporturile de muncă. Cele două praguri privesc obligații distincte.

Dacă sistemul folosește date obținute prin monitorizarea comunicațiilor electronice sau prin supraveghere video la locul de muncă, articolul 5 din Legea nr. 190/2018 este relevant atunci când angajatorul se bazează pe interesul legitim. Textul cere, între altele, informare prealabilă explicită, consultarea sindicatului ori a reprezentanților, după caz, și condiții privind necesitatea și păstrarea datelor. O aplicație care împarte ture pe baza calificărilor și disponibilității nu intră automat în acel scenariu. Discuția se schimbă dacă scorul preia date din monitorizarea mesajelor, a activității la calculator sau a camerelor.

GDPR aduce o distincție importantă: articolul 22 vizează deciziile bazate exclusiv pe prelucrare automată care produc efecte juridice ori afectează persoana în mod similar și semnificativ, sub rezerva excepțiilor și garanțiilor aplicabile. Nu orice propunere de tură intră aici. O alocare care reduce semnificativ venitul, luată integral automat, ridică însă alte întrebări decât un schimb minor verificat de un manager care chiar poate modifica programul. În plus, regulile generale de protecție a datelor rămân relevante și atunci când articolul 22 nu se aplică.

AI Act include în anexa III anumite sisteme de gestionare a lucrătorilor, între care cele care repartizează sarcini pe baza comportamentului individual ori a trăsăturilor și caracteristicilor personale. Pentru un sistem cu risc ridicat utilizat la locul de muncă, articolul 26 alineatul 7 cere, în condițiile sale, informarea reprezentanților și a lucrătorilor afectați înainte de punerea în funcțiune sau utilizare. Calendarul modificat în 2026 fixează aplicarea generală a regulilor pentru anexa III la 2 decembrie 2027. Un program obișnuit de planificare nu devine automat un sistem AI cu risc ridicat pentru că firma îl prezintă drept „inteligent”. Contează cum este construit, ce face și pentru ce este utilizat.