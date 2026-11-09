Funcționarul public asistat de algoritmi: poate AI reduce birocrația fără să creeze decizii imposibil de contestat?

Unde ajută AI înainte ca dosarul să ajungă la decizie

Una dintre cele mai utile funcții este și una dintre cele mai puțin spectaculoase: orientarea documentelor. Un serviciu de registratură poate folosi un sistem pentru a propune departamentul care trebuie să vadă o solicitare, pentru a semnala că o pagină este ilizibilă sau pentru a extrage date din formulare care vin în formate diferite. Dacă programul confundă două categorii, un angajat poate corecta destinația, iar dosarul își păstrează numărul și data. Valoarea vine din minutele câștigate la fiecare solicitare, cu condiția ca o încadrare greșită să nu devină o întârziere invizibilă pentru cel care a depus-o.

Un asistent poate și să caute în procedurile instituției și să afișeze pasajul pe care își întemeiază propunerea. Asta contează într-o primărie unde coexistă formulare vechi, hotărâri locale actualizate și instrucțiuni interne transmise cândva prin e-mail. Pentru funcționar, un răspuns util include articolul aplicabil și versiunea în vigoare la data relevantă. Pentru cetățean, același serviciu poate explica în limbaj obișnuit ce acte sunt necesare, cu o trimitere clară către formular și posibilitatea de a vorbi cu cineva dacă situația nu se încadrează în exemplele obișnuite.

Multe condiții administrative pot fi verificate prin reguli explicite. Dacă un calcul cere însumarea unor venituri și compararea totalului cu un prag, poți folosi un program care execută exact formula prevăzută. Un model de limbaj poate ajuta la citirea documentului sau poate semnala că o rubrică este ambiguă. Apoi, datele validate intră în calculul determinist. Separarea aceasta îi permite funcționarului să identifice dacă problema a fost o cifră citită greșit, o regulă neactualizată sau o interpretare care a avut nevoie de intervenție.

Rămâne și întrebarea câtă birocrație este necesară. Dacă o instituție cere același document în trei etape ale unei proceduri, viteza cu care AI îl citește de fiecare dată contează mai puțin decât posibilitatea legală și tehnică de a reutiliza informația. Uneori, cea mai bună investiție se află în schimbul autorizat de date, în eliminarea unui câmp redundant sau într-un formular care spune de la început ce nu este complet. Abia după asemenea schimbări poți vedea cât din timpul economisit vine din inteligența artificială.

Când recomandarea software devine parte dintr-un refuz

Un funcționar care confirmă o listă de propuneri în câteva secunde poate părea, în schema oficială, omul care verifică decizia. Dacă nu vede documentele, nu știe ce a declanșat semnalul și nu are timp sau autoritate să îl răstoarne, intervenția lui nu oferă protecția pe care o sugerează semnătura. Imaginează-ți o zi cu sute de dosare, în care aplicația arată cu roșu cazurile considerate suspecte. Chiar și fără o regulă scrisă care obligă angajații să urmeze semnalul, culoarea poate influența puternic ce verifică mai întâi și câtă încredere acordă solicitantului.

Articolul 22 din GDPR privește deciziile bazate exclusiv pe prelucrare automată care produc efecte juridice sau afectează persoana în mod similar și semnificativ. Există excepții, inclusiv când o decizie este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, cu măsuri adecvate pentru protejarea persoanei. Faptul că o instituție are competența de a soluționa cereri nu stabilește, prin el însuși, că poate automatiza integral soluționarea. Într-un flux asistat, contează ce face efectiv omul care verifică și dacă poate schimba rezultatul atunci când dosarul o justifică.

AI Act tratează în anexa III, între altele, sistemele destinate să evalueze eligibilitatea pentru prestații și servicii esențiale de asistență publică sau să fie folosite la acordarea, reducerea, revocarea ori recuperarea acestora. Încadrarea depinde de utilizare și de condițiile regulamentului. Pentru autoritățile care implementează sisteme cu risc ridicat din categoriile vizate de articolul 27, regulamentul prevede o evaluare a impactului asupra drepturilor fundamentale înainte de utilizare. Calendarul modificat prin AI Omnibus plasează aplicarea generală a regulilor pentru sistemele din anexa III la 2 decembrie 2027, cu dispoziții tranzitorii care pot conta în cazuri concrete.