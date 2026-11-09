Funcționarul public asistat de algoritmi: poate AI reduce birocrația fără să creeze decizii imposibil de contestat?
Imaginează-ți că depui o cerere de ajutor pentru încălzire și primești, în aceeași după-amiază, un răspuns prin care afli că venitul tău depășește plafonul. Pentru prima dată, primăria ți-a răspuns fără să te mai întorci la ghișeu. Numai că suma pe care s-a bazat refuzul include o plată pe care, în acest exemplu, regulile aplicabile cer să n-o ia în calcul. În mesaj nu vezi nici suma reținută, nici documentul din care a fost preluată. Găsești doar un număr de înregistrare și precizarea că cererea a fost analizată electronic. În acel moment, viteza încetează să mai fie vestea bună pe care o promitea digitalizarea.
Inteligența artificială poate scurta drumul unui dosar prin administrație, mai ales când ajută la citirea documentelor și la găsirea regulilor relevante. Dar un dosar mutat mai repede dintr-o listă în alta nu înseamnă, singur, un serviciu public mai bun. Testul real începe când o persoană primește o decizie nefavorabilă și trebuie să afle ce a cântărit în cazul ei, cui îi poate arăta că datele sunt greșite și ce termen are pentru a contesta rezultatul.
Unde ajută AI înainte ca dosarul să ajungă la decizie
Una dintre cele mai utile funcții este și una dintre cele mai puțin spectaculoase: orientarea documentelor. Un serviciu de registratură poate folosi un sistem pentru a propune departamentul care trebuie să vadă o solicitare, pentru a semnala că o pagină este ilizibilă sau pentru a extrage date din formulare care vin în formate diferite. Dacă programul confundă două categorii, un angajat poate corecta destinația, iar dosarul își păstrează numărul și data. Valoarea vine din minutele câștigate la fiecare solicitare, cu condiția ca o încadrare greșită să nu devină o întârziere invizibilă pentru cel care a depus-o.
Un asistent poate și să caute în procedurile instituției și să afișeze pasajul pe care își întemeiază propunerea. Asta contează într-o primărie unde coexistă formulare vechi, hotărâri locale actualizate și instrucțiuni interne transmise cândva prin e-mail. Pentru funcționar, un răspuns util include articolul aplicabil și versiunea în vigoare la data relevantă. Pentru cetățean, același serviciu poate explica în limbaj obișnuit ce acte sunt necesare, cu o trimitere clară către formular și posibilitatea de a vorbi cu cineva dacă situația nu se încadrează în exemplele obișnuite.
Multe condiții administrative pot fi verificate prin reguli explicite. Dacă un calcul cere însumarea unor venituri și compararea totalului cu un prag, poți folosi un program care execută exact formula prevăzută. Un model de limbaj poate ajuta la citirea documentului sau poate semnala că o rubrică este ambiguă. Apoi, datele validate intră în calculul determinist. Separarea aceasta îi permite funcționarului să identifice dacă problema a fost o cifră citită greșit, o regulă neactualizată sau o interpretare care a avut nevoie de intervenție.
Rămâne și întrebarea câtă birocrație este necesară. Dacă o instituție cere același document în trei etape ale unei proceduri, viteza cu care AI îl citește de fiecare dată contează mai puțin decât posibilitatea legală și tehnică de a reutiliza informația. Uneori, cea mai bună investiție se află în schimbul autorizat de date, în eliminarea unui câmp redundant sau într-un formular care spune de la început ce nu este complet. Abia după asemenea schimbări poți vedea cât din timpul economisit vine din inteligența artificială.
Când recomandarea software devine parte dintr-un refuz
Un funcționar care confirmă o listă de propuneri în câteva secunde poate părea, în schema oficială, omul care verifică decizia. Dacă nu vede documentele, nu știe ce a declanșat semnalul și nu are timp sau autoritate să îl răstoarne, intervenția lui nu oferă protecția pe care o sugerează semnătura. Imaginează-ți o zi cu sute de dosare, în care aplicația arată cu roșu cazurile considerate suspecte. Chiar și fără o regulă scrisă care obligă angajații să urmeze semnalul, culoarea poate influența puternic ce verifică mai întâi și câtă încredere acordă solicitantului.
Articolul 22 din GDPR privește deciziile bazate exclusiv pe prelucrare automată care produc efecte juridice sau afectează persoana în mod similar și semnificativ. Există excepții, inclusiv când o decizie este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, cu măsuri adecvate pentru protejarea persoanei. Faptul că o instituție are competența de a soluționa cereri nu stabilește, prin el însuși, că poate automatiza integral soluționarea. Într-un flux asistat, contează ce face efectiv omul care verifică și dacă poate schimba rezultatul atunci când dosarul o justifică.
AI Act tratează în anexa III, între altele, sistemele destinate să evalueze eligibilitatea pentru prestații și servicii esențiale de asistență publică sau să fie folosite la acordarea, reducerea, revocarea ori recuperarea acestora. Încadrarea depinde de utilizare și de condițiile regulamentului. Pentru autoritățile care implementează sisteme cu risc ridicat din categoriile vizate de articolul 27, regulamentul prevede o evaluare a impactului asupra drepturilor fundamentale înainte de utilizare. Calendarul modificat prin AI Omnibus plasează aplicarea generală a regulilor pentru sistemele din anexa III la 2 decembrie 2027, cu dispoziții tranzitorii care pot conta în cazuri concrete.
Evaluarea are sens dacă pleacă de la întrebări pe care instituția le poate verifica. De pildă, cât de des confundă programul o adresă cu alta în localitățile cu sate aparținătoare și ce se întâmplă dacă o anexă nu poate fi scanată corect? Când documentele provenite de la un anumit tip de solicitant ajung disproporționat la coada de verificare, diferența merită investigată chiar dacă sistemul nu respinge automat pe nimeni. O lună în plus de așteptare poate fi o consecință serioasă pentru o familie care depinde de acel serviciu.
O contestație utilă începe cu o explicație verificabilă
O instituție ar trebui să poată reconstrui traseul unei decizii: ce documente erau în dosar, ce date au fost extrase, ce versiune a regulii era aplicabilă, unde a intervenit sistemul și cine a verificat rezultatul. Cetățeanul nu are nevoie, de regulă, de toate detaliile tehnice ale aplicației. Are nevoie să înțeleagă motivul concret al refuzului. Dacă motivul este un venit peste prag, contează ce sumă a fost folosită, la ce perioadă se referă și care este temeiul. Cu aceste informații poți arăta unde apare diferența față de actele tale.
În România, calea de contestare poate depinde de natura actului și de legislația specială. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 reglementează, între altele, plângerea prealabilă în condițiile prevăzute de lege și accesul la instanță. Dacă primești o decizie nefavorabilă, păstrează documentul comunicat și dovada datei, verifică procedura și termenul aplicabil și identifică precis datele pe care le consideri greșite. O discuție cu asistentul de pe site sau o solicitare privind datele personale nu înlocuiește automat calea de atac și nu trebuie presupus că îi suspendă termenul.
În plus, articolul 86 din AI Act stabilește, în condițiile sale, dreptul la o explicație clară și semnificativă despre rolul unui sistem cu risc ridicat și elementele principale ale anumitor decizii individuale care se bazează pe rezultatul lui. Domeniul dreptului și momentul aplicării trebuie citite în contextul regulamentului. Un reper util pentru ce înseamnă o explicație inteligibilă vine și din jurisprudența GDPR: în cauza Dun & Bradstreet Austria, referitoare la o evaluare automatizată a bonității, Curtea de Justiție a UE a arătat că explicația trebuie să permită înțelegerea și contestarea rezultatului. Speța nu privea ajutoare publice, dar diferența dintre o explicație utilizabilă și o formulă opacă se vede foarte bine acolo.
Cum măsori dacă serviciul public a devenit mai bun
Dacă administrezi un asemenea proiect, urmărește mai mult decât numărul de documente citite pe oră. Compară timpul până la soluționarea dosarului, câte cereri au fost retrimise pentru completări inutile, câte erori au fost corectate înainte de comunicare și ce se întâmplă cu situațiile dificile. Verifică și dacă oamenii pot primi ajutor atunci când nu se descurcă online, vorbesc mai greu limba folosită de interfață sau au acte care nu arată ca mostrele din etapa de testare. Un serviciu mai rapid în medie poate rămâne greu de folosit tocmai pentru cei care au cel mai mult nevoie de el.
Dacă achiziția este încă în pregătire, cere furnizorului să demonstreze cum se reconstituie un caz după o actualizare a aplicației. Folosește un dosar fictiv cu documente contradictorii și verifică dacă poți afla ulterior ce informație a fost ignorată, cine a corectat extragerea și când a ajuns răspunsul la solicitant. Un jurnal accesibil doar echipei furnizorului poate încetini investigația chiar dacă, în ziua demonstrației, toate butoanele din interfață au funcționat. Accesul instituției la dovezile din propriul flux merită verificat înainte de semnarea contractului.
Merită să testezi și ce se întâmplă când sistemul nu este disponibil. Dacă funcționarul poate găsi în continuare dosarul, poate aplica regulile și poate înregistra contestația, instituția rămâne capabilă să lucreze. Dacă toate deciziile se blochează odată cu accesul la furnizor, administrația a câștigat viteză în zilele obișnuite, dar a devenit mai fragilă exact în ziua în care oamenii au nevoie de ea. Continuitatea trebuie gândită în jurul dosarului și al drepturilor persoanei, inclusiv când softul e indisponibil.
AI poate să-i dea funcționarului timp pentru lucrurile care cer judecată și să scutească solicitantul de drumuri inutile. Pentru asta, automatizarea trebuie să lase în urmă o explicație pe care cineva o poate verifica și un traseu pe care o eroare se poate întoarce la un om cu autoritate s-o corecteze. Cel mai bun rezultat nu se vede doar în ziua în care primești răspunsul mai repede, ci și în ziua în care reușești să demonstrezi că răspunsul a fost greșit.