Panouri solare la bloc, după modelul Germaniei. Cum ar putea scădea factura la electricitate cu 40%

Principiul este simplu: panourile transformă lumina soarelui în electricitate, iar aceasta poate fi utilizată pentru alimentarea aparatelor din locuință, reducând cantitatea de energie cumpărată de la furnizor.

De exemplu, energia produsă în timpul zilei ar putea alimenta frigiderul, televizorul sau alte aparate electrice. Dacă sistemul include o baterie, o parte din energia produsă poate fi păstrată pentru utilizare ulterioară.

Reducerea de 40% reprezintă o estimare maximă a APCE, nu o economie garantată. Rezultatul depinde de orientarea balconului, expunerea la soare, consumul apartamentului și capacitatea instalației.

Montarea s-ar putea face fără autorizație de construire

Una dintre cele mai importante modificări propuse este simplificarea procedurilor administrative. În afara zonelor protejate și a celor aferente monumentelor istorice, instalarea ar putea fi realizată fără autorizație de construire, cu notificarea autorității locale și a operatorului de distribuție, potrivit procedurilor prevăzute de proiect.

Sistemele ar trebui să respecte reguli stricte de siguranță. Panourile ar urma să fie fixate prin elemente rezistente la vânt și zăpadă, cu sisteme suplimentare de protecție împotriva căderii.

Dacă montajul se face pe fațada comună a blocului, ar fi necesară și aprobarea asociației de proprietari.

De asemenea, instalația ar trebui să împiedice injectarea energiei în rețeaua publică și să se deconecteze automat în cazul întreruperii alimentării.