Panouri solare la bloc, după modelul Germaniei. Cum ar putea scădea factura la electricitate cu 40%
Românii care locuiesc la bloc ar putea avea posibilitatea să își producă singuri o parte din energia electrică, folosind panouri fotovoltaice montate pe balcon sau pe acoperișul clădirii. Trei proiecte legislative aflate în circuitul parlamentar urmăresc simplificarea instalării acestor sisteme și stabilirea unor reguli clare pentru folosirea energiei produse. Potrivit Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE), un sistem de balcon amplasat într-o zonă însorită, împreună cu o baterie de stocare, ar putea reduce factura la electricitate cu până la 40%.
Cum ar putea funcționa panourile solare montate pe balcon
Primul proiect legislativ, propus de APCE, reglementează sistemele fotovoltaice de mici dimensiuni, care pot fi instalate inclusiv pe balcoanele apartamentelor.Un astfel de sistem ar putea avea maximum patru panouri solare, un invertor cu puterea maximă de 800 VA și, opțional, o baterie pentru stocarea energiei.
Principiul este simplu: panourile transformă lumina soarelui în electricitate, iar aceasta poate fi utilizată pentru alimentarea aparatelor din locuință, reducând cantitatea de energie cumpărată de la furnizor.
De exemplu, energia produsă în timpul zilei ar putea alimenta frigiderul, televizorul sau alte aparate electrice. Dacă sistemul include o baterie, o parte din energia produsă poate fi păstrată pentru utilizare ulterioară.
Reducerea de 40% reprezintă o estimare maximă a APCE, nu o economie garantată. Rezultatul depinde de orientarea balconului, expunerea la soare, consumul apartamentului și capacitatea instalației.
Montarea s-ar putea face fără autorizație de construire
Una dintre cele mai importante modificări propuse este simplificarea procedurilor administrative. În afara zonelor protejate și a celor aferente monumentelor istorice, instalarea ar putea fi realizată fără autorizație de construire, cu notificarea autorității locale și a operatorului de distribuție, potrivit procedurilor prevăzute de proiect.
Sistemele ar trebui să respecte reguli stricte de siguranță. Panourile ar urma să fie fixate prin elemente rezistente la vânt și zăpadă, cu sisteme suplimentare de protecție împotriva căderii.
Dacă montajul se face pe fațada comună a blocului, ar fi necesară și aprobarea asociației de proprietari.
De asemenea, instalația ar trebui să împiedice injectarea energiei în rețeaua publică și să se deconecteze automat în cazul întreruperii alimentării.
Panouri pe acoperișul blocului. Cum ar putea scădea întreținerea
Al doilea proiect, susținut tot de APCE, vizează instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișurile și terasele blocurilor. Pentru aprobare, ar fi necesar acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor, precum și acordul scris al celor direct afectați.
Asociația ar putea deveni prosumator, folosind energia produsă pentru consumurile comune, precum iluminatul scărilor, lifturile sau pompele. Astfel, facturile pentru electricitatea consumată în spațiile comune ar putea scădea, ceea ce s-ar reflecta în cheltuielile de întreținere.
Mai mult, proiectul APCE propune ca până la 85% din veniturile obținute din energia livrată în rețea să fie scăzute din întreținerea proprietarilor, proporțional cu cota-parte. Restul banilor ar alimenta fondul de reparații.
Energia produsă pe bloc ar putea fi împărțită între apartamente
Al treilea proiect legislativ introduce posibilitatea ca energia produsă de o instalație comună să fie repartizată inclusiv apartamentelor, nu doar utilizată pentru iluminatul și echipamentele blocului.
Proprietarii ar putea participa printr-un acord de partajare a energiei sau printr-o comunitate energetică.
De exemplu, într-un bloc cu 20 de apartamente, proprietarii interesați ar putea contribui la instalarea panourilor și ar beneficia de energia produsă potrivit regulilor convenite.
Proiectul stabilește însă condiții mai stricte de aprobare, inclusiv o dublă majoritate de două treimi și acordul proprietarilor direct afectați.
Totodată, cei care nu participă la o investiție privată nu ar trebui să suporte automat costurile acesteia.
Cine ar beneficia de noile reguli și când s-ar putea aplica
Măsurile ar putea fi utile în special proprietarilor de apartamente cu balcoane însorite și asociațiilor care dispun de acoperișuri potrivite pentru instalarea panourilor. Beneficiile ar putea include facturi mai mici la electricitate, reducerea cheltuielilor comune și o dependență mai redusă de energia cumpărată din rețea.
Deocamdată, cele trei inițiative sunt proiecte legislative, nu reguli deja intrate în vigoare. Ele trebuie să parcurgă procedura parlamentară, iar prevederile pot fi modificate înainte de adoptare.
Prin urmare, românii nu pot considera încă garantate procedura simplificată de instalare sau reducerea de până la 40% a facturilor. Acestea reprezintă posibilități și estimări asociate propunerilor legislative.