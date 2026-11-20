Cum îți poți mări punctajul pentru bateriile de stocare prin Casa Verde 2026. Câți bani trebuie să plătești din buzunar
Tot mai mulți români care și-au instalat panouri fotovoltaice pentru a reduce facturile la energie electrică au descoperit că producerea propriului curent nu este întotdeauna suficientă pentru a obține economiile așteptate, mai ales în condițiile în care o mare parte din energia generată în timpul zilei nu este consumată imediat, iar seara și noaptea sunt nevoiți să cumpere din nou electricitate din rețea. Pentru acești prosumatori, bateriile de stocare pot reprezenta soluția prin care să folosească mai mult din energia produsă, iar programul Casa Verde Baterii 2026 le oferă posibilitatea de a primi până la 15.000 de lei de la stat pentru achiziția și instalarea unui astfel de sistem. Finanțarea nu se acordă însă în ordinea înscrierii, ci pe baza unui punctaj, care poate fi majorat în funcție de capacitatea bateriei și de contribuția financiară proprie.
Cum se calculează punctajul pentru Casa Verde Baterii
Conform ghidului de finanțare modificat prin Ordinul nr. 2.314/2026, publicat în Monitorul Oficial din 16 noiembrie, solicitanții pot acumula maximum 100 de puncte, împărțite între trei criterii.
Capacitatea bateriei poate aduce până la 40 de puncte, contribuția financiară proprie până la 35 de puncte, iar persoanele care nu au mai beneficiat de finanțare publică pentru sisteme de stocare primesc încă 25 de puncte.
Pentru capacitate, o baterie de 10 kWh aduce 20 de puncte, una de 12 kWh primește 28 de puncte, iar sistemele de minimum 15 kWh obțin punctajul maxim de 40 de puncte.
Astfel, alegerea unei baterii mai mari poate îmbunătăți clasarea solicitantului, însă investiția trebuie raportată și la necesarul real de energie al locuinței.
Câți bani trebuie să plătești pentru a obține punctaj maxim
AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, iar costurile eligibile sunt plafonate la 1.500 de lei pentru fiecare kWh instalat, TVA inclus.
Potrivit simulărilor realizate de Livoltek, pentru o baterie de 10 kWh, cu o contribuție proprie de 3.750 de lei, solicitantul poate obține 55 de puncte, dacă nu a beneficiat anterior de finanțare pentru stocare.
În cazul unei baterii de 15 kWh, cu un cost total de 22.500 de lei, contribuția de 7.500 de lei și finanțarea AFM de 15.000 de lei aduc 81,25 puncte.
Pentru a ajunge la 100 de puncte, beneficiarul poate solicita numai 11.250 de lei de la AFM și poate suporta personal ceilalți 11.250 de lei. Explicația este că punctajul maxim pentru contribuție se acordă atunci când partea plătită de solicitant este cel puțin egală cu finanțarea cerută.
Ce trebuie verificat înainte de înscriere
Răzvan Iordache, coordonator Marketing Hexing Europe & Livoltek, a explicat pentru Adevărul Financiar că alegerea bateriei trebuie făcută în funcție de consumul locuinței, surplusul de energie produs de panouri și bugetul disponibil.
O baterie de 15 kWh poate aduce un punctaj superior, dar nu reprezintă automat o investiție mai eficientă dacă panourile nu produc suficientă energie pentru încărcarea acesteia.
De asemenea, solicitanții trebuie să verifice compatibilitatea cu invertorul existent, garanția de minimum cinci ani și capacitatea echipamentului de a asigura cel puțin 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare. Este important de precizat faptul că dacă este necesar un invertor hibrid nou, costul acestuia nu este decontat prin program.
Cine poate primi finanțare și cum se face înscrierea
Programul se adresează persoanelor fizice care dețin sisteme fotovoltaice și au statut de prosumator, nu înregistrează datorii la bugetele publice și îndeplinesc condițiile prevăzute de ghid.
Înscrierea se face online, prin aplicația AFM, iar solicitanții trebuie să pregătească documentele justificative și să declare corect capacitatea bateriei, valoarea proiectului și contribuția proprie.
De asemenea, este esențial ca echipamentele să nu fie cumpărate înainte de aprobarea finanțării, deoarece cheltuielile efectuate anterior nu sunt decontate.
La egalitate de punctaj, departajarea se face mai întâi după contribuția proprie, apoi după capacitatea bateriei și istoricul finanțărilor, data înscrierii fiind ultimul criteriu.
Bugetul de 400 de milioane de lei ar permite finanțarea a aproximativ 26.667 de proiecte dacă fiecare beneficiar ar primi suma maximă de 15.000 de lei. Numărul final poate fi însă mai mare dacă finanțările individuale sunt mai mici, iar obținerea unui punctaj ridicat nu garantează aprobarea cererii.