Capacitatea bateriei poate aduce până la 40 de puncte, contribuția financiară proprie până la 35 de puncte, iar persoanele care nu au mai beneficiat de finanțare publică pentru sisteme de stocare primesc încă 25 de puncte.

Pentru capacitate, o baterie de 10 kWh aduce 20 de puncte, una de 12 kWh primește 28 de puncte, iar sistemele de minimum 15 kWh obțin punctajul maxim de 40 de puncte.

Astfel, alegerea unei baterii mai mari poate îmbunătăți clasarea solicitantului, însă investiția trebuie raportată și la necesarul real de energie al locuinței.

Câți bani trebuie să plătești pentru a obține punctaj maxim

AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, iar costurile eligibile sunt plafonate la 1.500 de lei pentru fiecare kWh instalat, TVA inclus.

Potrivit simulărilor realizate de Livoltek, pentru o baterie de 10 kWh, cu o contribuție proprie de 3.750 de lei, solicitantul poate obține 55 de puncte, dacă nu a beneficiat anterior de finanțare pentru stocare.

În cazul unei baterii de 15 kWh, cu un cost total de 22.500 de lei, contribuția de 7.500 de lei și finanțarea AFM de 15.000 de lei aduc 81,25 puncte.

Pentru a ajunge la 100 de puncte, beneficiarul poate solicita numai 11.250 de lei de la AFM și poate suporta personal ceilalți 11.250 de lei. Explicația este că punctajul maxim pentru contribuție se acordă atunci când partea plătită de solicitant este cel puțin egală cu finanțarea cerută.