Ai produs mult vara, dar toamna factura nu arată cum te așteptai. Ce trebuie să verifice prosumatorii înainte de iarnă

De aici poate apărea prima diferență față de așteptările tale. Dacă panourile au produs mult vara, dar ai folosit o parte mare din energie chiar atunci, cantitatea disponibilă pentru compensarea consumului ulterior va fi mai mică decât producția totală afișată de invertor. La rândul ei, energia cumpărată din rețea trebuie urmărită separat de consumul total al casei.

ANRE precizează că operatorul de distribuție măsoară energia preluată din rețea și pe cea injectată, apoi transmite datele furnizorului pentru facturare. Când compari valorile, folosește aceeași perioadă de raportare. Un total din aplicație pentru luna calendaristică poate fi diferit de totalul dintr-o factură care acoperă alte zile.

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Verifică indexurile și perioada trecută pe factură

Începe cu datele de citire și cu indexurile folosite pentru energia consumată din rețea, respectiv pentru cea livrată. Compară indexul nou cu cel vechi pentru fiecare sens de măsurare și verifică dacă perioada facturată corespunde celei pe care o analizezi. Uită-te și dacă valorile provin dintr-o citire sau dacă factura folosește un consum estimat.

O factură bazată pe estimări poate fi urmată de o regularizare, ceea ce schimbă suma de plată fără ca producția panourilor din luna respectivă să se fi modificat. ANRE explică ce informații trebuie să poți identifica pe factura de energie, inclusiv intervalul pentru transmiterea indexului autocitit. Dacă datele din factură nu coincid cu cele măsurate pentru aceeași perioadă, cere furnizorului o explicație și păstrează facturile și indexurile pentru comparație.

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Ce compensare se aplică energiei pe care ai injectat-o

Pentru instalațiile cu putere de până la 200 kW pe loc de consum, Legea energiei electrice nr. 123/2012 prevede, la solicitarea prosumatorului, compensarea cantitativă în factură. Dacă energia livrată în rețea depășește energia consumată din rețea, diferența se reportează și poate fi utilizată timp de cel mult 24 de luni de la facturare. Verifică pe documentele primite cantitatea reportată și modul în care ea este folosită în facturile următoare.